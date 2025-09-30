Ciao Bambino: l’esordio di Edgardo Pistone, tra memoria e catarsi

Con Ciao Bambino, Edgardo Pistone firma un’opera prima intensa e personale, che racconta molto più di una semplice storia di formazione. Ambientato nel Rione Traiano di Napoli, il film segue le vicende di Attilio, un ragazzo di diciannove anni diviso tra l’amore per Anastasia, una giovane prostituta dell’Est, e il legame con il padre appena uscito di prigione e schiacciato dai debiti.

Il dramma di Attilio non è solo narrativo, ma profondamente esistenziale: crescere in un quartiere ai margini significa fare i conti con un’eredità di scelte, colpe e ferite. Pistone mette in scena questo conflitto con uno sguardo che mescola autobiografia e invenzione, usando il cinema come strumento di catarsi personale. La presenza del padre del regista nel ruolo di sé stesso rende il film ancora più intimo, quasi una confessione condivisa con lo spettatore.

Girato in bianco e nero, Ciao Bambino si allontana dal realismo crudo per cercare un linguaggio più universale, dove i sentimenti e i desideri dei personaggi si staccano dalla cronaca per diventare racconto poetico. È un bianco e nero che non ingabbia, ma apre: trasforma la realtà in simbolo, le ferite private in riflessione collettiva.

Al centro rimane il tema dell’eredità: non solo quella materiale, fatta di debiti e mancanze, ma quella emotiva, che si trasmette da padre a figlio. Attilio è costretto a scegliere, ma la sua lotta diventa quella di chiunque abbia dovuto crescere troppo in fretta, tra amore e sopravvivenza, tra desiderio e necessità.

La vitalità del cast, formato in gran parte da volti nuovi, contribuisce a rendere il film autentico. Gli attori portano sullo schermo un’energia grezza e sincera, lontana dai cliché, restituendo la leggerezza e il senso di gioco che convivono con il dolore quotidiano.

Ciao Bambino è un film che nasce da un quartiere, ma parla a tutti: della fragilità dei legami, del bisogno di libertà, della forza del desiderio. Un’opera che guarda al dolore senza pietismo, trasformandolo in occasione di bellezza, di poesia e di resistenza.