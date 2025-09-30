Notizie
Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero
“RIP”: una ghost story italiana tra ironia, emozione e poesia visiva
Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson
Destinazione errata di Domenico Starnone
La Flotilla e la vergogna del governo italiano: quando la politica sceglie la codardia
Giro di Banda: la libertà ribelle di Cesare Dell’Anna raccontata al cinema
L’Attachement – La Tenerezza
Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni
Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Quattro chiacchiere con LeLe Battista
Saraso, la rinascita in musica: Sud Italia Freestyle è la bussola di un nuovo percorso
Napoli si conferma hub globale della world music: annunciate le date della quarta edizione di Napoli World 2025 e le nuove realtà del panorama musicale italiano
Marea: arriva Appuntamento, il nuovo singolo che anticipa l’EP Caldo cotone
Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica, arte e rivoluzione culturale
Elezioni in Moldavia: voto competitivo ma segnato da cyberattacchi, finanziamenti illeciti e disinformazione russa
Il Premio Václav Havel 2025 assegnato al giornalista e difensore dei diritti umani ucraino Maksym Butkevych
REMINDER – Serafino Valla. Il cielo sopra le nuvole | Abbazia di Polirone, San Benedetto Po (MN) | 4 ottobre – 2 novembre 2025
CONFITEOR – La rivoluzione “mancata” di Bonifacio Angius
“RIP”: una ghost story italiana tra ironia, emozione e poesia visiva

di Manlio Renzoni

Arriva nelle sale il 23 ottobre RIP, il debutto cinematografico di Alessandro D’Ambrosi e Santa de Santis, prodotto da NVP Studios e distribuito da Filmclub Distribuzione. Una commedia brillante e surreale che intreccia la leggerezza della ghost story con riflessioni profonde sulla vita, la morte e il coraggio di affrontare i propri fantasmi interiori.

Il film segue Leonardo (Augusto Fornari), autore di necrologi cinico e disilluso, la cui esistenza viene stravolta dall’incontro con un gruppo di fantasmi sorprendentemente vitali. Tra loro spicca lo spettro del padre Marcello (Valerio Morigi), giovane ed estroverso, privo della memoria di genitore assente che aveva segnato la vita del protagonista. Attraverso questo confronto impossibile, Leonardo si ritroverà a fare i conti con il proprio passato e a riscoprire la bellezza del vivere.

Accanto ai due protagonisti, il cast vanta nomi come Giulia Michelini, Nina Pons, Caterina Gabanella, Simone Montedoro e Maurizio Bousso, con la partecipazione di Antonio Catania ed Ernesto Mahieux.

La regia punta su un tono grottesco e corale: RIP mescola comicità e malinconia, azione e introspezione, costruendo una favola gotica moderna che attraversa epoche e luoghi iconici — dalle campagne romane del Quattrocento alle notti romane degli anni Sessanta, fino a una metropoli contemporanea popolata di spettri smarriti e disincantati.

Un ruolo fondamentale lo giocano gli effetti visivi e scenografici, che uniscono artigianalità e tecniche digitali per creare un universo sospeso tra realtà e immaginazione. La colonna sonora originale, firmata da Daniele Silvestri e Klangore Factory, amplifica ulteriormente il tono visionario e poetico del racconto.

Con RIP, D’Ambrosi e de Santis firmano un esordio che reinterpreta i classici del cinema paranormale in chiave tutta italiana: ironica, dissacrante, ma capace di scavare nel profondo. Una storia che, dietro le risate e le atmosfere surreali, ci ricorda che il vero paradiso è la vita stessa — se vissuta senza paura.

