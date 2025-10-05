Alfedena investe sulla formazione anticorruzione: un passo per la trasparenza e l’efficienza amministrativa

Il Comune di Alfedena ha approvato un nuovo pacchetto formativo per i propri dipendenti, interamente dedicato a anticorruzione e trasparenza, confermando la volontà di rafforzare i principi di legalità e correttezza amministrativa.

Il provvedimento, datato 2 ottobre 2025 e firmato dal Segretario comunale Giorgia Chiaverini, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rientra nel Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. La scelta è ricaduta sulla società Enti Online – Maggioli S.p.A., che fornirà corsi in modalità e-learning per un importo di 232 euro più IVA (per una spesa complessiva di 283,04 euro).

La decisione si fonda su un principio chiaro: formare e aggiornare costantemente il personale non è un costo, ma un investimento strategico. La formazione, infatti, è riconosciuta come strumento di crescita professionale dei dipendenti e come leva per migliorare i processi organizzativi interni.

Il percorso didattico sarà articolato in più video-lezioni di circa un’ora ciascuna, tenute da docenti qualificati, con rilascio di attestato di partecipazione. Le tematiche affronteranno sia i principi generali di etica e legalità, rivolti a tutti i dipendenti, sia i contenuti specifici per i responsabili e i funzionari che operano nelle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo dettato dalla Legge 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e dai successivi aggiornamenti, che obbligano gli enti locali a dotarsi di piani di prevenzione e di percorsi formativi adeguati.

“La formazione non è un adempimento burocratico, ma uno strumento di prevenzione reale. È attraverso la conoscenza e la responsabilità diffusa che si costruisce un’amministrazione più solida e trasparente”.

La spesa è stata regolarmente imputata al bilancio di previsione 2025-2027 e ha ottenuto il visto di regolarità contabile.

Con questa scelta, Alfedena si conferma un esempio virtuoso di come anche le piccole comunità possano presidiare la legalità e investire sul capitale umano come argine contro le derive corruttive, rafforzando così il rapporto di fiducia con i cittadini.