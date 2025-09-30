Notizie
L’Attachement – La Tenerezza
Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni
Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Quattro chiacchiere con LeLe Battista
Saraso, la rinascita in musica: Sud Italia Freestyle è la bussola di un nuovo percorso
Napoli si conferma hub globale della world music: annunciate le date della quarta edizione di Napoli World 2025 e le nuove realtà del panorama musicale italiano
Marea: arriva Appuntamento, il nuovo singolo che anticipa l’EP Caldo cotone
Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica, arte e rivoluzione culturale
Elezioni in Moldavia: voto competitivo ma segnato da cyberattacchi, finanziamenti illeciti e disinformazione russa
Il Premio Václav Havel 2025 assegnato al giornalista e difensore dei diritti umani ucraino Maksym Butkevych
REMINDER – Serafino Valla. Il cielo sopra le nuvole | Abbazia di Polirone, San Benedetto Po (MN) | 4 ottobre – 2 novembre 2025
CONFITEOR – La rivoluzione “mancata” di Bonifacio Angius
Intervista con Gianfranco Terrin ideatore e direttore dell’Italian Comedy Festival
Tempi “Meloniani…” Rai rinvia No Other Land: quando la censura spegne la voce di chi resiste
Amsterdam, da città viva a Disneyland per adulti? I residenti dicono basta
Legge 185/1990: l’Italia e il commercio di armi. Può essere applicata al caso Israele?
Le frasi shock di Bandecchi: “20mila bambini a Gaza non sono mai morti”. Polemica sul sindaco di Terni
Henrietta Bamberger – Terza parte
Quattro chiacchiere con LeLe Battista

di Michele Marti (IndieUrbanMusic)

Partiamo da “Il Grido”: il primo brano nasce in un momento intimo, mentre cullavi tua figlia.
Quanto la dimensione familiare e la paternità hanno influenzato questo disco?
Accompagnare alla scoperta del mondo una nuova vita è una sublime responsabilità. Ho cercato nuovi modi di raccontare un mondo complesso, di ritrovare una nuova innocenza
nell’osservarlo.

In Iscream convivono malinconia ed energia, elettronica e cantautorato. Come sei riuscito a trovare questo equilibrio sonoro e quali artisti ti hanno ispirato nel processo?
Avevo Voglia di fare un disco più ritmico, di lasciare da parte l’estetica del cantautorato, mi hanno ispirato molto i tame impala per il ritmo e bon iver per le voci. E un giovane artista italiano “KID GAMMA” che mi ha insegnato a giocare con l’autotune.

Alcuni testi, come in Frammenti, dialogano con riferimenti letterari e filosofici. Quanto conta per te l’aspetto “culturale” della scrittura e come lo intrecci con l’emozione immediata della musica?
I cantautori hanno fatto fare un salto gravitazionale alla letteratura, l’hanno liberata dai libri, inserendola nelle canzoni. Io sono figlio di quella cultura, da Bob Dylan in poi, e quindi sono portato a considerare anche l’aspetto culturale delle canzoni.

Il titolo del disco, “Iscream”, gioca sul doppio senso tra “io urlo” e “gelato”. C’è più ironia o più dramma dietro questa scelta?
Entrambe le cose, è il tentativo di usare il linguaggio come insieme di giochi di parole e di suggestioni, è l’esempio grafico di come il linguaggio ci trae in inganno.

Dal 3 ottobre partirà la presentazione dal vivo. Che tipo di esperienza vuoi regalare al pubblico nei concerti di questo album? Sarà più intima o più energica?
Sarò per la maggior parte del tempo da solo sul palco circondato da una serie di strumenti e macchinari vari. Cercherò di ricreare sul palco l’atmosfera del mio studio di registrazione, invitando anche qualche ospite.

di Michele Marti (IndieUrbanMusic)

