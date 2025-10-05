Alfedena: supporto tecnico per la gestione degli stipendi del personale comunale

Il Comune di Alfedena ha deciso di affidarsi a un consulente esterno per garantire la corretta gestione del salario accessorio dei dipendenti comunali per l’anno 2025.

Si tratta di una piccola spesa (244 euro IVA inclusa), ma importante per assicurare che i calcoli siano fatti secondo le nuove regole stabilite dal Contratto nazionale di lavoro e dalle norme approvate quest’anno a livello statale.

L’obiettivo è chiaro: trasparenza e correttezza. Il Comune vuole assicurarsi che ogni dipendente riceva quanto gli spetta, nel rispetto delle leggi e senza errori nei conti.

Il supporto sarà fornito dalla società CarmignaniConsulenza s.r.l.s., che affiancherà l’Ente nella fase di verifica e certificazione.

Questa scelta, spiega il Responsabile del Servizio, “non è un costo inutile, ma un investimento per lavorare in modo chiaro, regolare e sicuro, evitando problemi futuri e rafforzando la fiducia tra amministrazione e personale”.

Con questo incarico, il Comune conferma l’impegno a gestire in modo serio e trasparente le risorse pubbliche e a valorizzare il lavoro di chi ogni giorno contribuisce al buon funzionamento della comunità.