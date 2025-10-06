Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi

La politica italiana oggi si gioca quasi più sul terreno della comunicazione che su quello della sostanza. Lo dimostra il confronto, sempre più evidente, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein: due leader donne, simboli di mondi opposti, ma accomunate da un destino che passa inevitabilmente dalla capacità di saper parlare al Paese. La differenza è lampante: Meloni domina il palcoscenico, Schlein sembra arrancare. Ma entrambe mostrano anche limiti e contraddizioni che vale la pena sottolineare.

Giorgia Meloni è una macchina da slogan. Lo è sempre stata. La sua forza comunicativa risiede nella capacità di prendere concetti complessi e ridurli a frasi immediate, da spendere ovunque: nei comizi di piazza, nei talk show, sui social. “Io sono Giorgia”, “L’Italia agli italiani”, “Difendere i confini” – la sua retorica è fatta di colpi secchi, di parole che evocano emozioni, rabbia, orgoglio. Funziona, perché intercetta la pancia del Paese, quell’Italia che vuole certezze e non sfumature. Ma il rischio è evidente: a forza di ridurre, di semplificare, di urlare, la politica si impoverisce e diventa una caricatura. Meloni comunica bene, sì, ma spesso comunica vuoto o, peggio, propaganda. La presa è fortissima, il contenuto discutibile.

Dall’altra parte c’è Elly Schlein, che sembra l’opposto: mai uno slogan, mai un colpo di teatro. Discorsi lunghi, ricchi di concetti, inclusivi, rispettosi delle complessità. Troppo rispettosi, forse. Perché il risultato, spesso, è che non resta nulla. La segretaria del Partito Democratico appare “tiepida”, poco incisiva, prigioniera di un linguaggio intellettuale e a tratti burocratico, che può soddisfare i militanti già convinti, ma non buca lo schermo, non appassiona, non accende dibattiti fuori dalla cerchia ristretta. Dove Meloni esagera, Schlein si smorza; dove una infiamma, l’altra sembra quasi temere di disturbare.

C’è un paradosso che va colto: Meloni ha imparato l’arte della comunicazione stando all’opposizione, costretta a farsi sentire contro un sistema ostile. Schlein, invece, proviene da un percorso legato ai movimenti e alle istituzioni internazionali, dove si parla un linguaggio tecnico, diplomatico, non di massa. Non stupisce che oggi la prima domini le piazze e i social, mentre la seconda fatichi a emergere persino all’interno del suo partito.

Ma attenzione: non è detto che il successo comunicativo corrisponda a solidità politica. Meloni cavalca la polarizzazione, crea nemici, divide per mobilitare. Funziona nell’immediato, ma alla lunga rischia di logorare la credibilità e trasformare la politica in un eterno ring. Schlein, al contrario, rischia di restare ai margini proprio perché non riesce a creare uno scontro netto, non riesce a semplificare. Ma il suo limite è anche la sua potenziale forza: se imparasse a tradurre la complessità in un linguaggio più popolare, potrebbe diventare la voce di un’Italia che non si riconosce nella propaganda urlata.

In fondo, siamo davanti a due estremi. Giorgia Meloni è l’urlo, Elly Schlein è il sussurro. Una travolge, l’altra si perde. Una rischia di svuotare la politica di contenuti, l’altra rischia di renderla inaccessibile. Eppure la sfida, oggi, è proprio questa: riuscire a comunicare senza tradire la sostanza.

Per ora, Meloni vince la partita della comunicazione perché ha capito che gli italiani vogliono emozioni più che ragionamenti. Schlein perde perché appare “tiepida”, impacciata, incapace di trasformare idee anche giuste in una narrazione che appassioni. Ma nessuna delle due può dirsi immune da critiche: la prima seduce con slogan che rischiano di ridurre la politica a marketing; la seconda si perde in analisi che non arrivano a chi dovrebbe rappresentare.

Il punto è che in Italia oggi non basta avere ragione: bisogna saperlo dire. E forse né Giorgia Meloni né Elly Schlein hanno ancora trovato l’equilibrio tra comunicazione e sostanza. Una urla troppo, l’altra troppo poco. In mezzo, resta un Paese che avrebbe bisogno di politica vera, non solo di parole.