Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria

Pescara. L’Abruzzo risulta tra le regioni italiane meno preparate in tema di educazione finanziaria e assicurativa. Lo rivela l’Edufin Index 2024 di Alleanza Assicurazioni: la regione si ferma a un punteggio di 54, sotto la media nazionale (56) e ben lontano dalla sufficienza (60).

I dati, presentati a Pescara durante il Tour dell’Educazione Finanziaria, evidenziano come gli abruzzesi conoscano poco la materia (Awareness Index: 50, in linea con il Sud Italia), pur mostrando una gestione delle finanze leggermente più attenta rispetto al resto del Meridione (Behavioural Index: 57 contro 56).

A preoccupare è soprattutto il gender gap: gli uomini ottengono 61 punti contro i 49 delle donne, con un distacco di 12 punti, oltre il doppio della media nazionale (5). Più confortante, invece, il dato generazionale: tra i 18 e i 34 anni l’Abruzzo supera di tre punti la media nazionale (55 contro 52), pur restando sotto la soglia di sufficienza.

La tappa pescarese del tour, organizzato da Alleanza Assicurazioni in collaborazione con Adecco e FEduF, ha alternato momenti di dibattito e formazione. La mattina è stata dedicata agli studenti delle scuole superiori con l’iniziativa Contiamo Pari, per avvicinare i ragazzi ai concetti base della finanza e decostruire stereotipi di genere. Nel pomeriggio, invece, spazio alle donne con i Rituali di benessere finanziario, incontri di condivisione realizzati insieme alla piattaforma Rame.

«L’educazione finanziaria è una leva di equità sociale e benessere», ha dichiarato Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza Assicurazioni. «Con questo tour vogliamo rafforzare l’indipendenza finanziaria delle donne, strumento fondamentale di emancipazione ed empowerment».

Sulla stessa linea Virginia Stagni, Chief Marketing Officer di The Adecco Group Italia: «L’Italia resta tra i Paesi europei con i livelli più bassi di alfabetizzazione finanziaria. Investire in questo ambito significa fornire strumenti concreti per prendere decisioni consapevoli e costruire una società più inclusiva e sostenibile».

In Abruzzo, Alleanza Assicurazioni conta 8 agenzie, 8 agenti e oltre 200 collaboratori, con 84 eventi realizzati nel 2024. Adecco è attiva con 10 filiali, più di 100 collaboratori e una rete di 680 aziende partner, con oltre 4.800 avviamenti al lavoro solo nell’ultimo anno.