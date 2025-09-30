Notizie
Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero
“RIP”: una ghost story italiana tra ironia, emozione e poesia visiva
Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson
Destinazione errata di Domenico Starnone
La Flotilla e la vergogna del governo italiano: quando la politica sceglie la codardia
Giro di Banda: la libertà ribelle di Cesare Dell’Anna raccontata al cinema
L’Attachement – La Tenerezza
Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni
Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Quattro chiacchiere con LeLe Battista
Saraso, la rinascita in musica: Sud Italia Freestyle è la bussola di un nuovo percorso
Napoli si conferma hub globale della world music: annunciate le date della quarta edizione di Napoli World 2025 e le nuove realtà del panorama musicale italiano
Marea: arriva Appuntamento, il nuovo singolo che anticipa l’EP Caldo cotone
Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica, arte e rivoluzione culturale
Elezioni in Moldavia: voto competitivo ma segnato da cyberattacchi, finanziamenti illeciti e disinformazione russa
Il Premio Václav Havel 2025 assegnato al giornalista e difensore dei diritti umani ucraino Maksym Butkevych
REMINDER – Serafino Valla. Il cielo sopra le nuvole | Abbazia di Polirone, San Benedetto Po (MN) | 4 ottobre – 2 novembre 2025
CONFITEOR – La rivoluzione “mancata” di Bonifacio Angius
Mar. Set 30th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Gli italioti...e altri "ioti"...

La Flotilla e la vergogna del governo italiano: quando la politica sceglie la codardia

di Gianni Leone, fondatore

Mentre le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si avvicinano alle acque di Gaza per consegnare aiuti umanitari, il governo italiano sceglie la linea della prudenza, o meglio della resa preventiva. Il ministro della Difesa Crosetto parla di “soluzioni alternative” per fermare la missione, il ministro degli Esteri Tajani invoca “niente violenza” da parte di Israele, e la premier Meloni arriva a definire la Flotilla un rischio per la fragile trattativa di pace targata Trump-Netanyahu.

Ma di quale pace stiamo parlando? Di un piano elaborato alla Casa Bianca che persino lo stesso Netanyahu accoglie a metà, dicendo chiaramente: “Non ho accettato uno Stato palestinese”. Una pace senza Stato palestinese, senza libertà di movimento, senza riconoscimento dei diritti fondamentali: un ossimoro che suona come una beffa per chi vive da decenni sotto occupazione e sotto assedio.

La posizione italiana è, ancora una volta, la fotografia di un Paese che ha abbandonato ogni credibilità internazionale. Da un lato, ci si dichiara al fianco dei civili palestinesi, dall’altro si chiede agli attivisti di desistere, si offre una fregata militare come via di fuga per “rientrare in sicurezza”. È la versione aggiornata della solita ipocrisia: solidarietà a parole, sabotaggio nei fatti.

La Global Sumud Flotilla risponde senza giri di parole: “Questa non è protezione. È sabotaggio. È codardia travestita da diplomazia”. E non hanno torto. L’Italia, invece di difendere il diritto di cittadini italiani ed europei di portare aiuti a una popolazione stremata, preferisce non disturbare l’alleato israeliano e non incrinare l’asse con Washington.

Il Papa parla di speranza che non ci sia violenza, i manifestanti a Tel Aviv e Gerusalemme chiedono la fine della guerra, ma il governo italiano si limita a chiedere a Israele di “non usare forza eccessiva”, come se la violenza fosse già un dato scontato, accettato, legittimato.

La verità è che chi oggi si oppone alla Flotilla non sta difendendo la pace, ma la guerra. Non protegge vite umane, ma interessi geopolitici. Non ascolta il grido di chi muore a Gaza, ma i calcoli elettorali e le pressioni diplomatiche.

È l’ennesima occasione mancata per dimostrare che l’Italia non è un semplice gregario nelle strategie altrui, ma un Paese capace di affermare una propria dignità politica. Invece, ancora una volta, siamo costretti a constatare che la parola “pace” nel vocabolario del governo italiano è ormai ridotta a slogan vuoto, utile solo a coprire l’assenza di coraggio.

di Gianni Leone, fondatore

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

Related Post

Gli italioti...e altri "ioti"...

Tempi “Meloniani…” Rai rinvia No Other Land: quando la censura spegne la voce di chi resiste

Gianni Leone, fondatore Set 28, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

Le frasi shock di Bandecchi: “20mila bambini a Gaza non sono mai morti”. Polemica sul sindaco di Terni

Gianni Leone, fondatore Set 28, 2025
Gli italioti...e altri "ioti"...

Flotilla per Gaza: oltre la sicurezza degli attivisti, il vero nodo è il diritto di aiutare un popolo sotto blocco?

Gianni Leone, fondatore Set 27, 2025

Ti sei perso

CineRecensioni tra ieri e oggi...

Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero

Altri Generi

“RIP”: una ghost story italiana tra ironia, emozione e poesia visiva

Libri Fantasy Horror

Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson

A tutto libri

Destinazione errata di Domenico Starnone