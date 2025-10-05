Notizie
James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana
La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento
Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi
Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America
La settimana del Consiglio d’Europa: eventi e appuntamenti chiave (6-12 ottobre 2025)
A Venezia il 35° anniversario della Commissione di Venezia: 35 anni al servizio della democrazia costituzionale
Sicurezza militare e sicurezza democratica: la stessa battaglia per il futuro dell’Europa
«Il carcere non insegna niente. La mia forza è la rivalsa» – Saraso e il rap come riscatto, intervista a cura di Gianni Leone
A Verona la mostra “Nessuno escluso”: linguaggi dell’opera e accesso al sensibile
Rorj Ingrassia debutta nella narrativa con Le cose rimaste: fragilità, cura e rinascita tra le strade di Palermo
Alfedena: supporto tecnico per la gestione degli stipendi del personale comunale
Alfedena investe sulla formazione anticorruzione: un passo per la trasparenza e l’efficienza amministrativa
PNRR ad Alfedena: digitalizzazione dei servizi per una pubblica amministrazione più efficiente
Lettera aperta alla comunità di Alfedena
Lettera aperta ai ragazzi e alle ragazze che hanno manifestato
Perché oggi la piazza è pro Palestina e perché c’è voluto così tanto tempo…
Supremazia bianca, populismo, odio: il nuovo fascismo è tra noi
Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria
Mar. Ott 7th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Pensieri e Consigli Sparsi

A Verona la mostra “Nessuno escluso”: linguaggi dell’opera e accesso al sensibile

di Redazione Cultura

Dal 12 settembre 2025 al 30 agosto 2026, Verona ospita un progetto espositivo di grande respiro: Nessuno escluso. Linguaggi dell’opera e accesso al sensibile, a cura dell’artista Cesare Pietroiusti. La mostra è promossa da Fondazione Cariverona e UniCredit, con il supporto di Urbs Picta, nell’ambito del palinsesto interdisciplinare Interregno diretto da Jessica Bianchera.

Le sedi sono due luoghi simbolo della città scaligera: la sede di Fondazione Cariverona in via Achille Forti 3A e gli spazi cinquecenteschi di UniCredit in via Giuseppe Garibaldi 1. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria per scuole e gruppi (corsi@urbspicta.org).

In occasione di ArtVerona 2025, dal 10 al 12 ottobre la mostra sarà eccezionalmente aperta senza prenotazione, con un ricco calendario di visite guidate, performance, laboratori per adulti e attività per famiglie. Tra gli appuntamenti da segnalare, il concerto-installazione “Strange Pianos” di Jacopo Mazzonelli ed Eleonora Wegher, che porta in scena strumenti rari e dimenticati, restituendo loro nuova voce.

Un percorso tra linguaggi e sensibilità

In mostra oltre 50 opere provenienti dalle collezioni di Fondazione Cariverona, UniCredit e dalla raccolta personale di Pietroiusti. Il percorso mette in dialogo artisti e linguaggi lontani nel tempo e nello spazio, ma accomunati dalla capacità di attivare processi percettivi inclusivi.

Dai ritratti di Umberto Boccioni e Giorgio Morandi alle sculture di Alberto Viani e Arcangelo Sassolino, fino alle sperimentazioni contemporanee di Kateřina Šedá, Claudia Losi, Massimo Bartolini e Marcello Maloberti, l’esposizione costruisce un mosaico di visioni e sensibilità. Spiccano anche le fotografie di Luigi Ghirri, tra cui Amsterdam 1973, proveniente dalla UniCredit Art Collection.

Per Pietroiusti, l’eterogeneità è la vera chiave di accesso al sensibile: “Ogni differenza, ogni linguaggio, anche se marginale o inusuale, rappresenta una porta d’ingresso alla bellezza, che è un diritto fondamentale, nessuno escluso”.

Interregno: un anno di cultura diffusa

Nessuno escluso è la prima tappa di Interregno, il nuovo palinsesto della Fondazione Cariverona, che per un anno intero porterà in città mostre, laboratori, attività per famiglie e scuole, con l’obiettivo di riflettere sul concetto di normalità e sulle esclusioni culturali e sociali che hanno segnato la storia.

Come sottolinea il presidente della Fondazione, Bruno Giordano, l’arte diventa “una leva per lo sviluppo umano e sociale, capace di creare connessioni e nuove occasioni di incontro, rafforzando il capitale culturale e sociale del territorio”.

Info pratiche

  • Date: 12 settembre 2025 – 30 agosto 2026

  • Sedi: Fondazione Cariverona (via Achille Forti 3A), UniCredit (via Giuseppe Garibaldi 1, Verona)

  • Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria per scuole e gruppi

  • Aperture straordinarie ArtVerona: 10 e 11 ottobre (10.00-22.00), 12 ottobre (10.00-19.00), senza prenotazione

  • Visite guidate gratuite: venerdì 10 ottobre ore 20.00; sabato 11 ottobre ore 10.30, 14.00, 17.00, 19.00; domenica 12 ottobre ore 14.00 e 18.00

Per info e prenotazioni: www.urbspicta.org/nessuno-escluso

di Redazione Cultura

Da leggere...

Pensieri e Consigli Sparsi

Cambiare Rotta: Due Passi Concreti per Riprendere in Mano la Tua Vita

Ireneo Zelbo
Pensieri e Consigli Sparsi

Felicità: tra accettazione, lotta e pienezza di vita

Ireneo Zelbo
Pensieri e Consigli Sparsi

Perché giochiamo ai videogiochi?

Ireneo Zelbo

Ti sei perso

A tutto libri

James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana

Gli italioti...e altri "ioti"...

La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento

Gli italioti...e altri "ioti"...

Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi

Eventi, Bandi e Attività

Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America