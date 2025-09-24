Notizie
Recensione – 9222 di Gianni Rojatti: la chitarra come diario sonoro
Addio a Claudia Cardinale, la diva che visse mille vite sullo schermo
L’anello vichingo con inciso “Per Allah”: un legame dimenticato tra Nord ed Islam
California After Dark: la magia della notte sulla West Coast
Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0: la commedia italiana conquista Los Angeles
LeLe Battista – Iscream. Un disco che trasforma le nevrosi in poesia
Le Onna-Bugeisha: le samurai dimenticate della storia giapponese
Milano, 8 portati in Questura. La Meloni usa la violenza di pochi per colpire chi chiede la pace
Leonardo, il governo Meloni e le armi per Israele: complicità in un genocidio
Le “balle” del Governo Meloni. Armi e complicità: l’Italia finanzia la guerra di Israele contro Gaza
Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante
Un Paese in sciopero contro la guerra: l’Italia reale sfida il governo Meloni ed il governo sionista di Israele
Il “Re Bianco” di La Gonâve: la storia incredibile di Faustin Wirkus
Yasuke, il primo samurai nero del Giappone: la vera storia oltre il mito
Ibiza, l’isola che non smette di sorprendere
Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri
Dal buio alla luce: viaggio nella storia della fotografia
Cambiare Rotta: Due Passi Concreti per Riprendere in Mano la Tua Vita
Mer. Set 24th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Recensioni

Recensione – 9222 di Gianni Rojatti: la chitarra come diario sonoro

di Michele Marti (IndieUrbanMusic)

Dal 18 luglio 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali 9222, il nuovo EP strumentale di Gianni Rojatti, pubblicato da The Saifam Group. Tre brani soltanto, ma sufficienti a spalancare un universo sonoro intenso, libero e profondamente personale.

Rojatti porta la chitarra rock in territori inattesi, contaminandola con pulsazioni elettroniche, vibrazioni anni ’80, suggestioni cinematiche e persino un’urgenza punk che dona al disco un’energia diretta e viscerale. 9222 non è un esercizio di stile, ma un atto autentico di esplorazione, la naturale evoluzione di un linguaggio chitarristico che sfugge a ogni etichetta.

Dietro queste tracce c’è la vita vera: la gioia di nuove collaborazioni con giganti come Stewart Copeland e Steve Vai, l’adrenalina dei tour e delle esperienze radiofoniche, ma anche il dolore per una perdita personale che imprime al lavoro una tensione emotiva speciale. Si percepisce chiaramente che la musica nasce da una spinta urgente, da una necessità di fissare in note un momento irripetibile, sospeso tra entusiasmo e malinconia.

La produzione, curata insieme a Daniel Fasano, esalta questo equilibrio delicato: riff spigolosi si intrecciano a tappeti elettronici, ritmiche potenti dialogano con aperture melodiche luminose. Ogni brano è una piccola scena di un film interiore, capace di sorprendere e di emozionare.

Ascoltando 9222 si ha la sensazione di trovarsi davanti a una fotografia sonora, un diario intimo che diventa universale proprio perché sincero e diretto. È un lavoro breve, ma densissimo, che conferma la capacità di Rojatti di reinventarsi senza perdere la sua identità.

In un panorama musicale spesso prevedibile, 9222 è una ventata di libertà creativa: inquieta, contaminata, ma soprattutto viva.

Voto: ★★★★☆ – Un EP che brucia rapido ma lascia il segno, come una fiamma che illumina anche il buio più profondo.

di Michele Marti (IndieUrbanMusic)

Related Post

Made In Italy Recensioni

LeLe Battista – Iscream. Un disco che trasforma le nevrosi in poesia

Michele Marti (IndieUrbanMusic) Set 23, 2025
Recensioni

Leiden e la leggerezza di una notte milanese

Yoshito Higashi Set 21, 2025
Recensioni World Music

Sabatta: Take You There, un’esplosione psichedelica che porta il rock alle stelle

Yoshito Higashi Set 21, 2025

Ti sei perso

Recensioni

Recensione – 9222 di Gianni Rojatti: la chitarra come diario sonoro

People

Addio a Claudia Cardinale, la diva che visse mille vite sullo schermo

La storia che forse non conosci

L’anello vichingo con inciso “Per Allah”: un legame dimenticato tra Nord ed Islam

Viaggiando

California After Dark: la magia della notte sulla West Coast