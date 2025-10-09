Alfedena affida a ISSAN Srl il servizio di igiene urbana per il triennio 2025-2027

Notizie
Alfedena News

Con una determinazione firmata dal responsabile dell’Area Tecnica, Paolo Monacelli, il Comune di Alfedena ha affidato alla società ISSAN Srl, con sede a Isernia, il servizio di igiene urbana per il triennio 2025-2027.

L’affidamento, formalizzato il 9 ottobre 2025 con CIG B885004C07, avviene mediante procedura diretta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023). L’importo annuo è pari a 935 euro più IVA, per un totale di 3.422,10 euro nel triennio, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Il contratto prevede numerosi interventi a tutela della salute pubblica: tre trattamenti antilarvali, quattro adulticidi, quattordici operazioni di derattizzazione, due disinfezioni nei plessi scolastici, un intervento antiofidico, uno contro la processionaria e uno contro la tingide del platano.

La società ISSAN Srl è stata selezionata per esperienza e competenza specifica nel settore. La regolarità contributiva è stata attestata tramite DURC, con validità fino a gennaio 2026.

Il provvedimento, approvato con parere favorevole anche dal responsabile del servizio finanziario Valeria D’Angelo, prevede la copertura della spesa a carico del bilancio comunale e conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire la tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.

Con questo affidamento, il Comune di Alfedena rinnova le attività di prevenzione e disinfestazione urbana, rafforzando il piano di igiene pubblica per i prossimi tre anni.

