N.I.K.O. tra Roma e Vienna: “Hallo & Ciao”, il nuovo disco che unisce lingue, anime e sonorità

Il 26 settembre segna il ritorno di N.I.K.O. con Hallo & Ciao, pubblicato da Soulship Records. La band guidata dall’attore e musicista viennese Nikolai Selikovsky sceglie la strada della coerenza e dell’autenticità: un album bilinguismo (tedesco e italiano), nato grazie a una campagna di crowdfunding, con sonorità retrò che richiamano gli anni ’80, ma reinterpretate con freschezza e ironia.

Non si tratta solo di un lavoro musicale, ma anche di una dichiarazione politica: il gruppo ha deciso di rinunciare alle piattaforme di streaming, in segno di protesta contro i colossi che investono in tecnologie belliche e non tutelano adeguatamente gli artisti.

L’album è il riflesso della vita di Selikovsky, divisa tra Roma e Vienna, con un suono che intreccia pop alternativo, funk e soul, dove synth e strumenti acustici dialogano con leggerezza. Hallo & Ciao racconta il viaggio come leggerezza e possibilità, mentre Solo Un Viennese è un inno d’amore e critica alla città eterna. Lady Godard si fa intimo omaggio a una professoressa scomparsa, mentre Egal Wo Du Bist è dedicato alla nonna del frontman. Non mancano atmosfere danzanti (Ballaci Su), riflessioni sulla fragilità dei legami (Gib Mir Mehr), fino alla struggente Wart Nen Moment, che racconta il dolore di un addio.

La carriera di Selikovsky spazia dal cinema alla musica, con esperienze tra Vienna, Roma e l’Europa intera. Con Hallo & Ciao, N.I.K.O. si conferma come un progetto capace di unire radici, ironia e coraggio, restituendo al pubblico un disco che vibra di vita vissuta.