Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica, arte e rivoluzione culturale

Dal 9 ottobre al 16 novembre Bologna diventa la capitale mondiale del jazz. L’edizione 2025 del Bologna Jazz Festival si annuncia monumentale: 39 giorni di programmazione, oltre 80 concerti con protagonisti assoluti della scena internazionale e un calendario che non si limita alla musica live, ma abbraccia didattica, mostre, incontri, workshop e progetti di divulgazione.

Un festival diffuso che attraversa i grandi teatri, i club storici, le strade cittadine e si estende fino alle province di Ferrara e Forlì. A firmare l’immagine visiva di questa edizione sarà l’illustratrice Sarah Mazzetti, le cui opere compariranno su manifesti, locandine e installazioni urbane.

I giganti del BJF 2025

Quattro serate saranno il cuore pulsante del festival:

Billy Cobham (23 ottobre, Teatro Celebrazioni): il batterista simbolo della stagione fusion anni ’70, tra Miles Davis e Mahavishnu Orchestra.

Mary Halvorson (28 ottobre, Unipol Auditorium): chitarrista statunitense tra le figure più radicali e innovative della nuova improvvisazione.

Dee Dee Bridgewater (4 novembre, Teatro Auditorium Manzoni): diva assoluta del jazz con il progetto femminile e militante We Exist!.

Monty Alexander (13 novembre, Unipol Auditorium): pianista caraibico capace di trasformare ogni concerto in un’esplosione di ritmo e colore.

I club della città

Il BJF vive nei suoi jazz club:

Al Camera Jazz & Music Club passeranno nomi come Franco D’Andrea, Lage Lund, Sullivan Fortner e Samuel Blaser.

Alla Cantina Bentivoglio spazio a Venus Ship, Flavio Boltro, Savana Funk e Champian Fulton.

Al Bravo Caffè contaminazioni tra jazz e world con Lari Basilio, Camaleoni, Greg Koch e Carmen Souza.

Il Locomotiv Club ospiterà nuove tendenze e avanguardie come Alabaster DePlume, Studio Murena e Kassa Overall.

Lo storico Doctor Dixie Jazz Club chiuderà il festival con un omaggio a Teo Ciavarella.

Jazz tra città e metropoli

Il festival intreccia collaborazioni prestigiose: l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Vince Mendoza, i concerti al MAST Auditorium con Amaro Freitas e Aaron Parks, le escursioni al Torrione Jazz Club di Ferrara e la rassegna gemellata Jazz a Forlì con artisti come Uri Caine, Kurt Rosenwinkel e Peter Erskine.

Spazio ai giovani e alla formazione

Il progetto Jazz Society, sostenuto dal Ministero della Cultura, mette al centro le nuove generazioni con workshop, residenze artistiche e borse di studio in collaborazione con il Conservatorio Martini e il Liceo Musicale Dalla. Tra gli ospiti della sezione didattica Maria Pia De Vito, che guiderà laboratori e concerti insieme agli studenti.

Oltre il jazz, un progetto culturale

Il Bologna Jazz Festival 2025 non è solo un cartellone di concerti: è una piattaforma culturale che unisce memoria, ricerca e sperimentazione, capace di trasformare Bologna e il suo territorio in un laboratorio sonoro senza confini.

Dal furore percussivo di Cobham all’attivismo vocale di Bridgewater, dall’avanguardia di Halvorson al lirismo solare di Alexander, il BJF 2025 promette un’esperienza che è insieme festa popolare e riflessione profonda sul linguaggio universale della musica.

PROGRAMMA

Giovedì 9 ottobre, ore 18

Bologna, WP Store

aperitivo inaugurale

“La Màquina Parlante”

dj set a cura di Matteo Scaioli

Ingresso gratuito

Venerdì 10 ottobre, ore 20:30

Bologna, Teatro Auditorium Manzoni

Jazz on Symphony – Vince Mendoza: Jazz on Film

Joe Lovano, sassofoni; Flavio Boltro, tromba

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Vince Mendoza, direzione e arrangiamenti

Una produzione di Teatro Comunale di Bologna

In collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna

Venerdì 10 ottobre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

Venus Ship

Ugo Moroni, chitarra; Andrea Salvato, flauto; Marco Vecchio, sax alto; Federico Privitera, tromba; Giuseppe La Stella, trombone;

Michele Murgioni, tuba; Stefano Maimone, basso elettrico; Mattia Bassetti, batteria; Leonardo Carletti, sound engineer

Sabato 11 ottobre, ore 20:30

Bologna, Teatro Auditorium Manzoni

Jazz on Symphony – Vince Mendoza: Jazz on Film

Joe Lovano, sassofoni; Flavio Boltro, tromba

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Vince Mendoza, direzione e arrangiamenti

Una produzione di Teatro Comunale di Bologna

In collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna

Sabato 11 ottobre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Jason Palmer Quartet

Jason Palmer, tromba; Mark Turner, sax tenore; Michael Janisch, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria

Sabato 11 ottobre, 21:30

Bologna, Binario69

Theydoit

Alfonso Santimone, testiere, elettronica; Gaspare De Vito, elettronica; Andrea Grillini, batteria

Sabato 11 ottobre, 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Something About Rhythm Quartet

Lorenza Gambini, voce; Alessandro Altarocca, pianoforte; Felice Del Gaudio, contrabbasso; Lele Veronesi batteria

Domenica 12 ottobre, 22

Bologna, Bravo Caffè

Lari Basilio

“Redemption”

Lari Basilio, chitarra; Leonardo Bomeny, tastiere, chitarra; Arthur De Palla, basso; Lucas Bidran, batteria

Martedì 14 ottobre, ore 21:30

Bologna, Binario69

G.E.A. feat. Fabrizio Puglisi

“Plays the music of Mulatu Astatke”

Cosimo Fiaschi, sax soprano; Fabrizio Puglisi, pianoforte; Stefano Zambon, contrabbasso; Pierluigi Foschi, batteria

Mercoledì 15 ottobre, 22

Bologna, Bravo Caffè

Camaleoni

Riccardo Savioli, sassofoni; Valerio Maria Bandi, chitarra; Lorenzo Palermo, tastiere; Andrea Brutti, basso; Fabio Pergolini, batteria

Giovedì 16 ottobre, 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Tom Ollendorff Trio

Tom Ollendorff, chitarra; Conor Chaplin, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria

Giovedì 16 ottobre, 23

Bologna, Sghetto Club

Mackwood

Laurence Wilkins, fiati, elettronica; Jay Verma, tastiere; Harold Ling aka Mackwood, batteria

Venerdì 17 ottobre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Tom Ollendorff Trio

Tom Ollendorff, chitarra; Conor Chaplin, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria

Venerdì 17 ottobre, ore 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Sullivan Fortner Trio

Sullivan Fortner, pianoforte; Tyrone Allen II, contrabbasso; Kayvon Gordon, batteria

Venerdì 17 ottobre, 23

Bologna, Sghetto Club

True Loves

Greg Kramer, trombone; Gordon Brown, sassofoni; Skerik, sassofoni; Jimmy James, chitarra; Bryant Moore, basso; David McGraw, batteria; Iván Galvez, percussioni

Sabato 18 ottobre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Sullivan Fortner Trio

Sullivan Fortner, pianoforte; Tyrone Allen II, contrabbasso; Kayvon Gordon, batteria

Sabato 18 ottobre, 21:30

Bologna, Binario69

Naïmah

Beatrice Lenzini, voce, cembalo; Giovanni Tamburini, flicorno; Fabio Mazzini, chitarra, voce, percussioni; Luca Pasotti, basso elettrico

Sabato 18 ottobre, 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Kelvin Sholar Quartet

Kelvin Sholar, pianoforte; Piero Odorici, sassofoni; Paolo Benedettini, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria

Domenica 19 ottobre, 21:30

Bologna, Locomotiv Club

NĀDT Orchestra

Federico Privitera, tromba; Lorenzo Righetti, tromba; Riccardo Dalle Vedove, trombone; Marco Porcelluzzi, sassofoni;

Domenico Romano, chitarra; Vincenzo Bosco, pianoforte; Lorenzo Napoletani, basso; Yado Uzun, percussioni; Francesco Guerra, batteria

Domenica 19 ottobre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

Ada Flocco

“Into The Blue”

Ada Flocco, voce; Saverio Zura, chitarra; Filippo Galbiati, pianoforte; Filippo Cassanelli, contrabbasso; Tommaso Stanghellini, batteria

Martedì 21 ottobre, ore 21:30

Bologna, Binario69

Guano Padano

Alessandro “Asso” Stefana, chitarra; Danilo Gallo, basso elettrico; Zeno De Rossi, batteria

Mercoledì 22 ottobre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

EMEM

Simone Graziano, pianoforte; Francesco Ponticelli, contrabbasso; Marco Frattini, batteria

Mercoledì 22 ottobre, 22

Bologna, Bravo Caffè

Greg Koch Trio

Greg Koch, chitarra; Toby Marshall, organo; Dylan Koch, batteria

Giovedì 23 ottobre, ore 21:15

Bologna, Teatro Celebrazioni

Billy Cobham Time Machine

Billy Cobham, batteria; Antonio Baldino, tromba; Andrea Andreoli, trombone; Bjorn Arko, sax; Rocco Zifarelli, chitarra; Gary Husband, tastiere; Victor Cisternas, basso

Partner speciale dell’evento Coop Alleanza 3.0

Venerdì 24 Ottobre, 21

Bologna, Locomotiv Club

Corto.Alto

Liam Shortall, trombone, tastiere, basso; Mateusz Sobieski, sassofoni; Graham Costello, batteria

Opening Act: Orange Combutta

Giovanni Minguzzi, batteria, percussioni; Mattia Dallara, live electronics; Vincenzo Vasi, theremin, voce, live electronics; Davide Tardozzi, chitarra; Lorenzo Serasini, basso

Venerdì 24 ottobre, ore 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Johnathan Blake

“My Life Matters”

John Ellis, sax tenore; Jalen Baker, vibrafono; Fabian Almazan, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Johnathan Blake, batteria

Venerdì 24 ottobre, 23

Bologna, Sghetto Club

Creature

Tim Quick, tromba; Alex Wesson, tastiere; Dan Collins, basso; Jim Cornelius aka Creature, batteria

Sabato 25 Ottobre, 21

Bologna, Locomotiv Club

Alabaster DePlume

Alabaster DePlume, sassofoni, voce, chitarra; Mikey Kenny, violino; Ruth Goller, basso; Momoko Gill, batteria

Opening Act: A Bad Day

Sara Ardizzoni, chitarra; Egle Sommacal, chitarra

Sabato 25 ottobre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Johnathan Blake

“My Life Matters”

John Ellis, sax tenore; Jalen Baker, vibrafono; Fabian Almazan, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Johnathan Blake, batteria

Sabato 25 ottobre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

Michele Corcella & Scenario Ensemble

Michele Corcella, chitarra, direzione; Giovanni Tamburini, tromba, flicorno; Giovanni Hoffer, corno; Cristiano Arcelli, sax alto, flauto; Simone La Maida, sax alto;

Marcello Allulli, sax tenore; Alfonso Deidda, sax baritono, flauto; Fabrizio Puglisi, pianoforte; Stefano Senni, contrabbasso; Alessandro Paternesi, batteria

Domenica 26 ottobre, 22

Bologna, Bravo Caffè

Enrico Intra & Francesco Cavestri

“Two Generations in Jazz”

Enrico Intra, pianoforte; Francesco Cavestri, pianoforte

Martedì 28 ottobre, ore 21:15

Bologna, Unipol Auditorium

Mary Halvorson Amaryllis Sextet

Mary Halvorson, chitarra; Adam O’Farrill, tromba; Jacob Garchik, trombone; Patricia Brennan, vibrafone; Nick Dunston, basso; Tomas Fujiwara, batteria

Partner speciale dell’evento Gruppo Unipol

Mercoledì 29 ottobre, ore 18

Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica

Maria Pia De Vito

“core/coração”

Maria Pia De Vito, voce; Roberto Taufic, chitarra; Roberto Rossi, batteria e percussioni

Mercoledì 29 ottobre, 22

Bologna, Bravo Caffè

Giuseppe Bassi and The FunkLives

featuring Joanna Teters & Gianluca Petrella

Joanna Teters, voce; Gianluca Petrella, trombone; Paolo Sessa, tastiere; Giuseppe Bassi, contrabbasso; Gianluca Porro, batteria

Mercoledì 29 ottobre, 23

Bologna, Sghetto Club

BSDE Quartet

Daniele Nasi, sassofoni; JT Hwang, pianoforte; Giacomo Marzi, contrabbasso; Mattia Galeotti, batteria

Giovedì 30 ottobre, ore 21:30

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Premi “Massimo Mutti” e “Teo Ciavarella”

Saggio degli allievi del Conservatorio “G.B. Martini”

e del liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna

direzione di Maria Pia De Vito e Marco Ferri

In collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna e Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna

Ingresso gratuito

Giovedì 30 ottore, 23

Bologna, Sghetto Club

Mahari

Ciccio Leo, tastiere; Daniele Raciti, chitarra; Federico Gucciardo, batteria

Venerdì 31 ottobre, ore 21

Bologna, Sala Bossi del Conservatorio “G. B. Martini”

Martini Big Band diretta da Michele Corcella

feat. Maria Pia De Vito

“A Case of You” – Omaggio a Joni Mitchell

Daniele Giardina, Alessandro Presti, Francesco Pesaturo, Christian Bouathong, tromba, flicorno; Francesco Stella, trombone; Giovanni Hoffer, Naxto Fuster, corno;

Federico Eterno, sax alto; Alberto Bonora, sax alto, flauto; Barend Middelhoff, Valerio Garagnani, sax tenore; Cosimo Gallone, clarinetto;

Olmo Minarelli, Francesco Giacalone, clarinetto, clarinetto basso; Domenico Caliri, chitarra;

Leonardo La Valle, pianoforte; Moreno Di Matteo, contrabbasso; Stefano Paolini, batteria;

Maria Pia De Vito, voce;

Michele Corcella, direzione e arrangiamenti

In collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna

Venerdì 31 ottobre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

Francesco Diodati & Ziv Ravitz

Francesco Diodati, chitarra, effetti; Ziv Ravitz, batteria

Venerdì 31 ottobre, ore 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Kirk MacDonald Quartet

Kirk MacDonald, sax tenore; Nico Menci, pianoforte; Stefano Senni, contrabbasso; Adam Pache, batteria

Venerdì 31 ottore, 23

Bologna, Sghetto Club

Sir Waldo Weathers & Henry Carpaneto Organ Trio

Sir Waldo Weathers, voce, sassofoni; Livio Marconi, chitarra; Henry Carpaneto, organo; Luigi Arieta, batteria

Sabato 1 novembre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Tim Berne “Capatosta” TRIO

Tim Berne, sax alto; Gregg Belisle-Chi, chitarra; Tom Rainey, batteria

Sabato 1 novembre, ore 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Franco D’Andrea Trio

Franco D’Andrea, pianoforte; Gabriele Evangelista, contrabbasso; Roberto Gatto, batteria

Domenica 2 novembre, ore 21:30

Bologna, Sghetto Club

Tim Berne “Capatosta” TRIO

Tim Berne, sax alto; Gregg Belisle-Chi, chitarra; Tom Rainey, batteria

Lunedì 3 novembre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

Flavio Boltro Nextgen

Flavio Boltro, tromba; Emanuele Filippi, pianoforte; Michelangelo Scandroglio, contrabbasso; Mattia Galeotti, batteria

Martedì 4 novembre, ore 21:15

Bologna, Teatro Auditorium Manzoni

Dee Dee Bridgewater Quartet

“We Exist!”

Dee Dee Bridgewater, voce; Carmen Staaf, pianoforte; Rosa Brunello, basso; Shirazette Tinnin, batteria

Partner speciale dell’evento Gruppo HERA

Mercoledì 5 novembre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

Savana Funk

Aldo Betto, chitarra; Blake C. S. Franchetto, basso elettrico; Youssef Ait Bouazza, batteria; Nicola Peruch, tastiere

Giovedì 6 novembre, 21:30

Bologna, Locomotiv Club

Studio Murena

Lorenzo Carminati, MC; Amedeo Nan, chitarra; Giovanni Ferrazzi, elettronica, sampler; Matteo Castiglioni, tastiere; Maurizio Gazzola, basso; Marco Falcon, batteria

Giovedì 6 novembre, 22

Bologna, Bravo Caffè

Carmen Souza

“Port’Ingles”

Carmen Souza, voce; Theo Pascal, contrabbasso; Elias Kacomanolis, batteria

Giovedì 6 novembre, ore 23

Bologna, Sghetto Club

Vittorio Solimene Quartet

Lorenzo Simoni, sax alto; Vittorio Solimene, pianoforte; Alessandro Bintzios, contrabbasso; Michele Santoleri, batteria

Venerdì 7 novembre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Lage Lund TRIO

Lage Lund, chitarra; Orlando le Fleming, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria

Venerdì 7 novembre, 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Guido Di Leone Quartet

Guido Di Leone, chitarra; Barend Middelhoff, sax tenore; Giampaolo Laurentaci, contrabbasso; Adam Pache, batteria

Venerdì 7 novembre, ore 23

Bologna, Sghetto Club

She’s Analog

Luca Sguera, pianoforte, tastiere; Stefano Calderano, chitarra; Giovanni Iacovella, batteria

Sabato 8 Novembre, 21:15

Zola Predosa (BO), Centro Culturale Sandro Pertini

A Lady in Soul

Samantha Iorio, voce; Andrea Ferrario, sassofoni; Claudio Vignali, panoforte; Stefano Maimone, contrabbasso; Marcello Molinari, batteria

Una coproduzione di Jazz Club Anzola “Henghel Gualdi” e “Pertini” Zola Jazz Club in collaborazione con il Comune di Zola Predosa

Sabato 8 novembre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Uri Caine Trio

Uri Caine, pianoforte; Mark Helias, contrabbasso; Ben Perowski, batteria

Sabato 8 novembre, ore 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Lage Lund TRIO

Lage Lund, chitarra; Orlando le Fleming, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria

Sabato 8 novembre, 23

Bologna, Sghetto Club

Deschanel Gordon

Deschanel Gordon, pianoforte; Rio Kai, basso; Will Cleasby, batteria

Domenica 9 novembre, ore 21

Ferrara, Torrione San Giovanni

Tower Jazz Composers Orchestra

Alfonso Santimone, pianoforte e direzione; Piero Bittolo Bon, sax alto, flauto, clarinetto e direzione; Sandro Tognazzo, flauto; Daniele D’Alessandro, clarinetti;

Tobia Bondesan, sax alto; Filippo Orefice, sax tenore e clarinetto; Giulia Barba, sax baritono e clarinetto basso;

Paolo Malacarne, Michele Tedesco, Pasquale Paterra, Francesco Assini, tromba; Federico Pierantoni, Lorenzo Manfredini, Giulio Tullio, Valentino Spaggiari, trombone;

Glauco Benedetti, tuba; Federico Rubin, pianoforte; Luca Chiari, chitarra; Stefano Dallaporta, contrabbasso; Simone Sferruzza, batteria; Andrea Grillini, batteria

In collaborazione con Istantanea

Domenica 9 novembre, 21:30

Bologna, Sghetto Club

Saxin’Rhythm

Marco Ferri, direzione

Studenti e Docenti del Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna

Lunedì 10 novembre, ore 21

Bologna, MAST. Auditorium

Amaro Freitas Solo

Amaro Freitas, pianoforte

In collaborazione con Fondazione MAST

Ingresso gratuito

Martedì 11 novembre, ore 21:30

Bologna, Binario69

Tellkujira

Ambra Michelangeli, viola; Federico Guerri, violoncello; Francesco Diodati, chitarra; Stefano Calderano,chitarra

Martedì 11 novembre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Pete Roth Trio feat. Bill Bruford

Pete Roth, chitarra; Mike Pratt, basso elettrico; Bill Bruford, batteria

Martedì 11 novembre, 21:30

Bologna, Locomotiv Club

Kassa Overall

Kassa Overall, batteria, voce; Emilio Modeste, sax; Jeremiah Kal’ab, basso; Bendji Allonce, percussioni

Mercoledì 12 novembre, 21:30

Bologna, Binario69

Concerto Conclusivo

Laboratorio Sociale Afro-Beat

Guglielmo Pagnozzi, direzione

Mercoledì 12 novembre, 22

Bologna, Cantina Bentivoglio

Champian Fulton Trio

Champian Fulton, pianoforte, voce; Lorenzo Conte, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria

Mercoledì 12 novembre, 22

Bologna, Bravo Caffè

Marco Mendoza

Marco Mendoza, basso, voce; Drew Lowe, chitarra, voce; Pino Liberti, batteria, laptop

Mercoledì 12 novembre, 23

Bologna, Sghetto Club

L’Antidote

Redi Hasa, violoncello; Rami Khalife, pianoforte; Bijan Chemirani, percussioni

Giovedì 13 novembre, ore 21:15

Bologna, Unipol Auditorium

Monty Alexander

“D-Day”

with Luke Sellick & Jason Brown

Monty Alexander, pianoforte; Luke Sellick, contrabbasso; Jason Brown, batteria

Partner speciale dell’evento Gruppo Unipol

Venerdì 14 novembre, ore 21

Bologna, MAST. Auditorium

Aaron Parks Quartet

Dayna Stephens, sax tenore; Aaron Parks, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Billy Hart, batteria

In collaborazione con Fondazione MAST

Ingresso gratuito

Venerdì 14 novembre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Samuel Blaser Trio

Samuel Blaser, trombone; Marc Ducret, chitarra; Peter Brunn, batteria

Venerdì 14 novembre, 21:30

Bologna, Binario69

Matteo Paggi

“Giraffe”

Matteo Paggi, trombone; Lorenzo simoni, sax alto; Vittorio Solimene, pianoforte; Andrea Grossi, contrabbasso; Andrea Carta, batteria

Venerdì 14 novembre, 21:30

Bologna, Locomotiv Club

Adrian Younge

Adrian Younge, basso; Sam Reid, tastiere; Jack Waterson, chitarra; Marcelo Bucater, batteria; Loren Oden, voce;

Tylana Enomoto Renga, violino; Manoela Wunder, viola; Sarah Sithi-Amnuai, tromba; Alicia Camina Gines, sassofoni

Venerdì 14 novembre, 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Naama Quartet

Naama Gherber, voce; Marco Bovi, chitarra; Nico Menci, pianoforte; Paolo Benedettini, contrabbasso

Venerdì 14 novembre, 23

Bologna, Sghetto Club

Luke Bacchus

Luke Bacchus, pianoforte; Marlon Hibbert, steel pan; Nathan Dawkins, basso; King David Ike-Elechi, batteria

Sabato 15 novembre, ore 21:30

Ferrara, Torrione Jazz Club

Aaron Parks Quartet

Dayna Stephens, sax tenore; Aaron Parks, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Billy Hart, batteria

Sabato 15 novembre, ore 22

Bologna, Camera Jazz & Music Club

Samuel Blaser Trio

Samuel Blaser, trombone; Marc Ducret, chitarra; Peter Brunn, batteria

Domenica 16 novembre, 18

Bologna, Cantina Doctor Dixie

Doctor Dixie Jazz Band

“So Long Teo – Dedicato a Teo Ciavarella”

Checco Coniglio trombone; Guido Guidoboni, tromba; Luca Soddu, sax; Andrea Scorzoni, sax; Andrea Zucchi, sax;

Luca Matteuzzi, piano; Stefano Donvito, basso; Umberto Genovese, batteria; Angela Sette, voce; Valentina Mattarozzi, voce

Ingresso riservato ai possessori della Bologna Jazz Card fino a esaurimento posti

***

CONTENUTI EXTRA

PROGETTO DIDATTICO E DIVULGATIVO

“Jazz Society”

Con il contributo di Ministero della Cultura, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Lunedì 27 ottobre, ore 21

Ferrara, Torrione Jazz Club

Presentazione del film

“Just Play and Never Stop. Un viaggio spericolato nel jazz”

di Johnny Costantino

Da lunedì 27 a giovedì 31 ottobre

Bologna, Conservatorio “G .B. Martini” e Liceo Musicale “L. Dalla”

Workshop di musica d’insieme con Maria Pia De Vito

In collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna e Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna

Mercoledì 15, 22, 29 ottobre , 5 e 12 novembre

Bologna, Binario69

Laboratorio Sociale Afro-Beat

a cura di Guglielmo Pagnozzi

Domenica 2 novembre, ore 15

Bologna, Sghetto Club

Jazz Workshop con Tim Berne

Venerdì 7 novembre, ore 18

Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica

Presentazione del documentario

“La Cantina, altri appunti sul jazz”

di Toni Lama, Stefano Landini e Andrea Polinelli (Italia 2025, 55′, col/bn)

Introduzione a cura di Andrea Polinelli ed Emiliano Pintori

Lunedì 10 novembre, ore 20

Bologna, MAST. Auditorium

Conversazione di Marcello Piras

con Walter Rovere

sulle vere origini del jazz

Venerdì 14 novembre, ore 20

Bologna, MAST. Auditorium

“Storia del jazz. Una prospettiva globale” (Quodilibet, 2025)

Stefano Zenni dialoga con Giordano Montecchi

JAZZ a FORLì

Giovedì 31 ottobre, ore 21:15

Forlì, Naima Club

Peter Erskine & Dr. UM Band feat. Mike Manieri

“Steps Into the Weather”

Sabato 1 novembre, ore 21:15

Forlì, Fabbrica delle Candele

Francesco Diodati & Ziv Ravitz

Giovedì 7 novembre, ore 21:15

Forlì, Sala San Luigi

Uri Caine Trio

Mercoledì 12 novembre, ore 21:15

Forlì, Fabbrica delle Candele

Simona Severini

“Fedra”

Venerdì 14 novembre, ore 21:15

Forlì, Sala San Luigi

Kurt Rosenwinkel Trio

Sabato 15 novembre, ore 21:15

Forlì, Fabbrica delle Candele

G.E.A. feat. Fabrizio Puglisi

A cura dell’Associazione Culturale “dai de jazz”

Infoline: 340 5395208 / info@daidejazz.it

JAZZ INSIGHTS

Lezioni-concerto a cura di Emiliano Pintori

Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica, ore 17:30

Mercoledì 5 novembre

Songs for Distingué Lovers. Dedicato a Billie Holiday. Con la partecipazione di Eloisa Atti e Matteo Raggi

Mercoledì 12 novembre

Straight Life. Dedicato ad Art Pepper. Con la partecipazione di Federico Califano, Filippo Cassanelli e Adam Pache

Mercoledì 19 novembre

Oscar! Dedicato a Oscar Peterson. Con la partecipazione di Stefano Senni e Giovanni Campanella

Mercoledì 26 novembre

Beauty Is a Rare Thing. Dedicato a Ornette Coleman. Con la partecipazione di Materical

Mercoledì 3 dicembre

Blues All Around Me. Dedicato a B.B.King. Con la partecipazione di Marco Gisfredi ed Enrico Soverini

Un progetto del Museo internazionale e biblioteca della musica

Informazioni:

Fondazione Bologna in Musica ETS

tel.: 342 0441913

email: info@bolognajazzfestival.com

www.bolognajazzfestival.com

Presidente e Direttore artistico: Francesco Bettini

Biglietti:

Billy Cobham Time Machine

tutti i settori 41,80 euro

Mary Halvorson Amaryllis Sextet

tutti i settori 30 euro

Dee Dee Bridgewater “We Exist!”

tutti i settori 48 euro

Monty Alexander

tutti i settori 35 euro

I biglietti sono soggetti a diritto di prevendita

Riduzioni*:

Riduzione del 20% riservata a: possessori Bologna Jazz Card; giovani under 26

(i possessori BJC possono prenotare via mail ad amicibolognajazzfestival@gmail.com)

Riduzione del 10% riservata a:

-soci COOP, soci Touring Club, abbonati annuali TPER, possessori della Card Cultura

-abbonati Teatro Celebrazioni (solo per il concerto al Teatro Celebrazioni)

Studenti del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna e del Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna: prezzo speciale 10 euro (previa prenotazione presso i loro referenti e con acquisto la sera stessa presso il teatro)

I biglietti soggetti a riduzione sono acquistabili solo il giorno dell’evento presso la biglietteria del luogo dell’evento.

*Le scontistiche non sono cumulabili

Prevendite:

– sul sito www.vivaticket.it e su tutto il circuito VivaTicket

– presso la biglietteria di Teatro Celebrazioni

Bologna Jazz Card:

under 26: 10 euro

standard: 25 euro

sostenitore: 50 euro

acquistabile o rinnovabile online nell’area dedicata del sito www.bolognajazzfestival.com

Vantaggi esclusivi per i possessori della Bologna Jazz Card:

– possibilità di sottoscrivere, a tariffe convenienti e prive di diritti di prevendita, l’abbonamento ai quattro concerti principali del Festival

– area riservata nei migliori posti dei teatri

– speciali convenzioni con i jazz club e i teatri affiliati al Festival

Abbonamenti riservati ai possessori della Bologna Jazz Card:

Billy Cobham, Mary Halvorson, Dee Dee Bridgewater, Monty Alexander:

abbonamento intero: 120 euro

abbonamento young (under 26): 100 euro

Solamente i possessori della Bologna Jazz Card possono sottoscrivere l’abbonamento per i quattro concerti nei teatri. Tutti gli altri concerti del Bologna Jazz Festival 2025 sono da ritenersi fuori abbonamento.

Riferimenti per gli abbonamenti:

tel.: 342 0441913

email: amicibolognajazzfestival@gmail.com

Concerti nei club e negli altri teatri:

Si consiglia la prenotazione. Rivolgersi direttamente al locale o al teatro di riferimento.

Le modalità di accesso sono variabili.