Marea: arriva Appuntamento, il nuovo singolo che anticipa l’EP Caldo cotone

Dal 3 ottobre sarà disponibile il nuovo singolo di Marea, Appuntamento, pubblicato da Dischi Uappissimi. Il brano segna un passo importante nel percorso della giovane cantautrice barese, anticipando l’uscita del suo primo EP, Caldo cotone, previsto per novembre 2025.

Il pezzo si muove come un valzer lento e sospeso, in bilico tra nostalgia e sogno. Al centro c’è l’istante fragile di un incontro: due persone che si rivedono, senza l’illusione di un vero appuntamento, ma con il peso di una storia che non smette di farsi sentire. È un dialogo che sa di passato e di distacco, ma che lascia emergere la consapevolezza di un legame che non si dissolve.

La voce e il pianoforte guidano una produzione dai tratti cinematografici, in cui la malinconia si mescola a un senso di intimità luminosa. Appuntamento diventa così un esercizio di memoria emotiva, capace di trasformare le ferite in racconto musicale.

Crediti

Testo e musica : Mariachiara Gianfelice

Produzione : Dario Tatoli, Fabrizio Semerano, Danilo De Candia

Mix : Michele Valente

Master : Giovanni Versari

Foto : Lorella Furleo Semeraro

Cover: Elisa Melarosa