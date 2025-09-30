Notizie
Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero
“RIP”: una ghost story italiana tra ironia, emozione e poesia visiva
Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson
Destinazione errata di Domenico Starnone
La Flotilla e la vergogna del governo italiano: quando la politica sceglie la codardia
Giro di Banda: la libertà ribelle di Cesare Dell’Anna raccontata al cinema
L’Attachement – La Tenerezza
Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni
Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Quattro chiacchiere con LeLe Battista
Saraso, la rinascita in musica: Sud Italia Freestyle è la bussola di un nuovo percorso
Napoli si conferma hub globale della world music: annunciate le date della quarta edizione di Napoli World 2025 e le nuove realtà del panorama musicale italiano
Marea: arriva Appuntamento, il nuovo singolo che anticipa l’EP Caldo cotone
Bologna Jazz Festival 2025: 39 giorni di musica, arte e rivoluzione culturale
Elezioni in Moldavia: voto competitivo ma segnato da cyberattacchi, finanziamenti illeciti e disinformazione russa
Il Premio Václav Havel 2025 assegnato al giornalista e difensore dei diritti umani ucraino Maksym Butkevych
REMINDER – Serafino Valla. Il cielo sopra le nuvole | Abbazia di Polirone, San Benedetto Po (MN) | 4 ottobre – 2 novembre 2025
CONFITEOR – La rivoluzione “mancata” di Bonifacio Angius
Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero

di Kate Warney

Ci sono film che non si limitano a raccontare una storia, ma sembrano parlare direttamente a chi guarda, toccando corde intime e spesso silenziose. Milarepa di Louis Nero è uno di questi.

Il punto di partenza è un mondo post-apocalittico, in cui la natura ha riconquistato il suo dominio e la tecnologia è solo un ricordo lontano. Qui incontriamo Mila, una bambina che perde il padre in circostanze violente. Da quel dolore nasce la sua sete di vendetta, che la porta ad abbracciare poteri segreti e distruttivi. Ma ciò che colpisce davvero non è tanto la sua capacità di combattere, quanto il momento in cui si ferma, guarda le conseguenze delle sue azioni e sceglie un’altra strada: quella della consapevolezza, del perdono, della rinascita.

Guardando il film, ho avuto la sensazione che Nero non ci invitasse a osservare Mila dall’esterno, ma a camminare insieme a lei. Ogni paesaggio sardo, con i suoi silenzi e la sua forza primordiale, diventa specchio delle nostre stesse fragilità e speranze. La fotografia alterna luci spente e tonalità terrose a bagliori sempre più intensi, come se fosse lo stesso sguardo interiore di Mila ad aprirsi un poco alla volta.

E poi c’è la musica: un dialogo tra radici mediterranee e sonorità tibetane. Non accompagna soltanto la narrazione, ma sembra guidare il respiro dello spettatore, trasformando il film in una sorta di meditazione collettiva.

Milarepa è anche incontro di culture e di volti. Harvey Keitel, F. Murray Abraham, Ángela Molina, Franco Nero, Isabelle Allen e tanti altri compongono un mosaico di storie e sensibilità che si intrecciano. Nessuno sembra recitare, ognuno porta sullo schermo un frammento autentico di sé.

Alla fine, quello che resta non è solo la vicenda di Mila. È la consapevolezza che tutti, almeno una volta, ci siamo trovati davanti al bivio tra vendetta e perdono, tra rabbia e compassione. Ed è in quella scelta che, come Mila, possiamo davvero trasformarci.

