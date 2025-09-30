Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica, arte e rivoluzione culturale

Dal 9 ottobre al 16 novembre Bologna diventa la capitale mondiale del jazz. L’edizione 2025 del Bologna Jazz Festival si annuncia monumentale: 39 giorni di programmazione, oltre 80 concerti con protagonisti assoluti della scena internazionale e un calendario che non si limita alla musica live, ma abbraccia didattica, mostre, incontri, workshop e progetti di divulgazione.
Un festival diffuso che attraversa i grandi teatri, i club storici, le strade cittadine e si estende fino alle province di Ferrara e Forlì. A firmare l’immagine visiva di questa edizione sarà l’illustratrice Sarah Mazzetti, le cui opere compariranno su manifesti, locandine e installazioni urbane.
I giganti del BJF 2025
Quattro serate saranno il cuore pulsante del festival:
-
Billy Cobham (23 ottobre, Teatro Celebrazioni): il batterista simbolo della stagione fusion anni ’70, tra Miles Davis e Mahavishnu Orchestra.
-
Mary Halvorson (28 ottobre, Unipol Auditorium): chitarrista statunitense tra le figure più radicali e innovative della nuova improvvisazione.
-
Dee Dee Bridgewater (4 novembre, Teatro Auditorium Manzoni): diva assoluta del jazz con il progetto femminile e militante We Exist!.
-
Monty Alexander (13 novembre, Unipol Auditorium): pianista caraibico capace di trasformare ogni concerto in un’esplosione di ritmo e colore.
I club della città
Il BJF vive nei suoi jazz club:
-
Al Camera Jazz & Music Club passeranno nomi come Franco D’Andrea, Lage Lund, Sullivan Fortner e Samuel Blaser.
-
Alla Cantina Bentivoglio spazio a Venus Ship, Flavio Boltro, Savana Funk e Champian Fulton.
-
Al Bravo Caffè contaminazioni tra jazz e world con Lari Basilio, Camaleoni, Greg Koch e Carmen Souza.
-
Il Locomotiv Club ospiterà nuove tendenze e avanguardie come Alabaster DePlume, Studio Murena e Kassa Overall.
-
Lo storico Doctor Dixie Jazz Club chiuderà il festival con un omaggio a Teo Ciavarella.
Jazz tra città e metropoli
Il festival intreccia collaborazioni prestigiose: l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Vince Mendoza, i concerti al MAST Auditorium con Amaro Freitas e Aaron Parks, le escursioni al Torrione Jazz Club di Ferrara e la rassegna gemellata Jazz a Forlì con artisti come Uri Caine, Kurt Rosenwinkel e Peter Erskine.
Spazio ai giovani e alla formazione
Il progetto Jazz Society, sostenuto dal Ministero della Cultura, mette al centro le nuove generazioni con workshop, residenze artistiche e borse di studio in collaborazione con il Conservatorio Martini e il Liceo Musicale Dalla. Tra gli ospiti della sezione didattica Maria Pia De Vito, che guiderà laboratori e concerti insieme agli studenti.
Oltre il jazz, un progetto culturale
Il Bologna Jazz Festival 2025 non è solo un cartellone di concerti: è una piattaforma culturale che unisce memoria, ricerca e sperimentazione, capace di trasformare Bologna e il suo territorio in un laboratorio sonoro senza confini.
Dal furore percussivo di Cobham all’attivismo vocale di Bridgewater, dall’avanguardia di Halvorson al lirismo solare di Alexander, il BJF 2025 promette un’esperienza che è insieme festa popolare e riflessione profonda sul linguaggio universale della musica.
PROGRAMMA
Giovedì 9 ottobre, ore 18
Bologna, WP Store
aperitivo inaugurale
“La Màquina Parlante”
dj set a cura di Matteo Scaioli
Ingresso gratuito
Venerdì 10 ottobre, ore 20:30
Bologna, Teatro Auditorium Manzoni
Jazz on Symphony – Vince Mendoza: Jazz on Film
Joe Lovano, sassofoni; Flavio Boltro, tromba
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
Vince Mendoza, direzione e arrangiamenti
Una produzione di Teatro Comunale di Bologna
In collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna
Venerdì 10 ottobre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
Venus Ship
Ugo Moroni, chitarra; Andrea Salvato, flauto; Marco Vecchio, sax alto; Federico Privitera, tromba; Giuseppe La Stella, trombone;
Michele Murgioni, tuba; Stefano Maimone, basso elettrico; Mattia Bassetti, batteria; Leonardo Carletti, sound engineer
Sabato 11 ottobre, ore 20:30
Bologna, Teatro Auditorium Manzoni
Jazz on Symphony – Vince Mendoza: Jazz on Film
Joe Lovano, sassofoni; Flavio Boltro, tromba
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
Vince Mendoza, direzione e arrangiamenti
Una produzione di Teatro Comunale di Bologna
In collaborazione con il Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna
Sabato 11 ottobre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Jason Palmer Quartet
Jason Palmer, tromba; Mark Turner, sax tenore; Michael Janisch, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria
Sabato 11 ottobre, 21:30
Bologna, Binario69
Theydoit
Alfonso Santimone, testiere, elettronica; Gaspare De Vito, elettronica; Andrea Grillini, batteria
Sabato 11 ottobre, 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Something About Rhythm Quartet
Lorenza Gambini, voce; Alessandro Altarocca, pianoforte; Felice Del Gaudio, contrabbasso; Lele Veronesi batteria
Domenica 12 ottobre, 22
Bologna, Bravo Caffè
Lari Basilio
“Redemption”
Lari Basilio, chitarra; Leonardo Bomeny, tastiere, chitarra; Arthur De Palla, basso; Lucas Bidran, batteria
Martedì 14 ottobre, ore 21:30
Bologna, Binario69
G.E.A. feat. Fabrizio Puglisi
“Plays the music of Mulatu Astatke”
Cosimo Fiaschi, sax soprano; Fabrizio Puglisi, pianoforte; Stefano Zambon, contrabbasso; Pierluigi Foschi, batteria
Mercoledì 15 ottobre, 22
Bologna, Bravo Caffè
Camaleoni
Riccardo Savioli, sassofoni; Valerio Maria Bandi, chitarra; Lorenzo Palermo, tastiere; Andrea Brutti, basso; Fabio Pergolini, batteria
Giovedì 16 ottobre, 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Tom Ollendorff Trio
Tom Ollendorff, chitarra; Conor Chaplin, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria
Giovedì 16 ottobre, 23
Bologna, Sghetto Club
Mackwood
Laurence Wilkins, fiati, elettronica; Jay Verma, tastiere; Harold Ling aka Mackwood, batteria
Venerdì 17 ottobre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Tom Ollendorff Trio
Tom Ollendorff, chitarra; Conor Chaplin, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria
Venerdì 17 ottobre, ore 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Sullivan Fortner Trio
Sullivan Fortner, pianoforte; Tyrone Allen II, contrabbasso; Kayvon Gordon, batteria
Venerdì 17 ottobre, 23
Bologna, Sghetto Club
True Loves
Greg Kramer, trombone; Gordon Brown, sassofoni; Skerik, sassofoni; Jimmy James, chitarra; Bryant Moore, basso; David McGraw, batteria; Iván Galvez, percussioni
Sabato 18 ottobre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Sullivan Fortner Trio
Sullivan Fortner, pianoforte; Tyrone Allen II, contrabbasso; Kayvon Gordon, batteria
Sabato 18 ottobre, 21:30
Bologna, Binario69
Naïmah
Beatrice Lenzini, voce, cembalo; Giovanni Tamburini, flicorno; Fabio Mazzini, chitarra, voce, percussioni; Luca Pasotti, basso elettrico
Sabato 18 ottobre, 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Kelvin Sholar Quartet
Kelvin Sholar, pianoforte; Piero Odorici, sassofoni; Paolo Benedettini, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria
Domenica 19 ottobre, 21:30
Bologna, Locomotiv Club
NĀDT Orchestra
Federico Privitera, tromba; Lorenzo Righetti, tromba; Riccardo Dalle Vedove, trombone; Marco Porcelluzzi, sassofoni;
Domenico Romano, chitarra; Vincenzo Bosco, pianoforte; Lorenzo Napoletani, basso; Yado Uzun, percussioni; Francesco Guerra, batteria
Domenica 19 ottobre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
Ada Flocco
“Into The Blue”
Ada Flocco, voce; Saverio Zura, chitarra; Filippo Galbiati, pianoforte; Filippo Cassanelli, contrabbasso; Tommaso Stanghellini, batteria
Martedì 21 ottobre, ore 21:30
Bologna, Binario69
Guano Padano
Alessandro “Asso” Stefana, chitarra; Danilo Gallo, basso elettrico; Zeno De Rossi, batteria
Mercoledì 22 ottobre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
EMEM
Simone Graziano, pianoforte; Francesco Ponticelli, contrabbasso; Marco Frattini, batteria
Mercoledì 22 ottobre, 22
Bologna, Bravo Caffè
Greg Koch Trio
Greg Koch, chitarra; Toby Marshall, organo; Dylan Koch, batteria
Giovedì 23 ottobre, ore 21:15
Bologna, Teatro Celebrazioni
Billy Cobham Time Machine
Billy Cobham, batteria; Antonio Baldino, tromba; Andrea Andreoli, trombone; Bjorn Arko, sax; Rocco Zifarelli, chitarra; Gary Husband, tastiere; Victor Cisternas, basso
Partner speciale dell’evento Coop Alleanza 3.0
Venerdì 24 Ottobre, 21
Bologna, Locomotiv Club
Corto.Alto
Liam Shortall, trombone, tastiere, basso; Mateusz Sobieski, sassofoni; Graham Costello, batteria
Opening Act: Orange Combutta
Giovanni Minguzzi, batteria, percussioni; Mattia Dallara, live electronics; Vincenzo Vasi, theremin, voce, live electronics; Davide Tardozzi, chitarra; Lorenzo Serasini, basso
Venerdì 24 ottobre, ore 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Johnathan Blake
“My Life Matters”
John Ellis, sax tenore; Jalen Baker, vibrafono; Fabian Almazan, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Johnathan Blake, batteria
Venerdì 24 ottobre, 23
Bologna, Sghetto Club
Creature
Tim Quick, tromba; Alex Wesson, tastiere; Dan Collins, basso; Jim Cornelius aka Creature, batteria
Sabato 25 Ottobre, 21
Bologna, Locomotiv Club
Alabaster DePlume
Alabaster DePlume, sassofoni, voce, chitarra; Mikey Kenny, violino; Ruth Goller, basso; Momoko Gill, batteria
Opening Act: A Bad Day
Sara Ardizzoni, chitarra; Egle Sommacal, chitarra
Sabato 25 ottobre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Johnathan Blake
“My Life Matters”
John Ellis, sax tenore; Jalen Baker, vibrafono; Fabian Almazan, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Johnathan Blake, batteria
Sabato 25 ottobre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
Michele Corcella & Scenario Ensemble
Michele Corcella, chitarra, direzione; Giovanni Tamburini, tromba, flicorno; Giovanni Hoffer, corno; Cristiano Arcelli, sax alto, flauto; Simone La Maida, sax alto;
Marcello Allulli, sax tenore; Alfonso Deidda, sax baritono, flauto; Fabrizio Puglisi, pianoforte; Stefano Senni, contrabbasso; Alessandro Paternesi, batteria
Domenica 26 ottobre, 22
Bologna, Bravo Caffè
Enrico Intra & Francesco Cavestri
“Two Generations in Jazz”
Enrico Intra, pianoforte; Francesco Cavestri, pianoforte
Martedì 28 ottobre, ore 21:15
Bologna, Unipol Auditorium
Mary Halvorson Amaryllis Sextet
Mary Halvorson, chitarra; Adam O’Farrill, tromba; Jacob Garchik, trombone; Patricia Brennan, vibrafone; Nick Dunston, basso; Tomas Fujiwara, batteria
Partner speciale dell’evento Gruppo Unipol
Mercoledì 29 ottobre, ore 18
Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica
Maria Pia De Vito
“core/coração”
Maria Pia De Vito, voce; Roberto Taufic, chitarra; Roberto Rossi, batteria e percussioni
Mercoledì 29 ottobre, 22
Bologna, Bravo Caffè
Giuseppe Bassi and The FunkLives
featuring Joanna Teters & Gianluca Petrella
Joanna Teters, voce; Gianluca Petrella, trombone; Paolo Sessa, tastiere; Giuseppe Bassi, contrabbasso; Gianluca Porro, batteria
Mercoledì 29 ottobre, 23
Bologna, Sghetto Club
BSDE Quartet
Daniele Nasi, sassofoni; JT Hwang, pianoforte; Giacomo Marzi, contrabbasso; Mattia Galeotti, batteria
Giovedì 30 ottobre, ore 21:30
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Premi “Massimo Mutti” e “Teo Ciavarella”
Saggio degli allievi del Conservatorio “G.B. Martini”
e del liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna
direzione di Maria Pia De Vito e Marco Ferri
In collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna e Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna
Ingresso gratuito
Giovedì 30 ottore, 23
Bologna, Sghetto Club
Mahari
Ciccio Leo, tastiere; Daniele Raciti, chitarra; Federico Gucciardo, batteria
Venerdì 31 ottobre, ore 21
Bologna, Sala Bossi del Conservatorio “G. B. Martini”
Martini Big Band diretta da Michele Corcella
feat. Maria Pia De Vito
“A Case of You” – Omaggio a Joni Mitchell
Daniele Giardina, Alessandro Presti, Francesco Pesaturo, Christian Bouathong, tromba, flicorno; Francesco Stella, trombone; Giovanni Hoffer, Naxto Fuster, corno;
Federico Eterno, sax alto; Alberto Bonora, sax alto, flauto; Barend Middelhoff, Valerio Garagnani, sax tenore; Cosimo Gallone, clarinetto;
Olmo Minarelli, Francesco Giacalone, clarinetto, clarinetto basso; Domenico Caliri, chitarra;
Leonardo La Valle, pianoforte; Moreno Di Matteo, contrabbasso; Stefano Paolini, batteria;
Maria Pia De Vito, voce;
Michele Corcella, direzione e arrangiamenti
In collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna
Venerdì 31 ottobre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
Francesco Diodati & Ziv Ravitz
Francesco Diodati, chitarra, effetti; Ziv Ravitz, batteria
Venerdì 31 ottobre, ore 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Kirk MacDonald Quartet
Kirk MacDonald, sax tenore; Nico Menci, pianoforte; Stefano Senni, contrabbasso; Adam Pache, batteria
Venerdì 31 ottore, 23
Bologna, Sghetto Club
Sir Waldo Weathers & Henry Carpaneto Organ Trio
Sir Waldo Weathers, voce, sassofoni; Livio Marconi, chitarra; Henry Carpaneto, organo; Luigi Arieta, batteria
Sabato 1 novembre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Tim Berne “Capatosta” TRIO
Tim Berne, sax alto; Gregg Belisle-Chi, chitarra; Tom Rainey, batteria
Sabato 1 novembre, ore 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Franco D’Andrea Trio
Franco D’Andrea, pianoforte; Gabriele Evangelista, contrabbasso; Roberto Gatto, batteria
Domenica 2 novembre, ore 21:30
Bologna, Sghetto Club
Tim Berne “Capatosta” TRIO
Tim Berne, sax alto; Gregg Belisle-Chi, chitarra; Tom Rainey, batteria
Lunedì 3 novembre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
Flavio Boltro Nextgen
Flavio Boltro, tromba; Emanuele Filippi, pianoforte; Michelangelo Scandroglio, contrabbasso; Mattia Galeotti, batteria
Martedì 4 novembre, ore 21:15
Bologna, Teatro Auditorium Manzoni
Dee Dee Bridgewater Quartet
“We Exist!”
Dee Dee Bridgewater, voce; Carmen Staaf, pianoforte; Rosa Brunello, basso; Shirazette Tinnin, batteria
Partner speciale dell’evento Gruppo HERA
Mercoledì 5 novembre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
Savana Funk
Aldo Betto, chitarra; Blake C. S. Franchetto, basso elettrico; Youssef Ait Bouazza, batteria; Nicola Peruch, tastiere
Giovedì 6 novembre, 21:30
Bologna, Locomotiv Club
Studio Murena
Lorenzo Carminati, MC; Amedeo Nan, chitarra; Giovanni Ferrazzi, elettronica, sampler; Matteo Castiglioni, tastiere; Maurizio Gazzola, basso; Marco Falcon, batteria
Giovedì 6 novembre, 22
Bologna, Bravo Caffè
Carmen Souza
“Port’Ingles”
Carmen Souza, voce; Theo Pascal, contrabbasso; Elias Kacomanolis, batteria
Giovedì 6 novembre, ore 23
Bologna, Sghetto Club
Vittorio Solimene Quartet
Lorenzo Simoni, sax alto; Vittorio Solimene, pianoforte; Alessandro Bintzios, contrabbasso; Michele Santoleri, batteria
Venerdì 7 novembre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Lage Lund TRIO
Lage Lund, chitarra; Orlando le Fleming, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria
Venerdì 7 novembre, 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Guido Di Leone Quartet
Guido Di Leone, chitarra; Barend Middelhoff, sax tenore; Giampaolo Laurentaci, contrabbasso; Adam Pache, batteria
Venerdì 7 novembre, ore 23
Bologna, Sghetto Club
She’s Analog
Luca Sguera, pianoforte, tastiere; Stefano Calderano, chitarra; Giovanni Iacovella, batteria
Sabato 8 Novembre, 21:15
Zola Predosa (BO), Centro Culturale Sandro Pertini
A Lady in Soul
Samantha Iorio, voce; Andrea Ferrario, sassofoni; Claudio Vignali, panoforte; Stefano Maimone, contrabbasso; Marcello Molinari, batteria
Una coproduzione di Jazz Club Anzola “Henghel Gualdi” e “Pertini” Zola Jazz Club in collaborazione con il Comune di Zola Predosa
Sabato 8 novembre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Uri Caine Trio
Uri Caine, pianoforte; Mark Helias, contrabbasso; Ben Perowski, batteria
Sabato 8 novembre, ore 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Lage Lund TRIO
Lage Lund, chitarra; Orlando le Fleming, contrabbasso; Jeff Ballard, batteria
Sabato 8 novembre, 23
Bologna, Sghetto Club
Deschanel Gordon
Deschanel Gordon, pianoforte; Rio Kai, basso; Will Cleasby, batteria
Domenica 9 novembre, ore 21
Ferrara, Torrione San Giovanni
Tower Jazz Composers Orchestra
Alfonso Santimone, pianoforte e direzione; Piero Bittolo Bon, sax alto, flauto, clarinetto e direzione; Sandro Tognazzo, flauto; Daniele D’Alessandro, clarinetti;
Tobia Bondesan, sax alto; Filippo Orefice, sax tenore e clarinetto; Giulia Barba, sax baritono e clarinetto basso;
Paolo Malacarne, Michele Tedesco, Pasquale Paterra, Francesco Assini, tromba; Federico Pierantoni, Lorenzo Manfredini, Giulio Tullio, Valentino Spaggiari, trombone;
Glauco Benedetti, tuba; Federico Rubin, pianoforte; Luca Chiari, chitarra; Stefano Dallaporta, contrabbasso; Simone Sferruzza, batteria; Andrea Grillini, batteria
In collaborazione con Istantanea
Domenica 9 novembre, 21:30
Bologna, Sghetto Club
Saxin’Rhythm
Marco Ferri, direzione
Studenti e Docenti del Liceo Musicale “Lucio Dalla” di Bologna
Lunedì 10 novembre, ore 21
Bologna, MAST. Auditorium
Amaro Freitas Solo
Amaro Freitas, pianoforte
In collaborazione con Fondazione MAST
Ingresso gratuito
Martedì 11 novembre, ore 21:30
Bologna, Binario69
Tellkujira
Ambra Michelangeli, viola; Federico Guerri, violoncello; Francesco Diodati, chitarra; Stefano Calderano,chitarra
Martedì 11 novembre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Pete Roth Trio feat. Bill Bruford
Pete Roth, chitarra; Mike Pratt, basso elettrico; Bill Bruford, batteria
Martedì 11 novembre, 21:30
Bologna, Locomotiv Club
Kassa Overall
Kassa Overall, batteria, voce; Emilio Modeste, sax; Jeremiah Kal’ab, basso; Bendji Allonce, percussioni
Mercoledì 12 novembre, 21:30
Bologna, Binario69
Concerto Conclusivo
Laboratorio Sociale Afro-Beat
Guglielmo Pagnozzi, direzione
Mercoledì 12 novembre, 22
Bologna, Cantina Bentivoglio
Champian Fulton Trio
Champian Fulton, pianoforte, voce; Lorenzo Conte, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria
Mercoledì 12 novembre, 22
Bologna, Bravo Caffè
Marco Mendoza
Marco Mendoza, basso, voce; Drew Lowe, chitarra, voce; Pino Liberti, batteria, laptop
Mercoledì 12 novembre, 23
Bologna, Sghetto Club
L’Antidote
Redi Hasa, violoncello; Rami Khalife, pianoforte; Bijan Chemirani, percussioni
Giovedì 13 novembre, ore 21:15
Bologna, Unipol Auditorium
Monty Alexander
“D-Day”
with Luke Sellick & Jason Brown
Monty Alexander, pianoforte; Luke Sellick, contrabbasso; Jason Brown, batteria
Partner speciale dell’evento Gruppo Unipol
Venerdì 14 novembre, ore 21
Bologna, MAST. Auditorium
Aaron Parks Quartet
Dayna Stephens, sax tenore; Aaron Parks, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Billy Hart, batteria
In collaborazione con Fondazione MAST
Ingresso gratuito
Venerdì 14 novembre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Samuel Blaser Trio
Samuel Blaser, trombone; Marc Ducret, chitarra; Peter Brunn, batteria
Venerdì 14 novembre, 21:30
Bologna, Binario69
Matteo Paggi
“Giraffe”
Matteo Paggi, trombone; Lorenzo simoni, sax alto; Vittorio Solimene, pianoforte; Andrea Grossi, contrabbasso; Andrea Carta, batteria
Venerdì 14 novembre, 21:30
Bologna, Locomotiv Club
Adrian Younge
Adrian Younge, basso; Sam Reid, tastiere; Jack Waterson, chitarra; Marcelo Bucater, batteria; Loren Oden, voce;
Tylana Enomoto Renga, violino; Manoela Wunder, viola; Sarah Sithi-Amnuai, tromba; Alicia Camina Gines, sassofoni
Venerdì 14 novembre, 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Naama Quartet
Naama Gherber, voce; Marco Bovi, chitarra; Nico Menci, pianoforte; Paolo Benedettini, contrabbasso
Venerdì 14 novembre, 23
Bologna, Sghetto Club
Luke Bacchus
Luke Bacchus, pianoforte; Marlon Hibbert, steel pan; Nathan Dawkins, basso; King David Ike-Elechi, batteria
Sabato 15 novembre, ore 21:30
Ferrara, Torrione Jazz Club
Aaron Parks Quartet
Dayna Stephens, sax tenore; Aaron Parks, pianoforte; Ben Street, contrabbasso; Billy Hart, batteria
Sabato 15 novembre, ore 22
Bologna, Camera Jazz & Music Club
Samuel Blaser Trio
Samuel Blaser, trombone; Marc Ducret, chitarra; Peter Brunn, batteria
Domenica 16 novembre, 18
Bologna, Cantina Doctor Dixie
Doctor Dixie Jazz Band
“So Long Teo – Dedicato a Teo Ciavarella”
Checco Coniglio trombone; Guido Guidoboni, tromba; Luca Soddu, sax; Andrea Scorzoni, sax; Andrea Zucchi, sax;
Luca Matteuzzi, piano; Stefano Donvito, basso; Umberto Genovese, batteria; Angela Sette, voce; Valentina Mattarozzi, voce
Ingresso riservato ai possessori della Bologna Jazz Card fino a esaurimento posti
***
CONTENUTI EXTRA
PROGETTO DIDATTICO E DIVULGATIVO
“Jazz Society”
Con il contributo di Ministero della Cultura, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Lunedì 27 ottobre, ore 21
Ferrara, Torrione Jazz Club
Presentazione del film
“Just Play and Never Stop. Un viaggio spericolato nel jazz”
di Johnny Costantino
Da lunedì 27 a giovedì 31 ottobre
Bologna, Conservatorio “G .B. Martini” e Liceo Musicale “L. Dalla”
Workshop di musica d’insieme con Maria Pia De Vito
In collaborazione con Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna e Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna
Mercoledì 15, 22, 29 ottobre , 5 e 12 novembre
Bologna, Binario69
Laboratorio Sociale Afro-Beat
a cura di Guglielmo Pagnozzi
Domenica 2 novembre, ore 15
Bologna, Sghetto Club
Jazz Workshop con Tim Berne
Venerdì 7 novembre, ore 18
Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica
Presentazione del documentario
“La Cantina, altri appunti sul jazz”
di Toni Lama, Stefano Landini e Andrea Polinelli (Italia 2025, 55′, col/bn)
Introduzione a cura di Andrea Polinelli ed Emiliano Pintori
Lunedì 10 novembre, ore 20
Bologna, MAST. Auditorium
Conversazione di Marcello Piras
con Walter Rovere
sulle vere origini del jazz
Venerdì 14 novembre, ore 20
Bologna, MAST. Auditorium
“Storia del jazz. Una prospettiva globale” (Quodilibet, 2025)
Stefano Zenni dialoga con Giordano Montecchi
JAZZ a FORLì
Giovedì 31 ottobre, ore 21:15
Forlì, Naima Club
Peter Erskine & Dr. UM Band feat. Mike Manieri
“Steps Into the Weather”
Sabato 1 novembre, ore 21:15
Forlì, Fabbrica delle Candele
Francesco Diodati & Ziv Ravitz
Giovedì 7 novembre, ore 21:15
Forlì, Sala San Luigi
Uri Caine Trio
Mercoledì 12 novembre, ore 21:15
Forlì, Fabbrica delle Candele
Simona Severini
“Fedra”
Venerdì 14 novembre, ore 21:15
Forlì, Sala San Luigi
Kurt Rosenwinkel Trio
Sabato 15 novembre, ore 21:15
Forlì, Fabbrica delle Candele
G.E.A. feat. Fabrizio Puglisi
A cura dell’Associazione Culturale “dai de jazz”
Infoline: 340 5395208 / info@daidejazz.it
JAZZ INSIGHTS
Lezioni-concerto a cura di Emiliano Pintori
Bologna, Museo internazionale e biblioteca della musica, ore 17:30
Mercoledì 5 novembre
Songs for Distingué Lovers. Dedicato a Billie Holiday. Con la partecipazione di Eloisa Atti e Matteo Raggi
Mercoledì 12 novembre
Straight Life. Dedicato ad Art Pepper. Con la partecipazione di Federico Califano, Filippo Cassanelli e Adam Pache
Mercoledì 19 novembre
Oscar! Dedicato a Oscar Peterson. Con la partecipazione di Stefano Senni e Giovanni Campanella
Mercoledì 26 novembre
Beauty Is a Rare Thing. Dedicato a Ornette Coleman. Con la partecipazione di Materical
Mercoledì 3 dicembre
Blues All Around Me. Dedicato a B.B.King. Con la partecipazione di Marco Gisfredi ed Enrico Soverini
Un progetto del Museo internazionale e biblioteca della musica
Informazioni:
Fondazione Bologna in Musica ETS
tel.: 342 0441913
email: info@bolognajazzfestival.com
www.bolognajazzfestival.com
Presidente e Direttore artistico: Francesco Bettini
Biglietti:
Billy Cobham Time Machine
tutti i settori 41,80 euro
Mary Halvorson Amaryllis Sextet
tutti i settori 30 euro
Dee Dee Bridgewater “We Exist!”
tutti i settori 48 euro
Monty Alexander
tutti i settori 35 euro
I biglietti sono soggetti a diritto di prevendita
Riduzioni*:
Riduzione del 20% riservata a: possessori Bologna Jazz Card; giovani under 26
(i possessori BJC possono prenotare via mail ad amicibolognajazzfestival@gmail.com)
Riduzione del 10% riservata a:
-soci COOP, soci Touring Club, abbonati annuali TPER, possessori della Card Cultura
-abbonati Teatro Celebrazioni (solo per il concerto al Teatro Celebrazioni)
Studenti del Conservatorio “G. B. Martini” di Bologna e del Liceo Musicale “L. Dalla” di Bologna: prezzo speciale 10 euro (previa prenotazione presso i loro referenti e con acquisto la sera stessa presso il teatro)
I biglietti soggetti a riduzione sono acquistabili solo il giorno dell’evento presso la biglietteria del luogo dell’evento.
*Le scontistiche non sono cumulabili
Prevendite:
– sul sito www.vivaticket.it e su tutto il circuito VivaTicket
– presso la biglietteria di Teatro Celebrazioni
Bologna Jazz Card:
under 26: 10 euro
standard: 25 euro
sostenitore: 50 euro
acquistabile o rinnovabile online nell’area dedicata del sito www.bolognajazzfestival.com
Vantaggi esclusivi per i possessori della Bologna Jazz Card:
– possibilità di sottoscrivere, a tariffe convenienti e prive di diritti di prevendita, l’abbonamento ai quattro concerti principali del Festival
– area riservata nei migliori posti dei teatri
– speciali convenzioni con i jazz club e i teatri affiliati al Festival
Abbonamenti riservati ai possessori della Bologna Jazz Card:
Billy Cobham, Mary Halvorson, Dee Dee Bridgewater, Monty Alexander:
abbonamento intero: 120 euro
abbonamento young (under 26): 100 euro
Solamente i possessori della Bologna Jazz Card possono sottoscrivere l’abbonamento per i quattro concerti nei teatri. Tutti gli altri concerti del Bologna Jazz Festival 2025 sono da ritenersi fuori abbonamento.
Riferimenti per gli abbonamenti:
tel.: 342 0441913
email: amicibolognajazzfestival@gmail.com
Concerti nei club e negli altri teatri:
Si consiglia la prenotazione. Rivolgersi direttamente al locale o al teatro di riferimento.
Le modalità di accesso sono variabili.