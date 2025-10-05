A Verona la mostra “Nessuno escluso”: linguaggi dell’opera e accesso al sensibile

Dal 12 settembre 2025 al 30 agosto 2026, Verona ospita un progetto espositivo di grande respiro: Nessuno escluso. Linguaggi dell’opera e accesso al sensibile, a cura dell’artista Cesare Pietroiusti. La mostra è promossa da Fondazione Cariverona e UniCredit, con il supporto di Urbs Picta, nell’ambito del palinsesto interdisciplinare Interregno diretto da Jessica Bianchera.

Le sedi sono due luoghi simbolo della città scaligera: la sede di Fondazione Cariverona in via Achille Forti 3A e gli spazi cinquecenteschi di UniCredit in via Giuseppe Garibaldi 1. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria per scuole e gruppi (corsi@urbspicta.org).

In occasione di ArtVerona 2025, dal 10 al 12 ottobre la mostra sarà eccezionalmente aperta senza prenotazione, con un ricco calendario di visite guidate, performance, laboratori per adulti e attività per famiglie. Tra gli appuntamenti da segnalare, il concerto-installazione “Strange Pianos” di Jacopo Mazzonelli ed Eleonora Wegher, che porta in scena strumenti rari e dimenticati, restituendo loro nuova voce.

Un percorso tra linguaggi e sensibilità

In mostra oltre 50 opere provenienti dalle collezioni di Fondazione Cariverona, UniCredit e dalla raccolta personale di Pietroiusti. Il percorso mette in dialogo artisti e linguaggi lontani nel tempo e nello spazio, ma accomunati dalla capacità di attivare processi percettivi inclusivi.

Dai ritratti di Umberto Boccioni e Giorgio Morandi alle sculture di Alberto Viani e Arcangelo Sassolino, fino alle sperimentazioni contemporanee di Kateřina Šedá, Claudia Losi, Massimo Bartolini e Marcello Maloberti, l’esposizione costruisce un mosaico di visioni e sensibilità. Spiccano anche le fotografie di Luigi Ghirri, tra cui Amsterdam 1973, proveniente dalla UniCredit Art Collection.

Per Pietroiusti, l’eterogeneità è la vera chiave di accesso al sensibile: “Ogni differenza, ogni linguaggio, anche se marginale o inusuale, rappresenta una porta d’ingresso alla bellezza, che è un diritto fondamentale, nessuno escluso”.

Interregno: un anno di cultura diffusa

Nessuno escluso è la prima tappa di Interregno, il nuovo palinsesto della Fondazione Cariverona, che per un anno intero porterà in città mostre, laboratori, attività per famiglie e scuole, con l’obiettivo di riflettere sul concetto di normalità e sulle esclusioni culturali e sociali che hanno segnato la storia.

Come sottolinea il presidente della Fondazione, Bruno Giordano, l’arte diventa “una leva per lo sviluppo umano e sociale, capace di creare connessioni e nuove occasioni di incontro, rafforzando il capitale culturale e sociale del territorio”.

Info pratiche

Date: 12 settembre 2025 – 30 agosto 2026

Sedi: Fondazione Cariverona (via Achille Forti 3A), UniCredit (via Giuseppe Garibaldi 1, Verona)

Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria per scuole e gruppi

Aperture straordinarie ArtVerona: 10 e 11 ottobre (10.00-22.00), 12 ottobre (10.00-19.00), senza prenotazione

Visite guidate gratuite: venerdì 10 ottobre ore 20.00; sabato 11 ottobre ore 10.30, 14.00, 17.00, 19.00; domenica 12 ottobre ore 14.00 e 18.00

Per info e prenotazioni: www.urbspicta.org/nessuno-escluso