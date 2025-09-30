Notizie
Melmeat e il coraggio di “Ricominciare”: dal silenzio alla rinascita con un nuovo singolo

di Michele Marti (IndieUrbanMusic)

Ci sono canzoni che non si limitano a raccontare una storia, ma che sembrano spalancare una finestra su un’esperienza che molti hanno vissuto senza avere le parole per dirla. Ricominciare di Melmeat appartiene a questa categoria: non un semplice singolo, ma un atto di coraggio, un diario messo in musica dopo un anno e mezzo di silenzio e di terapia.

Il pezzo nasce da una ferita profonda: una relazione che ha svuotato, tolto più di quanto abbia dato. Da lì, però, arriva la svolta: la decisione di acquistare una casa tutta per sé e di trasformarla nel simbolo di un nuovo inizio. È un gesto intimo, ma anche generazionale. Parla a chi, dopo una rottura, sceglie di tornare a respirare da solo, di ricostruire mattone dopo mattone la propria vita. E in questo senso, Ricominciare diventa colonna sonora di un fenomeno sociale sempre più diffuso tra gli under 40.

Musicalmente, il brano segue un percorso emotivo netto: si apre con tinte cupe e introspettive, attraversa una zona di passaggio in cui la luce comincia a filtrare, e si chiude con la consapevolezza di una scelta: «Ho iniziato a dire di no, è la mia svolta, voglio amarmi sempre di più». Gli arrangiamenti, essenziali e asciutti, accompagnano il testo senza sovrastarlo: la forza sta tutta nelle parole, nel loro peso specifico, nel modo diretto con cui restituiscono verità senza orpelli.

Ciò che colpisce di più è la sincerità di Emiliano Melcarne – questo il vero nome dell’artista – nel raccontarsi. Non c’è artificio, non c’è posa: c’è un ragazzo nato nel Salento, cresciuto con la musica come rifugio segreto, e che oggi ha deciso di non nascondersi più. La sua voce porta addosso le cicatrici, ma anche la voglia di guarire.

In un tempo in cui la salute mentale è finalmente al centro del dibattito pubblico, Ricominciare non si limita a parlare di un amore finito: racconta la possibilità di salvarsi scegliendo sé stessi, senza vergogna di chiedere aiuto. È un invito a non avere paura del vuoto, perché proprio lì può germogliare la rinascita.

Ascoltandolo, non si ha la sensazione di trovarsi davanti a un brano costruito a tavolino, ma a un frammento di vita reale, condiviso con generosità. È questo che lo rende speciale: Ricominciare non è solo la storia di Melmeat, ma di chiunque abbia deciso, almeno una volta, di tornare a scegliere sé stesso.

di Michele Marti (IndieUrbanMusic)

