Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero

Ci sono film che non si limitano a raccontare una storia, ma sembrano parlare direttamente a chi guarda, toccando corde intime e spesso silenziose. Milarepa di Louis Nero è uno di questi.

Il punto di partenza è un mondo post-apocalittico, in cui la natura ha riconquistato il suo dominio e la tecnologia è solo un ricordo lontano. Qui incontriamo Mila, una bambina che perde il padre in circostanze violente. Da quel dolore nasce la sua sete di vendetta, che la porta ad abbracciare poteri segreti e distruttivi. Ma ciò che colpisce davvero non è tanto la sua capacità di combattere, quanto il momento in cui si ferma, guarda le conseguenze delle sue azioni e sceglie un’altra strada: quella della consapevolezza, del perdono, della rinascita.

Guardando il film, ho avuto la sensazione che Nero non ci invitasse a osservare Mila dall’esterno, ma a camminare insieme a lei. Ogni paesaggio sardo, con i suoi silenzi e la sua forza primordiale, diventa specchio delle nostre stesse fragilità e speranze. La fotografia alterna luci spente e tonalità terrose a bagliori sempre più intensi, come se fosse lo stesso sguardo interiore di Mila ad aprirsi un poco alla volta.

E poi c’è la musica: un dialogo tra radici mediterranee e sonorità tibetane. Non accompagna soltanto la narrazione, ma sembra guidare il respiro dello spettatore, trasformando il film in una sorta di meditazione collettiva.

Milarepa è anche incontro di culture e di volti. Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Ángela Molina, Franco Nero, Isabelle Allen e tanti altri compongono un mosaico di storie e sensibilità che si intrecciano. Nessuno sembra recitare, ognuno porta sullo schermo un frammento autentico di sé.

Alla fine, quello che resta non è solo la vicenda di Mila. È la consapevolezza che tutti, almeno una volta, ci siamo trovati davanti al bivio tra vendetta e perdono, tra rabbia e compassione. Ed è in quella scelta che, come Mila, possiamo davvero trasformarci.