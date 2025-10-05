La settimana del Consiglio d’Europa: eventi e appuntamenti chiave (6-12 ottobre 2025)

Strasburgo, 3 ottobre 2025 – Una settimana densa di appuntamenti internazionali attende il Consiglio d’Europa, tra conferenze giovanili, sessioni costituzionali a Venezia, monitoraggi elettorali e nuove sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Giovani e democrazia: protagonisti a Malta

Dal 7 al 9 ottobre, La Valletta ospita l’iniziativa “Young people for democracy: youth perspectives in action”, con la partecipazione del Segretario generale Alain Berset. L’8 ottobre, al Grand Hotel Excelsior, Berset discuterà con i giovani le loro proposte per il Nuovo Patto Democratico per l’Europa e interverrà all’Università di Malta. Il 9 ottobre aprirà, insieme al ministro maltese Clifton Grima, la 10ª Conferenza dei Ministri responsabili per la Gioventù del Consiglio d’Europa.

Per la prima volta, ministri e giovani siederanno fianco a fianco, in un dialogo sulle politiche giovanili future. La keynote speech sarà affidata a Federica Mogherini, ex Alto Rappresentante dell’UE per la politica estera.

Venezia: Commissione di Venezia in sessione e celebrazione del 35° anniversario

Il 9 e 10 ottobre, a Venezia, si terrà la 144ª sessione plenaria della Commissione di Venezia, con nove pareri su otto Paesi (tra cui Georgia, Ungheria, Kosovo*, Spagna e Ucraina) e tre memorie amicus curiae destinate alla Corte di Strasburgo e alla Corte costituzionale armena.

Sabato 11 ottobre, nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale, la Commissione celebrerà i suoi 35 anni alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Interverranno, tra gli altri, le presidenti di Moldavia e Macedonia del Nord, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani e l’ex presidente lettone Egils Levits.

Nello stesso giorno verrà inaugurata la mostra “La Democrazia attraverso il Diritto. Dalla Serenissima alla Commissione di Venezia”, visitabile fino al 6 gennaio 2026.

Sport e diritti: conferenza in Finlandia

Dal 5 all’8 ottobre, a Tampere (Finlandia), il Consiglio d’Europa partecipa alla conferenza internazionale “Play the Game 2025 – Driving dialogue for democracy in sport”, con oltre 300 relatori da tutto il mondo. Focus su corruzione nello sport, protezione dei minori e governance democratica.

Intelligenza artificiale e diritti

Il 6 ottobre, a Bruxelles, seminario inaugurale del corso UE-CoE su AI e non discriminazione, per formare istituzioni pubbliche a riconoscere e contrastare i rischi di discriminazione algoritmica, alla luce del nuovo AI Act europeo e della Convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA.

Diritti umani e giustizia

La Corte europea dei diritti dell’uomo notificherà il 7 ottobre 13 sentenze riguardanti Azerbaigian, Estonia, Grecia, Lituania, Romania, Russia, Serbia e Turchia, mentre il 9 ottobre renderà pubbliche 105 decisioni che toccheranno 18 Paesi, tra cui Italia, Francia, Polonia e Ucraina.

Sempre il 9 ottobre, il gruppo GRETA pubblicherà il suo quarto rapporto sulla tratta di esseri umani in Bulgaria, con attenzione all’uso delle tecnologie digitali.

Monitoraggi e missioni

Kosovo * (9-13 ottobre): missione di osservazione delle elezioni locali da parte del Congresso dei poteri locali e regionali.

Ungheria (9-12 ottobre): visita di monitoraggio per valutare la preparazione agli eventi sportivi, in vista della finale UEFA Champions League 2026 a Budapest.

Spagna (6-10 ottobre): delegazione del Congresso a Vitoria-Gasteiz per l’OGP Global Summit, con focus sulla trasparenza e la governance locale.

Altri appuntamenti

Strasburgo (6 ottobre): il Vice Segretario generale Bjørn Berge incontra studenti dei programmi europei della Syracuse University.

Ginevra (6 ottobre): il Congresso del Consiglio d’Europa partecipa al Forum dei sindaci ONU-UNECE , su clima e sviluppo urbano sostenibile.

Malta (6-9 ottobre): visita ufficiale del Presidente dell’Assemblea parlamentare del CoE, Theodoros Rousopoulos.

Turchia (10 ottobre): consegna del Premio Europa 2025 alla città di Gaziantep.

Grecia (11 ottobre): Giornata europea della donazione di organi, con eventi a Kalamata e Atene, illuminati di verde, colore ufficiale dell’iniziativa.