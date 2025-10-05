Notizie
PNRR ad Alfedena: digitalizzazione dei servizi per una pubblica amministrazione più efficiente

di Redazione

Il Comune di Alfedena compie un nuovo passo verso la modernizzazione della macchina amministrativa grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con una determinazione approvata il 2 ottobre 2025, il Comune ha avviato l’adeguamento dei propri sistemi informatici alle nuove specifiche tecniche di interoperabilità, necessarie per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

L’intervento rientra nella Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.2, sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” del PNRR, e ha un valore di 1.622,74 euro, finanziato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo è chiaro: garantire un flusso di dati e documenti digitale, sicuro e tracciabile, eliminando il ricorso a pratiche cartacee e alla posta elettronica, riducendo tempi e margini di errore. L’appalto è stato affidato direttamente alla società APKAPPA SRL del Gruppo Maggioli, già partner tecnologico del Comune, per un importo complessivo di 1.586 euro IVA inclusa.

Secondo quanto riportato nella determina, la soluzione proposta consentirà agli uffici comunali di gestire in maniera più snella tutte le pratiche amministrative, rendendo le informazioni immediatamente disponibili a tutti i livelli coinvolti. L’integrazione con la piattaforma PA Digitale 2026 garantirà, inoltre, uniformità con gli standard nazionali previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

La Responsabile del Servizio, Dott.ssa Valeria D’Angelo, sottolinea come questo passaggio non sia solo un obbligo normativo, ma una scelta di efficienza: “Grazie a un sistema informativo integrato possiamo migliorare l’erogazione dei servizi alla cittadinanza senza ricorrere a ulteriori risorse umane, automatizzando i flussi e garantendo maggiore trasparenza”.

Per una comunità come Alfedena, che vive la sfida quotidiana di coniugare dimensioni locali con esigenze nazionali e comunitarie, questo investimento rappresenta un segnale di fiducia nel futuro. La digitalizzazione dei servizi pubblici, infatti, non è un semplice aggiornamento tecnico, ma un passo culturale: avvicinare i cittadini all’amministrazione e ridurre le distanze tra periferie e centri decisionali.

Con questo intervento, Alfedena si inserisce pienamente nel percorso europeo tracciato dal PNRR, confermando che anche i piccoli comuni sono protagonisti del processo di trasformazione digitale del Paese.

