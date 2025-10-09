Tosello, il nuovo singolo “Ci sarà un altro autunno” anticipa l’album in uscita a novembre

Dal 10 ottobre è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Ci sarà un altro autunno”, il nuovo singolo di Tosello, pubblicato dall’etichetta Materiali Sonori. Il brano anticipa l’album “Nel disordine delle cose”, atteso per il 28 novembre, e segna un ritorno intenso e introspettivo del cantautore valdostano.

La canzone affronta il tema della solitudine e del disincanto, scegliendo di non nascondere le ferite ma di accarezzarle. L’immagine del palcoscenico e delle maschere diventa metafora di una vita vissuta come rappresentazione: ciò che il mondo vede è il personaggio, non la persona. Nel ritornello – “Ci sarà un altro autunno ed il mondo va a pezzi” – si intrecciano il senso di ciclicità e inevitabilità con la speranza di un nuovo inizio.

«Parla del concetto di ciclo e di rinnovamento, tra rinascita e speranza – racconta Tosello –. L’uomo, al centro dell’attenzione su un palcoscenico, si mette simbolicamente a nudo davanti al pubblico pagante».

Il singolo porta la firma dello stesso Davide Tosello (testo e musica), con la produzione, il missaggio e il mastering di Flavio Ferri (Republica Recordings – Barcellona). Al suo fianco, Ulrich Sandner (chitarra elettrica), Hervé Lombard (batteria) e Martina Giglio (basso).

L’artista

Nato ad Aosta nel 1982, Davide Tosello è cantautore e polistrumentista. Dal punk al rock, passando per la new wave, ha attraversato generi diversi fino a trovare una cifra personale che unisce brit pop, canzone d’autore e sonorità anglosassoni anni ’90. Con due EP, due album e decine di concerti alle spalle, la sua carriera è stata segnata da partecipazioni a festival, programmi televisivi e radiofonici, fino alle semifinali di The Coach su 7Gold. Dopo In cinque secondi (2018) e Il suono del secolo (2021), Nel disordine delle cose rappresenta il suo terzo album, prodotto da Flavio Ferri e in uscita per Materiali Sonori.

Tour

Il nuovo singolo sarà accompagnato da un calendario fitto di concerti, tra band e set in solo:

22 novembre – AOSTA, Wet Industry (in band)

3 dicembre – TORINO, Vinile (in band)

6 dicembre – FORTE DI BARD (AO), Maison Bleue (solo)

12 dicembre – TORINO, Divina Commedia (in band)

27 dicembre – TORINO, Jazz Club (in band)

9 gennaio 2026 – TORINO, Circolo Corso Parigi APS (in band)

24 gennaio 2026 – ALBIANO D’IVREA (TO), Rotarius (in band)

13 febbraio 2026 – CUNEO, Birrovia Vecchia Stazione (in band)

28 febbraio 2026 – COMO, Nerolidio Music Factory (in band)

11 marzo 2026 – TORINO, Blah Blah (in band)

10 aprile 2026 – FIRENZE, La Cité (solo)

Con “Ci sarà un altro autunno”, Tosello consegna una canzone intensa e sincera, che mette al centro la fragilità e la speranza, e apre un nuovo capitolo del suo percorso artistico.