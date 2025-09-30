Notizie
L’Attachement – La Tenerezza
Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni
Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Quattro chiacchiere con LeLe Battista
Saraso, la rinascita in musica: Sud Italia Freestyle è la bussola di un nuovo percorso
Napoli si conferma hub globale della world music: annunciate le date della quarta edizione di Napoli World 2025 e le nuove realtà del panorama musicale italiano
Marea: arriva Appuntamento, il nuovo singolo che anticipa l’EP Caldo cotone
Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica, arte e rivoluzione culturale
Elezioni in Moldavia: voto competitivo ma segnato da cyberattacchi, finanziamenti illeciti e disinformazione russa
Il Premio Václav Havel 2025 assegnato al giornalista e difensore dei diritti umani ucraino Maksym Butkevych
REMINDER – Serafino Valla. Il cielo sopra le nuvole | Abbazia di Polirone, San Benedetto Po (MN) | 4 ottobre – 2 novembre 2025
CONFITEOR – La rivoluzione “mancata” di Bonifacio Angius
Intervista con Gianfranco Terrin ideatore e direttore dell’Italian Comedy Festival
Tempi “Meloniani…” Rai rinvia No Other Land: quando la censura spegne la voce di chi resiste
Amsterdam, da città viva a Disneyland per adulti? I residenti dicono basta
Legge 185/1990: l’Italia e il commercio di armi. Può essere applicata al caso Israele?
Le frasi shock di Bandecchi: “20mila bambini a Gaza non sono mai morti”. Polemica sul sindaco di Terni
Henrietta Bamberger – Terza parte
Mar. Set 30th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

CineBlogNews

L’Attachement – La Tenerezza

di Redazione

Il nuovo film di Carine Tardieu con Valeria Bruni Tedeschi dal 2 ottobre al cinema

Arriverà nelle sale italiane il 2 ottobre, distribuito da No.Mad Entertainment, L’Attachement – La Tenerezza, il nuovo lavoro della regista Carine Tardieu (I giovani amanti, Toglimi ogni dubbio).

Il film, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti e successivamente ai Rendez-vous di Roma, si ispira al romanzo L’Intimité di Alice Ferney, adattato per il grande schermo dalla stessa Tardieu insieme ad Agnès Feuvre e Raphaële Moussafir.

Protagonista assoluta è Valeria Bruni Tedeschi, affiancata da Pio Marmaï, Vimala Pons, Raphaël Quenard e dal giovane César Botti, qui al suo debutto cinematografico. Una squadra di interpreti che porta in scena sfumature complesse, rendendo il racconto vivo e vibrante.

La trama segue Sandra, cinquantenne indipendente e single convinta, che si trova improvvisamente coinvolta nella vita del suo vicino Alex e dei suoi due bambini. Quello che all’inizio sembra un incontro casuale diventa una vera e propria scoperta: Sandra si lega a loro in modo sempre più profondo, trovando una nuova forma di famiglia, fatta di cura, sostegno e delicatezza.

Con la sua regia intima e sensibile, Carine Tardieu costruisce un racconto che esplora i legami umani oltre le convenzioni, trasformando l’inatteso in un’occasione di rinascita. L’Attachement – La Tenerezza è una storia che parla di amore non tradizionale, di nuove famiglie e di quanto sia prezioso il dono dell’accoglienza reciproca.

Un film che promette di emozionare e far riflettere, capace di lasciare nello spettatore la sensazione che la vera forza della vita risieda nei legami che sappiamo costruire lungo il cammino.

di Redazione

Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

Related Post

CineBlogNews

Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0: la commedia italiana conquista Los Angeles

Redazione Cinema Set 23, 2025
CineBlogNews

Tutto quello che resta di te: la memoria di una famiglia palestinese diventa cinema

Redazione Cinema Set 21, 2025
CineBlogNews

Abel Ferrara al Tropea Film Festival: “Il cinema è un atto di vita, non abbiate paura”

Redazione Cinema Set 21, 2025

Ti sei perso

CineBlogNews

L’Attachement – La Tenerezza

MondoNews

Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni

MondoNews

Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa

Interviste Musica

Quattro chiacchiere con LeLe Battista