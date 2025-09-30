Notizie
Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria
Cyberbullismo e violenza digitale: un adolescente su tre è vittima. In 5 anni denunce +40%
FestivalFlorio torna dopo 4 anni: a Favignana la cultura riaccende l’isola con il Premio 2025 per il Giornalismo
Shizarina, il debutto che profuma di vinile: tra romanticismo rétro e il dubbio amoroso senza tempo
Melmeat e il coraggio di “Ricominciare”: dal silenzio alla rinascita con un nuovo singolo
Intervista a Guido Chiesa e Nicoletta Micheli per il film “Per amore di una donna”
Ciao Bambino: l’esordio di Edgardo Pistone, tra memoria e catarsi
Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero
“RIP”: una ghost story italiana tra ironia, emozione e poesia visiva
Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson
Destinazione errata di Domenico Starnone
La Flotilla e la vergogna del governo italiano: quando la politica sceglie la codardia
Giro di Banda: la libertà ribelle di Cesare Dell’Anna raccontata al cinema
L’Attachement – La Tenerezza
Europa: dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. Eventi chiave e riunioni
Despina Chatzivassiliou riconfermata Segretaria Generale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa
Quattro chiacchiere con LeLe Battista
Saraso, la rinascita in musica: Sud Italia Freestyle è la bussola di un nuovo percorso
Mar. Set 30th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

CineRecensioni tra ieri e oggi...

Ciao Bambino: l’esordio di Edgardo Pistone, tra memoria e catarsi

di Manlio Renzoni

Con Ciao Bambino, Edgardo Pistone firma un’opera prima intensa e personale, che racconta molto più di una semplice storia di formazione. Ambientato nel Rione Traiano di Napoli, il film segue le vicende di Attilio, un ragazzo di diciannove anni diviso tra l’amore per Anastasia, una giovane prostituta dell’Est, e il legame con il padre appena uscito di prigione e schiacciato dai debiti.

Il dramma di Attilio non è solo narrativo, ma profondamente esistenziale: crescere in un quartiere ai margini significa fare i conti con un’eredità di scelte, colpe e ferite. Pistone mette in scena questo conflitto con uno sguardo che mescola autobiografia e invenzione, usando il cinema come strumento di catarsi personale. La presenza del padre del regista nel ruolo di sé stesso rende il film ancora più intimo, quasi una confessione condivisa con lo spettatore.

Girato in bianco e nero, Ciao Bambino si allontana dal realismo crudo per cercare un linguaggio più universale, dove i sentimenti e i desideri dei personaggi si staccano dalla cronaca per diventare racconto poetico. È un bianco e nero che non ingabbia, ma apre: trasforma la realtà in simbolo, le ferite private in riflessione collettiva.

Al centro rimane il tema dell’eredità: non solo quella materiale, fatta di debiti e mancanze, ma quella emotiva, che si trasmette da padre a figlio. Attilio è costretto a scegliere, ma la sua lotta diventa quella di chiunque abbia dovuto crescere troppo in fretta, tra amore e sopravvivenza, tra desiderio e necessità.

La vitalità del cast, formato in gran parte da volti nuovi, contribuisce a rendere il film autentico. Gli attori portano sullo schermo un’energia grezza e sincera, lontana dai cliché, restituendo la leggerezza e il senso di gioco che convivono con il dolore quotidiano.

Ciao Bambino è un film che nasce da un quartiere, ma parla a tutti: della fragilità dei legami, del bisogno di libertà, della forza del desiderio. Un’opera che guarda al dolore senza pietismo, trasformandolo in occasione di bellezza, di poesia e di resistenza.

di Manlio Renzoni

Related Post

CineRecensioni tra ieri e oggi...

Milarepa: un viaggio dentro l’anima attraverso il cinema di Louis Nero

Kate Warney Set 30, 2025
CineRecensioni tra ieri e oggi...

“RIP”: una ghost story italiana tra ironia, emozione e poesia visiva

Manlio Renzoni Set 30, 2025
CineRecensioni tra ieri e oggi...

CONFITEOR – La rivoluzione “mancata” di Bonifacio Angius

Jeremy Milton Set 30, 2025

Ti sei perso

Attualità

Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria

Costume e Società

Cyberbullismo e violenza digitale: un adolescente su tre è vittima. In 5 anni denunce +40%

Eventi, Bandi e Attività

FestivalFlorio torna dopo 4 anni: a Favignana la cultura riaccende l’isola con il Premio 2025 per il Giornalismo

Made In Italy

Shizarina, il debutto che profuma di vinile: tra romanticismo rétro e il dubbio amoroso senza tempo