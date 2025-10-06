Notizie
James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana
La lunga notte dell’Ucraina: tra resistenza e logoramento
Politica tra urla e sussurri: Meloni e Schlein, due comunicazioni agli antipodi
Il Perù trionfa ai World Travel Awards 2025: cultura, gastronomia e sostenibilità fanno brillare il Sud America
La settimana del Consiglio d’Europa: eventi e appuntamenti chiave (6-12 ottobre 2025)
A Venezia il 35° anniversario della Commissione di Venezia: 35 anni al servizio della democrazia costituzionale
Sicurezza militare e sicurezza democratica: la stessa battaglia per il futuro dell’Europa
«Il carcere non insegna niente. La mia forza è la rivalsa» – Saraso e il rap come riscatto, intervista a cura di Gianni Leone
A Verona la mostra “Nessuno escluso”: linguaggi dell’opera e accesso al sensibile
Rorj Ingrassia debutta nella narrativa con Le cose rimaste: fragilità, cura e rinascita tra le strade di Palermo
Alfedena: supporto tecnico per la gestione degli stipendi del personale comunale
Alfedena investe sulla formazione anticorruzione: un passo per la trasparenza e l’efficienza amministrativa
PNRR ad Alfedena: digitalizzazione dei servizi per una pubblica amministrazione più efficiente
Lettera aperta alla comunità di Alfedena
Lettera aperta ai ragazzi e alle ragazze che hanno manifestato
Perché oggi la piazza è pro Palestina e perché c’è voluto così tanto tempo…
Supremazia bianca, populismo, odio: il nuovo fascismo è tra noi
Edufin Index 2024: Abruzzo tra le regioni più impreparate sull’educazione finanziaria
James Joyce – Gente di Dublino: la modernità nella vita quotidiana

di Gianni Leone, fondatore

Leggere Gente di Dublino di James Joyce è come passeggiare per una città che non conosci, eppure sentirla tua in ogni strada, in ogni volto incontrato. Non è solo una raccolta di racconti: è un’esperienza che ti prende sottopelle, che ti costringe a guardare la vita con occhi più attenti, più consapevoli.

Quello che colpisce non è la “grande storia”, ma la capacità di Joyce di trasformare i piccoli momenti in rivelazioni. Un ragazzo che si innamora, una donna che deve scegliere se partire o restare, un uomo che in una sera d’inverno si scopre fragile davanti alla vita e alla morte. Sono vite comuni, e proprio per questo diventano straordinarie.

Ho sentito che quei personaggi mi somigliavano, che le loro esitazioni e le loro paure erano anche le mie. Joyce non scrive di eroi, scrive di noi: della nostra incapacità di essere fino in fondo ciò che vorremmo, dei sogni che spesso restano sospesi, e di quella luce improvvisa che a volte ci attraversa quando meno ce lo aspettiamo.

Tra tutti, I morti resta per me un colpo al cuore: un racconto che parla d’amore e di perdita, ma soprattutto di consapevolezza. Dopo averlo letto, senti di aver toccato qualcosa di essenziale, che va oltre le parole.

Gente di Dublino è un libro che non si dimentica. Non ti urla addosso, non cerca di impressionarti. Ti accompagna piano, ti sussurra all’orecchio e ti lascia con la sensazione che ogni dettaglio della vita quotidiana possa nascondere un universo. È un libro che ti insegna a guardare meglio, a sentire di più.

