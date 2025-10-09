Notizie
Alfedena, affidato alla Myo S.p.A. il servizio di elaborazione di 6 pratiche Passweb

di Redazione

Il Comune di Alfedena ha deliberato l’affidamento diretto alla società Myo S.p.A., con sede a Poggio Torriana (RN), del servizio di elaborazione di sei pratiche Passweb relative alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti iscritti all’INPS. L’importo complessivo è pari a 1.244,40 euro IVA inclusa.

La decisione, formalizzata con determinazione del responsabile del servizio finanziario Valeria D’Angelo in data 7 ottobre 2025, rientra nelle attività di aggiornamento e bonifica delle posizioni assicurative necessarie per la corretta liquidazione dei trattamenti pensionistici e delle prestazioni di fine servizio (TFR/TFS).

Passweb è la piattaforma digitale dell’INPS che consente alle amministrazioni pubbliche di consultare, correggere e certificare i dati contributivi e retributivi dei propri dipendenti. Dal 2016, con la conclusione della fase sperimentale, l’INPS ha posto a carico dei datori di lavoro pubblici l’obbligo di verificare e aggiornare periodicamente tali posizioni.

L’affidamento è stato effettuato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 140.000 euro. La ditta Myo S.p.A. è stata scelta in quanto in possesso di esperienze pregresse analoghe e avendo presentato un’offerta ritenuta congrua.

Il provvedimento è stato registrato con CIG B88A03E089 e la ditta risulta in regola con il DURC. La spesa sarà liquidata su presentazione di regolare fattura e imputata al Bilancio 2025-2027, annualità 2025.

Il documento precisa inoltre l’insussistenza di conflitti di interesse e l’obbligo di pubblicazione all’albo pretorio, in conformità alla normativa sulla trasparenza. La regolarità tecnica e contabile è stata attestata dal responsabile del servizio.

Con questo affidamento, il Comune di Alfedena conferma l’impegno a garantire la corretta gestione delle pratiche previdenziali e assicurative dei propri dipendenti, nel rispetto delle norme di legge e dei principi di trasparenza amministrativa.

