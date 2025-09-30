Notizie
Saraso, la rinascita in musica: Sud Italia Freestyle è la bussola di un nuovo percorso

di Gianni Leone, fondatore

Con Sud Italia Freestyle, Alex Spedicato – in arte Saraso – firma un brano che non è solo rap, ma un vero atto di rinascita. La sua storia personale, segnata da quasi dodici anni di detenzione e dal regime duro del 14 bis, trova nella musica la via per trasformare dolore, isolamento e riflessione in forza creativa.

Il singolo nasce come uno sfogo scritto di getto, ma si impone come manifesto di consapevolezza: non un tentativo di giustificazione, bensì la testimonianza di chi ha toccato il fondo e ha scelto di risalire. Saraso lo dice chiaramente: «Scrivo per chi ha visto il fondo e vuole risalire. Non giustifico, non piango: racconto».

La sua penna ha la lucidità di chi ha imparato a guardarsi dentro e la capacità rara di dare una rotta a chi oggi vive la stessa sensazione di smarrimento. È proprio questa autenticità a rendere il pezzo potente: nel beat pulsante, nella voce che non arretra davanti al passato, c’è un invito a credere nella possibilità di cambiare strada.

Il freestyle si trasforma presto in banger, ma non perde mai il suo nucleo più intimo: un racconto diretto che parla al Sud, alla strada e soprattutto a una generazione in cerca di appartenenza. Non sorprende che il brano abbia subito raccolto migliaia di visualizzazioni e l’attenzione di artisti già affermati: Saraso ha trovato un linguaggio che arriva senza filtri, con la forza della verità.

Il videoclip diretto da Jeloviar Video Arte accompagna la traccia amplificandone l’impatto, ma è la sostanza del brano a restare impressa: la capacità di un uomo di trasformare un passato ingombrante in musica che guarda avanti.

Sud Italia Freestyle non è solo un singolo, ma l’inizio di un nuovo capitolo. Saraso dimostra che anche dal silenzio di una cella può nascere una voce capace di guidare, di dare una bussola, e soprattutto di ricordare che la rinascita è possibile.

di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

