James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana
La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento
Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi
Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America
La settimana del Consiglio d’Europa: eventi e appuntamenti chiave (6-12 ottobre 2025)
A Venezia il 35° anniversario della Commissione di Venezia: 35 anni al servizio della democrazia costituzionale
Sicurezza militare e sicurezza democratica: la stessa battaglia per il futuro dell’Europa
«Il carcere non insegna niente. La mia forza è la rivalsa» – Saraso e il rap come riscatto, intervista a cura di Gianni Leone
A Verona la mostra “Nessuno escluso”: linguaggi dell’opera e accesso al sensibile
Rorj Ingrassia debutta nella narrativa con Le cose rimaste: fragilità, cura e rinascita tra le strade di Palermo
Alfedena: supporto tecnico per la gestione degli stipendi del personale comunale
Alfedena investe sulla formazione anticorruzione: un passo per la trasparenza e l’efficienza amministrativa
PNRR ad Alfedena: digitalizzazione dei servizi per una pubblica amministrazione più efficiente
Lettera aperta alla comunità di Alfedena
Lettera aperta ai ragazzi e alle ragazze che hanno manifestato
Perché oggi la piazza è pro Palestina e perché c’è voluto così tanto tempo…
Supremazia bianca, populismo, odio: il nuovo fascismo è tra noi
Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria
Interviste Musica

«Il carcere non insegna niente. La mia forza è la rivalsa» – Saraso e il rap come riscatto, intervista a cura di Gianni Leone

di Gianni Leone, fondatore

La musica come atto di resistenza, come rivincita e come testimonianza. Per Saraso, il rap non è solo un linguaggio artistico: è la possibilità di trasformare un passato di sofferenza in voce, ritmo e racconto. La sua carriera musicale nasce tra le mura del carcere, dove ha scontato dodici anni, parte dei quali in regime di 14 bis: un contesto duro, che ha lasciato segni profondi ma anche la spinta a dire «Eccomi, guardatemi adesso».

Con Sud Italia Freestyle, Saraso porta sulla scena urban un pezzo di strada e di vita, senza maschere né giustificazioni. Nei suoi testi convivono fragilità e rabbia, errori e voglia di riscatto, amicizia e codici d’onore che restano punti fermi della sua identità. L’attenzione del pubblico è già alta, e lui stesso riconosce che questo è solo l’inizio di un percorso che guarda lontano.

In questa intervista Alex si racconta senza filtri: il carcere, la scrittura, i valori della strada, il rapporto con chi lo ascolta e le ambizioni per il futuro.

La tua carriera musicale nasce in carcere: quanto la detenzione e in particolare il regime del 14 bis hanno influenzato il tuo modo di scrivere e di raccontarti?

Tanto, sicuramente tanto. Per ora, quasi tutto quello che faccio, porta ancora il segno del carcere. Credo che quella sofferenza mi abbia dato la spinta a dire: “Eccomi, guardatemi adesso”.

In Sud Italia Freestyle racconti errori e ripartenze senza giustificazioni: quanto è stato difficile trasformare il dolore e le esperienze negative in musica?

In realtà, questo passaggio deve ancora compiersi del tutto. Per ora mostro il mio lato più duro e crudo, ma arriverà anche altro, e allora capirete meglio chi sono davvero.

Spesso dici che «l’amicizia è come il sangue, si onora»: quanto i valori della strada continuano a essere presenti nella tua vita e nella tua musica oggi?

Sono tutto per me. Sono valori che mi porterò sempre dentro. Non accetterò mai compromessi solo per ricavarne un beneficio: segna queste parole. Se un giorno lo farò, che sia la mia reputazione a pagarne il prezzo

Una breve anteprima del brano ha raccolto migliaia di visualizzazioni in poche ore: ti aspettavi questa attenzione immediata dalla scena urban e dal pubblico?

Ci tenevo e ci speravo. Le cose stanno iniziando a muoversi, ma ora il mio obiettivo è la costanza: devo spingere, rimanere presente e lavorare duro. Il resto arriverà da sé.

Il rap è diventato un linguaggio identitario per i giovani che vivono precarietà e contraddizioni: che responsabilità senti nei confronti di chi ti ascolta?

Non mi sento responsabile in quel senso. Io racconto una realtà cruda, ma vera. Se dico che ho venduto, è perché l’ho fatto, non per invitare altri a farlo. Anzi: sarebbe stupido rifarlo. Ma se qualcuno sceglie quella strada, allora gli dico solo una cosa: non perdere mai l’onore per te stesso, perché se decidi di viverla, è un peso che devi saper portare.

Come immagini il tuo futuro artistico? Sud Italia Freestyle è solo un inizio o già una dichiarazione di intenti?

Sud Italia è ancora niente. È solo l’inizio. Ne vedrete delle belle.

Alex, voglio concludere l’intervista con una domanda “dura”… Hai scontato 12 anni di carcere. Il carcere ti ha insegnato veramente qualcosa o è stato un tuo percorso come persona a farti cambiare?

Il carcere non insegna niente, te lo dice uno che ci è cresciuto. Privare una persona della vita, chiuderla 20 ore su 24 in tre metri quadri senza darle un senso, non può insegnare nulla. La mia fortuna è stata trasformare la rabbia in voglia di rivalsa. Sono competitivo, e questa è la mia forza: adesso sono in questo mondo, e ci resterò per arrivare in alto.

Essere antipatico è una vocazione. Non pretendo di dire la “verità” ma almeno limito le “stronzate” cosa che non riesce alla maggior parte degli “Italioti”.

Interviste Musica

Quattro chiacchiere con LeLe Battista

Michele Marti (IndieUrbanMusic)
Interviste Musica

Intervista a Nikolai Selikovsky dei N.I.K.O.

Michele Marti (IndieUrbanMusic)
Interviste Musica

Intervista al cantautore trevigiano GHIACCIO: Un giorno tutto questo ci farà ridere

Michele Marti (IndieUrbanMusic)

