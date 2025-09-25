Notizie
Giornata Europea delle Lingue: 25 anni di diversità, apprendimento e democrazia
Aldrovandi, la giustizia tradita: i poliziotti condannati tornano in servizio
Shamsia Hassani, la voce di Kabul che dipinge la libertà
Père Lachaise: il cimitero parigino che racconta la storia attraverso i suoi immortali
Quando il sonno divenne morte: il caso oscuro dell’encefalite letargica
Intervista a Nikolai Selikovsky dei N.I.K.O.
N.I.K.O. tra Roma e Vienna: “Hallo & Ciao”, il nuovo disco che unisce lingue, anime e sonorità
The Quality of Mercury torna con Heaven’s Gate: un viaggio alt-rock tra stelle e spiritualità
Recensione – 9222 di Gianni Rojatti: la chitarra come diario sonoro
Addio a Claudia Cardinale, la diva che visse mille vite sullo schermo
L’anello vichingo con inciso “Per Allah”: un legame dimenticato tra Nord ed Islam
California After Dark: la magia della notte sulla West Coast
Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0: la commedia italiana conquista Los Angeles
LeLe Battista – Iscream. Un disco che trasforma le nevrosi in poesia
Le Onna-Bugeisha: le samurai dimenticate della storia giapponese
Milano, 8 portati in Questura. La Meloni usa la violenza di pochi per colpire chi chiede la pace
Leonardo, il governo Meloni e le armi per Israele: complicità in un genocidio
Le “balle” del Governo Meloni. Armi e complicità: l’Italia finanzia la guerra di Israele contro Gaza
Strasburgo, 25 settembre 2025 – Il 26 settembre si celebra la Giornata Europea delle Lingue, e quest’anno l’appuntamento assume un significato speciale: ricorre infatti il 25° anniversario di questa iniziativa nata per valorizzare la ricchezza linguistica e culturale del continente e per incoraggiare l’apprendimento delle lingue come strumento di inclusione, partecipazione e comprensione reciproca.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Alain Berset, ha sottolineato come le lingue rappresentino molto più di un patrimonio culturale: sono un mezzo politico essenziale per dare vita al progetto europeo, rafforzandone i valori di pluralismo, apertura e coesione sociale.

Strumenti come il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e il relativo Companion Volume hanno rivoluzionato la didattica linguistica, diventando un punto di riferimento mondiale. Non è un caso: entrambe le iniziative, insieme alla Giornata Europea delle Lingue, nacquero nel 2001, in occasione dell’Anno Europeo delle Lingue, promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea.

Da allora, il 26 settembre è diventato un appuntamento fisso per celebrare tutte le lingue, grandi e piccole, parlate e dei segni, regionali e migranti. Una festa che mette al centro il ruolo delle lingue nell’educazione, nella vita sociale e nello sviluppo personale.

Per il 25° anniversario, il Consiglio d’Europa lancerà anche un Manifesto della Motivazione, elaborato con il sostegno della Commissione Europea, per ribadire quanto la motivazione sia determinante nel successo dell’apprendimento linguistico. Non solo grammatica o vocabolario, ma la spinta interiore che porta ogni studente a impegnarsi e a raggiungere i propri obiettivi.

Questa ricorrenza non è solo una celebrazione, ma anche un invito: promuovere cittadini motivati e plurilingui, pronti a costruire un’Europa aperta, democratica e inclusiva. Perché imparare le lingue significa costruire ponti, rafforzare il rispetto reciproco e contribuire a una società più coesa e solidale.

