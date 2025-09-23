L’anello vichingo con inciso “Per Allah”: un legame dimenticato tra Nord ed Islam

Un piccolo gioiello ritrovato in Svezia ha riportato alla luce un frammento sorprendente della storia: la prova concreta che i Vichinghi ebbero contatti diretti con il mondo islamico.

L’oggetto in questione è un anello in argento del IX secolo, rinvenuto tra il 1872 e il 1895 in una tomba femminile presso il sito di Birka, un importante centro commerciale dell’epoca, a pochi chilometri da Stoccolma. L’anello, con incastonata una pietra di vetro color violetto, reca un’incisione in caratteri cufici arabi che si traduce con “Per Allah” o “A Allah”.

Per decenni l’anello era stato classificato come una comune fede con ametista. Solo di recente, grazie a un’analisi con microscopio elettronico condotta da un team internazionale guidato da Sebastian Wärmländer dell’Università di Stoccolma, si è scoperto che la pietra non era una gemma, ma un vetro colorato – materiale raro e prezioso nella Scandinavia vichinga. L’iscrizione, invece, non lascia dubbi: un legame diretto con la sfera culturale e religiosa del Califfato.

Un dettaglio ancora più sorprendente è lo stato di conservazione: l’anello è intatto, con visibili i segni di lavorazione sulla superficie metallica. Questo significa che fu poco o per nulla usato, e che passò quasi direttamente dalle mani dell’orafo islamico alla donna sepolta a Birka, senza una lunga catena di commerci.

Le interpretazioni restano aperte: la donna potrebbe essere stata lei stessa di origine islamica, oppure il gioiello potrebbe essere arrivato in Scandinavia grazie a uno scambio, o forse a un saccheggio durante una spedizione vichinga nelle terre del Califfato.

Quello che è certo è che l’anello dimostra quanto i Vichinghi non fossero solo predoni e guerrieri, ma anche viaggiatori, commercianti e mediatori culturali, capaci di spingersi ben oltre il Baltico. Le cronache parlano di spedizioni fino ai mari Nero e Caspio, ma la storia di questo anello ci offre una prova tangibile: il Nord e il mondo islamico si incontrarono davvero, lasciando dietro di sé tracce che ancora oggi ci raccontano un passato fatto di scambi, incontri e contaminazioni.