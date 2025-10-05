Notizie
James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana
La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento
Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi
Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America
La settimana del Consiglio d’Europa: eventi e appuntamenti chiave (6-12 ottobre 2025)
A Venezia il 35° anniversario della Commissione di Venezia: 35 anni al servizio della democrazia costituzionale
Sicurezza militare e sicurezza democratica: la stessa battaglia per il futuro dell’Europa
«Il carcere non insegna niente. La mia forza è la rivalsa» – Saraso e il rap come riscatto, intervista a cura di Gianni Leone
A Verona la mostra “Nessuno escluso”: linguaggi dell’opera e accesso al sensibile
Rorj Ingrassia debutta nella narrativa con Le cose rimaste: fragilità, cura e rinascita tra le strade di Palermo
Alfedena: supporto tecnico per la gestione degli stipendi del personale comunale
Alfedena investe sulla formazione anticorruzione: un passo per la trasparenza e l’efficienza amministrativa
PNRR ad Alfedena: digitalizzazione dei servizi per una pubblica amministrazione più efficiente
Lettera aperta alla comunità di Alfedena
Lettera aperta ai ragazzi e alle ragazze che hanno manifestato
Perché oggi la piazza è pro Palestina e perché c’è voluto così tanto tempo…
Supremazia bianca, populismo, odio: il nuovo fascismo è tra noi
Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria
Mar. Ott 7th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Alfedena News

Alfedena: supporto tecnico per la gestione degli stipendi del personale comunale

di Redazione

Il Comune di Alfedena ha deciso di affidarsi a un consulente esterno per garantire la corretta gestione del salario accessorio dei dipendenti comunali per l’anno 2025.

Si tratta di una piccola spesa (244 euro IVA inclusa), ma importante per assicurare che i calcoli siano fatti secondo le nuove regole stabilite dal Contratto nazionale di lavoro e dalle norme approvate quest’anno a livello statale.

L’obiettivo è chiaro: trasparenza e correttezza. Il Comune vuole assicurarsi che ogni dipendente riceva quanto gli spetta, nel rispetto delle leggi e senza errori nei conti.

Il supporto sarà fornito dalla società CarmignaniConsulenza s.r.l.s., che affiancherà l’Ente nella fase di verifica e certificazione.

Questa scelta, spiega il Responsabile del Servizio, “non è un costo inutile, ma un investimento per lavorare in modo chiaro, regolare e sicuro, evitando problemi futuri e rafforzando la fiducia tra amministrazione e personale”.

Con questo incarico, il Comune conferma l’impegno a gestire in modo serio e trasparente le risorse pubbliche e a valorizzare il lavoro di chi ogni giorno contribuisce al buon funzionamento della comunità.

di Redazione

Un gruppo di "matti", con la voglia di informare e divertirsi...

Da leggere...

Alfedena News

Alfedena investe sulla formazione anticorruzione: un passo per la trasparenza e l’efficienza amministrativa

Redazione
Alfedena News

PNRR ad Alfedena: digitalizzazione dei servizi per una pubblica amministrazione più efficiente

Redazione
Alfedena News Gli italioti...e altri "ioti"...

Lettera aperta alla comunità di Alfedena

Gianni Leone, fondatore

Ti sei perso

A tutto libri

James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana

Gli italioti...e altri "ioti"...

La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento

Gli italioti...e altri "ioti"...

Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi

Eventi, Bandi e Attività

Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America