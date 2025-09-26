Notizie
Presidente Meloni, si ricorda quando i leghisti bruciavano un fantoccio di Boldrini e la Destra è stata “dispensatrice” di amore?
Sharkcano: quando gli squali scelgono i vulcani come casa
Giornata Europea delle Lingue: 25 anni di diversità, apprendimento e democrazia
Aldrovandi, la giustizia tradita: i poliziotti condannati tornano in servizio
Shamsia Hassani, la voce di Kabul che dipinge la libertà
Père Lachaise: il cimitero parigino che racconta la storia attraverso i suoi immortali
Quando il sonno divenne morte: il caso oscuro dell’encefalite letargica
Intervista a Nikolai Selikovsky dei N.I.K.O.
N.I.K.O. tra Roma e Vienna: “Hallo & Ciao”, il nuovo disco che unisce lingue, anime e sonorità
The Quality of Mercury torna con Heaven’s Gate: un viaggio alt-rock tra stelle e spiritualità
Recensione – 9222 di Gianni Rojatti: la chitarra come diario sonoro
Addio a Claudia Cardinale, la diva che visse mille vite sullo schermo
L’anello vichingo con inciso “Per Allah”: un legame dimenticato tra Nord ed Islam
California After Dark: la magia della notte sulla West Coast
Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0: la commedia italiana conquista Los Angeles
LeLe Battista – Iscream. Un disco che trasforma le nevrosi in poesia
Le Onna-Bugeisha: le samurai dimenticate della storia giapponese
Milano, 8 portati in Questura. La Meloni usa la violenza di pochi per colpire chi chiede la pace
Ven. Set 26th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Strange

Sharkcano: quando gli squali scelgono i vulcani come casa

di Miguel Raimon

Altro che fantascienza: gli squali nei vulcani esistono davvero. A rivelarlo è Sharkcano, il documentario firmato National Geographic e trasmesso durante lo Sharkfest, che racconta uno dei fenomeni più affascinanti e misteriosi del mondo marino: squali che nuotano e cacciano all’interno di vulcani sottomarini attivi.

La spedizione guidata dall’oceanografo Brennan Phillips ha portato il team nelle remote Isole Salomone, dove sorge il vulcano Kavachi. Approfittando di un momento di inattività, i ricercatori hanno potuto calare strumenti e telecamere nel cratere. Le immagini hanno lasciato senza parole: squali martello e squali seta nuotavano tranquillamente nelle acque bollenti e acide del vulcano, come se quell’habitat estremo fosse la cosa più naturale del mondo.

“L’idea che grandi predatori possano vivere dentro la caldera di un vulcano che erutta regolarmente mette in discussione ciò che pensavamo di sapere”, ha spiegato Phillips.

Secondo Michael Heithaus, professore alla Florida International University, non si tratta solo di vulcani attivi: “I vulcani creano habitat unici. Senza di loro non avremmo barriere coralline o terre emerse. E questo significa che molte specie, squali compresi, non avrebbero zone dove vivere e cacciare”.

Gli “sharkcano” non si limitano a Kavachi. Altri esempi sono stati documentati nell’Oceano Indiano, vicino a Réunion, dove gli squali toro sfruttano le acque turbolente per tendere imboscate, e al largo dell’isola di Guadalupe, in Messico. In tutti i casi, i vulcani arricchiscono le acque di nutrienti, attirando pesci e creando veri e propri paradisi per i predatori.

La lezione che arriva da Sharkcano è semplice ma potente: gli squali non sono solo sopravvissuti agli oceani per milioni di anni, ma hanno saputo adattarsi persino a scenari che sembrano impossibili per la vita. E questi ecosistemi straordinari, nati dall’incontro tra fuoco e acqua, ci ricordano quanto fragile e prezioso sia l’equilibrio del nostro pianeta.

di Miguel Raimon

Related Post

Strange

Il “Grande Inganno Lunare” del 1835: quando la Luna non ospitava solo crateri

Miguel Raimon Set 21, 2025
Other Side of Cruelty Strange

Blanche Monnier e la prigionia di 25 anni

Miguel Raimon Set 21, 2017
Other Side of Cruelty Strange

Le sfere di Moeraki (Moeraki Boulders) in Nuova Zelanda

Miguel Raimon Lug 30, 2017

Ti sei perso

Gli italioti...e altri "ioti"...

Presidente Meloni, si ricorda quando i leghisti bruciavano un fantoccio di Boldrini e la Destra è stata “dispensatrice” di amore?

Strange

Sharkcano: quando gli squali scelgono i vulcani come casa

Popoli

Giornata Europea delle Lingue: 25 anni di diversità, apprendimento e democrazia

Gli italioti...e altri "ioti"...

Aldrovandi, la giustizia tradita: i poliziotti condannati tornano in servizio