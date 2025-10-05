Notizie
James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana
La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento
Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi
Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America
La settimana del Consiglio d’Europa: eventi e appuntamenti chiave (6-12 ottobre 2025)
A Venezia il 35° anniversario della Commissione di Venezia: 35 anni al servizio della democrazia costituzionale
Sicurezza militare e sicurezza democratica: la stessa battaglia per il futuro dell’Europa
«Il carcere non insegna niente. La mia forza è la rivalsa» – Saraso e il rap come riscatto, intervista a cura di Gianni Leone
A Verona la mostra “Nessuno escluso”: linguaggi dell’opera e accesso al sensibile
Rorj Ingrassia debutta nella narrativa con Le cose rimaste: fragilità, cura e rinascita tra le strade di Palermo
Alfedena: supporto tecnico per la gestione degli stipendi del personale comunale
Alfedena investe sulla formazione anticorruzione: un passo per la trasparenza e l’efficienza amministrativa
PNRR ad Alfedena: digitalizzazione dei servizi per una pubblica amministrazione più efficiente
Lettera aperta alla comunità di Alfedena
Lettera aperta ai ragazzi e alle ragazze che hanno manifestato
Perché oggi la piazza è pro Palestina e perché c’è voluto così tanto tempo…
Supremazia bianca, populismo, odio: il nuovo fascismo è tra noi
Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria
Mar. Ott 7th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Eventi, Bandi e Attività

Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America

di Redazione Cultura

Ottobre 2025 – Il Perù si conferma una delle destinazioni turistiche più affascinanti e complete al mondo. Agli ultimi World Travel Awards 2025, considerati gli “Oscar del Turismo”, il Paese ha conquistato tre titoli di assoluto prestigio: Migliore Destinazione Culturale del Sud America, Migliore Destinazione Gastronomica del Sud America e Migliore Destinazione Green del Sud America.

Un triplice riconoscimento che racconta la straordinaria ricchezza del Paese andino: dall’immenso patrimonio archeologico e artistico che custodisce le vestigia delle civiltà precolombiane, alle tradizioni vive delle comunità locali, fino alla cucina che unisce biodiversità, creatività e tecniche antiche e moderne.

Un Paese che unisce storia e innovazione

Il successo ai WTA 2025 è il risultato di una strategia condivisa tra il Ministero del Commercio Estero e del Turismo (MINCETUR) e PROMPERÚ, volta a rafforzare il brand Perù a livello internazionale e a valorizzare un’offerta turistica unica, capace di abbracciare tanto i viaggiatori alla ricerca di esperienze culturali quanto chi desidera scoprire la natura incontaminata e la gastronomia d’avanguardia.

Dalle vette imponenti delle Ande alle foreste rigogliose dell’Amazzonia, passando per la costa pacifica e i suoi ecosistemi ricchi di biodiversità, il Perù si propone come meta di viaggio completa e poliedrica. Qui l’esperienza del turista non si limita alla visita: diventa immersione nella storia, contatto diretto con le comunità locali e scoperta di sapori che hanno reso la cucina peruviana una delle più celebrate al mondo.

Un futuro turistico sostenibile

Il titolo di Migliore Destinazione Green segna inoltre un passo importante verso il consolidamento di un modello di turismo responsabile, orientato alla sostenibilità ambientale e sociale. Una direzione che non solo tutela i paesaggi naturali e le comunità, ma che rafforza la qualità complessiva dell’esperienza offerta ai visitatori.

Con questi premi, il Perù non solo riafferma il suo ruolo centrale nel panorama turistico sudamericano, ma si posiziona sempre più come una destinazione globale di eccellenza, capace di trasformare ogni viaggio in un percorso tra natura, cultura e identità viva.

di Redazione Cultura

Da leggere...

Eventi, Bandi e Attività

FestivalFlorio torna dopo 4 anni: a Favignana la cultura riaccende l’isola con il Premio 2025 per il Giornalismo

Redazione Cultura
Eventi, Bandi e Attività

Arezzo capitale dell’arte e della creatività: arriva il “Pensarti Festival”

Redazione Cultura
Eventi, Bandi e Attività

Giostra della Quintana

Redazione Cultura

Ti sei perso

A tutto libri

James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana

Gli italioti...e altri "ioti"...

La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento

Gli italioti...e altri "ioti"...

Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi

Eventi, Bandi e Attività

Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America