Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

di Redazione Cultura

Strasburgo, 30 settembre 2025 – L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) ha rieletto oggi Despina Chatzivassiliou come Segretaria Generale dell’Assemblea. Inizierà il suo secondo mandato quinquennale il 1° marzo 2026.

Nel discorso di ringraziamento rivolto ai membri dell’Assemblea, Chatzivassiliou ha dichiarato:
«Il vostro sostegno trasversale e l’unità dimostrata attorno alla figura della Segretaria Generale eletta sono per me un onore speciale, ma anche una grande responsabilità. È un riconoscimento che condivido con tutto il team di PACE, il cui lavoro straordinario è stato premiato con il vostro voto».

Ha poi aggiunto: «Continuerò a impegnarmi con la stessa passione e determinazione di questi anni, con il supporto di tutti voi, per difendere i valori della nostra Organizzazione e rendere la voce di PACE il più forte possibile».

Prima donna a ricoprire questo incarico nel 2021, Chatzivassiliou ha incentrato il suo mandato sul rafforzamento dell’impatto e della visibilità dell’Assemblea, rendendone il funzionamento più efficiente e sostenibile anche grazie alle nuove tecnologie e all’intelligenza artificiale. Tra le sue priorità: la promozione della parità di genere a tutti i livelli e il dialogo costruttivo con il Comitato dei Ministri e con il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Nata ad Atene il 28 febbraio 1967, è dottore in legge con un PhD sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo conseguito all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. Entrata al Consiglio d’Europa nel 1993, ha iniziato la sua carriera presso la Commissione europea dei diritti dell’uomo. È madre di due figli, Ilia e Charles Tsovilis.

Il Segretario Generale di PACE garantisce il corretto funzionamento dell’Assemblea, attua le sue decisioni e coordina i lavori delle commissioni. Chatzivassiliou guiderà un segretariato di circa 90 persone, che supporta il Presidente e i parlamentari nello svolgimento delle loro funzioni e assicura la regolarità dei lavori parlamentari.

di Redazione Cultura

