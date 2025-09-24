Notizie
Père Lachaise: il cimitero parigino che racconta la storia attraverso i suoi immortali

di Ireneo Zelbo

Nel cuore di Parigi, tra i boulevard alberati e i palazzi eleganti, si trova un luogo che unisce silenzio, arte e memoria: il cimitero di Père Lachaise. Non un semplice camposanto, ma un vero e proprio museo a cielo aperto, dove il tempo sembra sospeso e ogni viale custodisce un pezzo di storia.

Inaugurato nel 1804, Père Lachaise si estende oggi su oltre 40 ettari, diventando il cimitero più grande e più celebre della capitale francese. Le sue lapidi, i mausolei monumentali e le statue scolpite raccontano due secoli di cultura europea, trasformandolo in una meta di pellegrinaggio per milioni di visitatori ogni anno.

Dove riposano i grandi della letteratura e dell’arte

Passeggiando tra i sentieri ombreggiati, è possibile imbattersi nelle tombe di figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della letteratura e dell’arte. Oscar Wilde, autore di Il ritratto di Dorian Gray, riposa qui sotto una monumentale scultura di Jacob Epstein, spesso ornata da fiori e segni di devozione dei suoi lettori. Poco distante, il grande scrittore Marcel Proust, autore della monumentale Alla ricerca del tempo perduto, attira ogni anno studiosi e ammiratori da tutto il mondo.

La leggenda di Jim Morrison

Ma Père Lachaise non è solo un tempio della letteratura: è anche un luogo simbolico per la musica. Jim Morrison, carismatico leader dei Doors, morì a Parigi nel 1971 e fu sepolto qui. La sua tomba è tra le più visitate e spesso circondata da fiori, messaggi e graffiti lasciati dai fan. È diventata un’icona del rock, un punto di incontro generazionale che ancora oggi richiama pellegrini da ogni continente.

Un giardino di memorie

Père Lachaise non ospita solo Wilde, Proust e Morrison. Qui riposano anche Chopin, Edith Piaf, Balzac, Molière e decine di altre personalità che hanno fatto la storia della musica, della filosofia, del teatro e della politica. Ogni tomba, grande o piccola, ha una storia da raccontare e contribuisce a rendere questo cimitero un luogo unico al mondo.

Un’esperienza di viaggio diversa

Visitare Père Lachaise significa perdersi tra viali alberati e sculture suggestive, respirando un’atmosfera sospesa tra malinconia e bellezza. È un luogo che invita alla riflessione, ma anche alla scoperta: qui la morte si intreccia con l’arte, trasformando un cimitero in un’esperienza culturale e umana senza eguali.

Père Lachaise rimane uno dei luoghi più visitati di Parigi, non solo per il desiderio di rendere omaggio ai grandi del passato, ma anche per la sua capacità di raccontare, in silenzio, la grande storia della città e dell’umanità.

