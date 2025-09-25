Notizie
Aldrovandi, la giustizia tradita: i poliziotti condannati tornano in servizio
Shamsia Hassani, la voce di Kabul che dipinge la libertà
Père Lachaise: il cimitero parigino che racconta la storia attraverso i suoi immortali
Quando il sonno divenne morte: il caso oscuro dell’encefalite letargica
Intervista a Nikolai Selikovsky dei N.I.K.O.
N.I.K.O. tra Roma e Vienna: “Hallo & Ciao”, il nuovo disco che unisce lingue, anime e sonorità
The Quality of Mercury torna con Heaven’s Gate: un viaggio alt-rock tra stelle e spiritualità
Recensione – 9222 di Gianni Rojatti: la chitarra come diario sonoro
Addio a Claudia Cardinale, la diva che visse mille vite sullo schermo
L’anello vichingo con inciso “Per Allah”: un legame dimenticato tra Nord ed Islam
California After Dark: la magia della notte sulla West Coast
Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0: la commedia italiana conquista Los Angeles
LeLe Battista – Iscream. Un disco che trasforma le nevrosi in poesia
Le Onna-Bugeisha: le samurai dimenticate della storia giapponese
Milano, 8 portati in Questura. La Meloni usa la violenza di pochi per colpire chi chiede la pace
Leonardo, il governo Meloni e le armi per Israele: complicità in un genocidio
Le “balle” del Governo Meloni. Armi e complicità: l’Italia finanzia la guerra di Israele contro Gaza
Alla scoperta del Sud-Ovest dell’Alaska: natura selvaggia e storia affascinante
Gio. Set 25th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Gli italioti...e altri "ioti"...

Aldrovandi, la giustizia tradita: i poliziotti condannati tornano in servizio

di Gianni Leone, fondatore

20 anni fa veniva brutalmente ucciso Federico Aldrovandi. Nel 2009 scrissi un articolo dal titolo:  Omicidio, silenzi e violenza di Stato. L’Italia massacra i suoi figli. La vicenda di Federico Aldrovandi.
Oggi torno a scrivere di Federico e lasciatemelo dire, sono incazzato come allora per l’ingiustizia.

Federico Aldrovandi non meritava quella morte. Non meritava di essere ammanettato, picchiato e lasciato senza vita in una strada di Ferrara la notte del 25 settembre 2005. Un ragazzo di 18 anni che aveva diritto a tornare a casa, a vivere la sua giovinezza, a sognare il futuro. Quella vita spezzata gridava e grida ancora giustizia. Una giustizia che non può ridursi a parole di circostanza o a promesse mai mantenute.

Eppure, a distanza di vent’anni, i poliziotti condannati per la sua morte tornano in servizio. Due sono già stati reintegrati, un terzo rientrerà a breve. Hanno scontato sei mesi di carcere e sei mesi di sospensione: una pena minima, sproporzionata rispetto a un omicidio compiuto da chi avrebbe dovuto garantire sicurezza. Non c’è stata destituzione, non c’è stata esclusione definitiva dalla divisa che hanno infangato.

La madre di Federico, Patrizia Moretti, non ha ricevuto neppure una telefonata dal Viminale o dai vertici della Polizia. Nessuna spiegazione, nessun confronto, nessun segno di responsabilità. “Mi sento umiliata e mortificata – dice –. Federico è diventato un simbolo, ma anche i suoi assassini lo sono: il simbolo dell’impunità”.

E come darle torto? In questi anni, politici di ogni schieramento hanno espresso solidarietà, promesso “pene esemplari”, parlato di “mele marce”. Ma il tempo ha dimostrato che erano solo parole vuote. Gli agenti condannati non hanno mai cercato di chiedere scusa, non hanno mai mostrato un atto di coscienza. Lo Stato non li ha mai realmente messi di fronte alle loro responsabilità.

La verità è che la giustizia, in questo Paese, spesso si ferma davanti a una divisa. Eppure la divisa, proprio perché rappresenta lo Stato, dovrebbe esigere più rigore, più responsabilità, non meno. La radiazione dalla Polizia era un atto dovuto. Non applicarla significa rendersi complici di un tradimento: quello verso la memoria di Federico e verso il diritto dei cittadini a credere nelle istituzioni.

Federico non meritava quella morte. E la sua morte merita giustizia vera, non fatta di riti e cerimonie, ma di decisioni concrete, di assunzioni di responsabilità. Finché questo non accadrà, ogni volta che quegli agenti torneranno a indossare la divisa, lo Stato intero sarà colpevole di voltarsi dall’altra parte.

di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

Related Post

Gli italioti...e altri "ioti"...

Milano, 8 portati in Questura. La Meloni usa la violenza di pochi per colpire chi chiede la pace

Gianni Leone, fondatore Set 23, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

Leonardo, il governo Meloni e le armi per Israele: complicità in un genocidio

Gianni Leone, fondatore Set 22, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

Le “balle” del Governo Meloni. Armi e complicità: l’Italia finanzia la guerra di Israele contro Gaza

Gianni Leone, fondatore Set 22, 2025

Ti sei perso

Gli italioti...e altri "ioti"...

Aldrovandi, la giustizia tradita: i poliziotti condannati tornano in servizio

Street Art and more...

Shamsia Hassani, la voce di Kabul che dipinge la libertà

Viaggiando

Père Lachaise: il cimitero parigino che racconta la storia attraverso i suoi immortali

La storia che forse non conosci

Quando il sonno divenne morte: il caso oscuro dell’encefalite letargica