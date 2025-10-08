Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Il prestigio fasullo: quando l’ipocrisia corrode le comunità

L’ipocrisia è una delle maschere più antiche e persistenti dell’essere umano. Non si limita a celare fragilità o insicurezze, ma diventa spesso un modo per costruire consenso, alimentare il culto di sé e ottenere riconoscimento. Nell’epoca dell’immagine, dove apparire conta più che essere, questa tendenza si amplifica: molti si vantano delle proprie azioni, soprattutto di quelle compiute in favore degli altri, ma quando si scava al di sotto delle parole ci si accorge che i fatti tendono a latitare. È un teatro in cui il protagonista non si misura sulla concretezza delle sue scelte, ma sulla capacità di raccontarsi, e dove la sostanza si dissolve in una retorica sterile.

L’ipocrita, in questo gioco di specchi, non si limita a esaltare se stesso. Spesso costruisce il proprio “prestigio fasullo”, tentando di denigrare gli altri, ponendo in evidenza presunti limiti ed incoerenze, per poi vittimizzarsi nel momento in cui riceve una risposta o una critica. Un meccanismo che non riguarda solo i grandi contesti sociali o mediatici, ma che emerge con chiarezza anche nelle piccole comunità, come Alfedena, dove i rapporti sono più ravvicinati e tutto diventa più visibile. Qui l’ipocrisia può attecchire ancora più facilmente: l’ostentazione di gesti altruistici, il continuo mettersi in mostra come benefattori o persone “indispensabili”, diventa strumento di potere e di influenza. E quando qualcuno osa smascherare queste dinamiche, spesso viene dipinto come ingrato o persino aggressore, in un ribaltamento dei ruoli che alimenta il vittimismo dell’ipocrita.

Questa dinamica si manifesta in tanti modi diversi. C’è chi mostra affetto, generosità o altruismo solo in superficie, mascherando con sorrisi e belle parole la propria indifferenza o il proprio tornaconto. C’è chi predica virtù e rigore morale, salvo poi violare sistematicamente le stesse regole che pretende di imporre agli altri, giudicando con durezza le cadute altrui mentre è indulgente con le proprie. Ci sono poi le maschere sociali, che oggi trovano nei social media un terreno fertile: identità costruite a tavolino, narrazioni personali lontane dalla verità ma funzionali a ottenere consenso, visibilità e vantaggi. E quando emergono contraddizioni, anziché assumersi la responsabilità dei propri errori, l’ipocrita preferisce rifugiarsi nelle giustificazioni, accumulare scuse, spostare l’attenzione altrove. È proprio questa costante fuga dalla verità che lo rende inaffidabile: chi mente e si contraddice di continuo non può diventare un punto fermo né una guida credibile.

Alla base di tutto c’è una giustizia selettiva: principi e regole vengono invocati con fermezza quando servono a rafforzare la propria posizione, ma vengono ignorati con disinvoltura quando si trasformano in ostacoli. Ciò rivela una scissione profonda, una distanza consapevole tra ciò che si pensa e ciò che si fa, tra ciò che si prova e ciò che si comunica. L’ipocrita non agisce seguendo sincerità e coerenza, ma plasma le proprie azioni sull’opportunità del momento, adattandosi al contesto con disinvoltura, anche a costo di rinnegare se stesso.

Di fronte a tutto questo, la cultura diventa uno strumento essenziale. Come l’artigiano non può creare senza utensili, così l’uomo non può comprendere la realtà senza gli strumenti critici che la cultura gli mette a disposizione. È la cultura a offrirci il linguaggio per dare nome alle falsità, la capacità di confrontare le parole con i fatti, la lucidità per smascherare le maschere. Non è semplice accumulo di conoscenze, ma un antidoto all’inganno: un modo per distinguere l’apparenza dalla sostanza, la finzione dalla verità.

L’ipocrisia, allora, non è solo una questione individuale, ma un fenomeno sociale che si alimenta del culto di sé e dell’ossessione per l’immagine. È una recita che inganna, seduce e manipola, ma che non resiste alla prova dei fatti quando viene osservata con sguardo critico. E nelle piccole realtà, dove tutto è più amplificato e i rapporti personali si intrecciano con le dinamiche collettive, riconoscere l’ipocrisia diventa ancora più necessario. Coltivare la cultura, esercitare il pensiero, dare valore alle azioni più che alle parole: è questo l’unico modo per sottrarsi all’illusione e riconoscere il vero volto delle persone.

Ma soprattutto, nelle comunità come Alfedena, il contrasto tra ipocrisia e autenticità diventa evidente: da una parte chi indossa maschere per apparire migliore, dall’altra chi, nel silenzio e senza clamore, contribuisce davvero al bene comune. È da questi ultimi che nasce la vera forza di una comunità: non dal rumore delle parole, ma dalla coerenza dei gesti. Solo così una collettività può crescere sana, basata sulla fiducia reciproca e non sull’inganno, sul rispetto e non sulla manipolazione. La comunità autentica è quella che smaschera l’ipocrisia e riconosce il valore della sincerità, anche quando è scomoda, perché sa che senza verità non esiste convivenza, né futuro condiviso.