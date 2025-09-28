Notizie
Amsterdam, da città viva a Disneyland per adulti? I residenti dicono basta
Legge 185/1990: l’Italia e il commercio di armi. Può essere applicata al caso Israele?
Le frasi shock di Bandecchi: “20mila bambini a Gaza non sono mai morti”. Polemica sul sindaco di Terni
Henrietta Bamberger – Terza parte
Flotilla per Gaza: oltre la sicurezza degli attivisti, il vero nodo è il diritto di aiutare un popolo sotto blocco?
Rinviato a giudizio Andrea Leombruni che uccise l’orsa Amarena: il processo inizierà a gennaio 2026
Presidente Meloni, si ricorda quando i leghisti bruciavano un fantoccio di Boldrini e la Destra è stata “dispensatrice” di amore?
Sharkcano: quando gli squali scelgono i vulcani come casa
Giornata Europea delle Lingue: 25 anni di diversità, apprendimento e democrazia
Aldrovandi, la giustizia tradita: i poliziotti condannati tornano in servizio
Shamsia Hassani, la voce di Kabul che dipinge la libertà
Père Lachaise: il cimitero parigino che racconta la storia attraverso i suoi immortali
Quando il sonno divenne morte: il caso oscuro dell’encefalite letargica
Intervista a Nikolai Selikovsky dei N.I.K.O.
N.I.K.O. tra Roma e Vienna: “Hallo & Ciao”, il nuovo disco che unisce lingue, anime e sonorità
The Quality of Mercury torna con Heaven’s Gate: un viaggio alt-rock tra stelle e spiritualità
Recensione – 9222 di Gianni Rojatti: la chitarra come diario sonoro
Addio a Claudia Cardinale, la diva che visse mille vite sullo schermo
Popoli

Amsterdam, da città viva a Disneyland per adulti? I residenti dicono basta

di Fred Svenson

Amsterdam è stanca. Non la città in sé, ma chi ci vive ogni giorno, stretto tra fiumi di turisti, file interminabili per un selfie e quartieri interi trasformati in un gigantesco parco a tema. Ora gli abitanti hanno deciso di passare dalle parole ai fatti: hanno fatto causa al Comune, accusandolo di non rispettare i limiti sul turismo di massa.

Il gruppo Amsterdam Heeft een Keuze (“Amsterdam ha una scelta”) denuncia che la città ha superato da tempo il tetto di 20 milioni di pernottamenti annui fissato da un’ordinanza del 2021. Nel 2024 i pernottamenti sono stati 22,9 milioni e per il 2025 si prevede addirittura quota 25 milioni. Numeri che parlano chiaro: le regole esistono, ma non vengono applicate.

E mentre i visitatori aumentano, gli abitanti scappano. Negozi storici cedono il posto a shop di souvenir e Nutella bar, case ed edifici pubblici diventano hotel, il centro è ormai impraticabile. Secondo i dati, un abitante su cinque evita il cuore della città. Un paradosso: il centro storico, patrimonio unico al mondo, è ormai vissuto più dagli stranieri che da chi lo abita.

Il Comune ha provato a correre ai ripari: tassa di soggiorno altissima, divieti di fumare cannabis in alcune zone, limiti a feste e crociere. Misure utili, forse, ma chiaramente insufficienti. Perché il problema non è solo contenere gli eccessi, ma decidere se Amsterdam debba rimanere una città viva, abitata, o trasformarsi definitivamente in una “Disneyland per adulti”, dove tutto è spettacolo, commercio e consumo rapido.

Gli attivisti chiedono chiarezza: fissare davvero un limite, farlo rispettare e restituire spazio ai residenti. Perché non è questione di essere contro il turismo. È questione di misura, di dignità e di futuro. Una città senza i suoi abitanti non è più una città, è una cartolina senz’anima.

