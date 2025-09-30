Il nuovo film di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi dal 2 ottobre al cinema

Arriverà nelle sale italiane il 2 ottobre, distribuito da No.Mad Entertainment, L’Attachement – La Tenerezza, il nuovo lavoro della regista Carine Tardieu (I giovani amanti, Toglimi ogni dubbio).

Il film, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti e successivamente ai Rendez-vous di Roma, si ispira al romanzo L’Intimité di Alice Ferney, adattato per il grande schermo dalla stessa Tardieu insieme ad Agnès Feuvre e Raphaële Moussafir.

Protagonista assoluta è Valeria Bruni Tedeschi, affiancata da Pio Marmaï, Vimala Pons, Raphaël Quenard e dal giovane César Botti, qui al suo debutto cinematografico. Una squadra di interpreti che porta in scena sfumature complesse, rendendo il racconto vivo e vibrante.

La trama segue Sandra, cinquantenne indipendente e single convinta, che si trova improvvisamente coinvolta nella vita del suo vicino Alex e dei suoi due bambini. Quello che all’inizio sembra un incontro casuale diventa una vera e propria scoperta: Sandra si lega a loro in modo sempre più profondo, trovando una nuova forma di famiglia, fatta di cura, sostegno e delicatezza.

Con la sua regia intima e sensibile, Carine Tardieu costruisce un racconto che esplora i legami umani oltre le convenzioni, trasformando l’inatteso in un’occasione di rinascita. L’Attachement – La Tenerezza è una storia che parla di amore non tradizionale, di nuove famiglie e di quanto sia prezioso il dono dell’accoglienza reciproca.

Un film che promette di emozionare e far riflettere, capace di lasciare nello spettatore la sensazione che la vera forza della vita risieda nei legami che sappiamo costruire lungo il cammino.