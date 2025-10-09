Notizie
Neuromodulazione periferica: dal Neuromed nuove speranze per la sclerosi multipla

Un case report pubblicato su Frontiers in Neurology dai ricercatori dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS) apre nuove prospettive per il trattamento dei disturbi dolorosi e spastici legati alla sclerosi multipla.

Lo studio descrive il caso di una paziente trattata con una procedura di neuromodulazione periferica mediante radiofrequenza pulsata, che ha portato a una riduzione significativa del dolore (50–60%), alla diminuzione della frequenza degli spasmi e a un miglioramento della qualità del sonno. La tecnica utilizza impulsi elettrici a bassa intensità termica, in grado di ridurre la sensibilità delle fibre nervose dolorifiche senza danneggiarle.

La ricerca prende in considerazione il modello clinico della cosiddetta “spasticity-plus syndrome”, che comprende spasticità, dolore neuropatico, spasmi, disturbi vescicali, alterazioni del sonno e fatica. Una cornice utile per comprendere meglio la complessità dei sintomi nelle forme progressive di sclerosi multipla e per sviluppare strategie terapeutiche più mirate.

«Il nostro obiettivo – spiega Luigi Di Lorenzo, del Centro di Medicina del Dolore del Neuromed – è stato integrare le terapie farmacologiche con una modulazione selettiva dei segnali periferici del dolore. La radiofrequenza pulsata ha offerto un beneficio clinico superiore rispetto ai trattamenti precedenti, con un’ottima tollerabilità».

Per Carmine D’Avanzo, responsabile dell’Unità di Riabilitazione Neurologica, si tratta di «un risultato incoraggiante, che dovrà essere confermato da studi più ampi e controllati. Il modello clinico della spasticity-plus syndrome ci ha permesso di guardare a sintomi diversi come parte di un unico quadro e di definire approcci più mirati».

Il lavoro dei clinici del Neuromed mette così in luce l’importanza di affiancare strategie terapeutiche innovative e mininvasive ai trattamenti tradizionali, aprendo la strada a percorsi sempre più personalizzati per i pazienti affetti da sclerosi multipla.

