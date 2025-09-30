Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni

Sessione autunnale dell’Assemblea parlamentare (APCE)

29 settembre – 3 ottobre, Strasburgo – La sessione autunnale dell’APCE si concentrerà sulle sfide affrontate dai giornalisti, con dibattiti sulla protezione dei reporter a Gaza e sulla necessità di intensificare le iniziative per la liberazione dei giornalisti ucraini trattenuti dalla Federazione Russa. Tre giornalisti sono stati inoltre selezionati per il Premio per i Diritti Umani Václav Havel 2025, che sarà assegnato il 29 settembre.

Interverranno davanti all’Assemblea Myriam Spiteri Debono, Presidente di Malta, Nikol Pashinyan, Primo Ministro dell’Armenia, e Ian Borg, Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri e del Turismo di Malta, Presidente del Comitato dei Ministri. Il Segretario Generale, Alain Berset, parteciperà all’apertura della sessione e alla cerimonia di consegna del Premio Václav Havel. Il 30 settembre terrà inoltre una sessione di domande e risposte con i parlamentari.

Nel corso della sessione si voterà anche per eleggere il/la Segretario/a Generale dell’APCE per i prossimi cinque anni. L’Assemblea adotterà il suo ordine del giorno definitivo il primo giorno di lavori.

Il Segretario Generale alla riunione della Comunità politica europea e visita ufficiale in Danimarca

1-3 ottobre, Copenaghen (Danimarca) – Il Segretario Generale Alain Berset parteciperà alla 7ª riunione della Comunità politica europea (CPE). Interverrà sui grandi cambiamenti geopolitici che influenzano l’Europa e l’ordine internazionale, sottolineando l’importanza del Nuovo Patto Democratico del Consiglio d’Europa. Evidenzierà anche il ruolo chiave dell’Organizzazione nel sostegno all’Ucraina, in particolare tramite il Registro dei danni, i lavori sui futuri meccanismi di responsabilità e il Piano d’azione “Resilienza, rilancio e ricostruzione” (2023-2026).

Dopo la riunione, Berset effettuerà una visita ufficiale in Danimarca, incontrando le autorità nazionali per discutere della cooperazione con il Consiglio d’Europa e terrà una conferenza all’Università di Copenaghen.

Altri eventi in programma

30 settembre, Podgorica (Montenegro) – Terza riunione annuale dei beneficiari e partner del programma congiunto UE-Consiglio d’Europa “Facilità orizzontale per i Balcani occidentali e la Turchia”.

30 settembre, Varsavia (Polonia) – Il Vice Segretario Generale Bjørn Berge e l’inviata speciale del Segretario Generale per la situazione dei bambini ucraini, Thórdís Kolbrún Reykfjord Gylfadóttir, parteciperanno al Forum di Varsavia sulla sicurezza.

30 settembre, Strasburgo – La Corte europea dei diritti dell’uomo comunicherà sei sentenze riguardanti Bulgaria, Ungheria, Serbia e Turchia.

1 ottobre, Atene (Grecia) – Il Vice Segretario Generale Bjørn Berge parteciperà al Forum sulla Democrazia di Atene 2025.

1 ottobre, Strasburgo – Il Commissario per i diritti umani Michael O’Flaherty presenterà il libro “THE UNHEARD 12 MILLION – The unstoppable voices of Roma and Traveller women”, accompagnato da una mostra itinerante.

1-3 ottobre, Istanbul (Turchia) – Il Congresso dei poteri locali e regionali parteciperà al Forum urbano di Marmara 2025 (MARUF25).

2 ottobre, Strasburgo – La Corte europea dei diritti dell’uomo comunicherà 16 sentenze e decisioni riguardanti Albania, Croazia, Ungheria, Italia, Lettonia, Russia, Slovacchia, Turchia e Ucraina.

2 ottobre, Bruxelles – Il Commissario per i diritti umani Michael O’Flaherty parteciperà al panel politico della 18ª Piattaforma europea per l’integrazione dei Rom.

2-3 ottobre, Erevan (Armenia) – 16ª riunione dell’iniziativa di consultazione comunitaria, che porterà alla stesura definitiva della nuova legge sull’autonomia locale, con oltre 180 proposte raccolte da autorità locali e centrali.

4 ottobre, Locarno (Svizzera) – Il Segretario Generale Alain Berset parteciperà alla commemorazione ufficiale del 100° anniversario del Patto di Locarno.