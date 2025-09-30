Notizie
Shizarina, il debutto che profuma di vinile: tra romanticismo rétro e il dubbio amoroso senza tempo

di Michele Marti (IndieUrbanMusic)

C’è qualcosa di sorprendentemente autentico nel debutto musicale di Shizarina, alias Sabrina Di Cesare. Chi la conosce come la “Miss dai capelli rossi” di Avanti un Altro! potrebbe aspettarsi un brano leggero e televisivo. Invece Tu mi vuoi (o no?) è una piccola gemma pop cantautorale che porta con sé la polvere romantica degli anni ’70 e ’80 e la fragilità di una domanda che non smette mai di tormentarci: “mi vuoi davvero, oppure no?”.

Il singolo vibra di atmosfere rétro senza scivolare nella nostalgia. Archi, sintetizzatori e tappeti sonori disegnano un paesaggio sonoro che richiama i vinili che giravano nei salotti di un tempo, ma con un tocco contemporaneo che rende il brano attuale e vicino a chi oggi vive l’amore nell’era delle chat e dei like. È un ponte tra due generazioni: chi quelle stagioni le ha vissute, e chi le scopre ora come nuove.

La scrittura di Shizarina sorprende per delicatezza e sincerità. Nei testi compaiono immagini semplici – un vetro appannato, due fiori che si sfiorano – che diventano metafore universali dell’incertezza e del bisogno di conferme. È un linguaggio intimo, diretto, che non cerca la perfezione ma la verità. Come lei stessa ha dichiarato: «Non volevo scrivere una canzone “perfetta”, volevo scriverne una vera».

Ed è proprio qui la forza del brano: Tu mi vuoi (o no?) non è un esercizio di stile, ma un frammento di vita che diventa musica. Nel panorama pop italiano, sempre più spesso rivolto al passato per reinventarsi, Shizarina sceglie una strada personale, mescolando la malinconia del vintage con la sincerità della canzone d’autore.

Il suo debutto segna un cambio di passo: non più solo volto televisivo, ma cantautrice capace di raccontare il lato fragile e scomodo delle relazioni. Quell’attesa sospesa, quel dubbio che tutti abbiamo conosciuto, qui trova voce in un ritornello che rimane addosso come una domanda che non smette di tornare.

Romantico, rétro e al tempo stesso attuale: con Tu mi vuoi (o no?), Shizarina apre un percorso che promette di non essere una parentesi, ma l’inizio di un’avventura musicale sincera e riconoscibile.

