Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America

Ottobre 2025 – Il Perù si conferma una delle destinazioni turistiche più affascinanti e complete al mondo. Agli ultimi World Travel Awards 2025, considerati gli “Oscar del Turismo”, il Paese ha conquistato tre titoli di assoluto prestigio: Migliore Destinazione Culturale del Sud America, Migliore Destinazione Gastronomica del Sud America e Migliore Destinazione Green del Sud America.

Un triplice riconoscimento che racconta la straordinaria ricchezza del Paese andino: dall’immenso patrimonio archeologico e artistico che custodisce le vestigia delle civiltà precolombiane, alle tradizioni vive delle comunità locali, fino alla cucina che unisce biodiversità, creatività e tecniche antiche e moderne.

Un Paese che unisce storia e innovazione

Il successo ai WTA 2025 è il risultato di una strategia condivisa tra il Ministero del Commercio Estero e del Turismo (MINCETUR) e PROMPERÚ, volta a rafforzare il brand Perù a livello internazionale e a valorizzare un’offerta turistica unica, capace di abbracciare tanto i viaggiatori alla ricerca di esperienze culturali quanto chi desidera scoprire la natura incontaminata e la gastronomia d’avanguardia.

Dalle vette imponenti delle Ande alle foreste rigogliose dell’Amazzonia, passando per la costa pacifica e i suoi ecosistemi ricchi di biodiversità, il Perù si propone come meta di viaggio completa e poliedrica. Qui l’esperienza del turista non si limita alla visita: diventa immersione nella storia, contatto diretto con le comunità locali e scoperta di sapori che hanno reso la cucina peruviana una delle più celebrate al mondo.

Un futuro turistico sostenibile

Il titolo di Migliore Destinazione Green segna inoltre un passo importante verso il consolidamento di un modello di turismo responsabile, orientato alla sostenibilità ambientale e sociale. Una direzione che non solo tutela i paesaggi naturali e le comunità, ma che rafforza la qualità complessiva dell’esperienza offerta ai visitatori.

Con questi premi, il Perù non solo riafferma il suo ruolo centrale nel panorama turistico sudamericano, ma si posiziona sempre più come una destinazione globale di eccellenza, capace di trasformare ogni viaggio in un percorso tra natura, cultura e identità viva.