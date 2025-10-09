Notizie
CineRecensioni tra ieri e oggi...

Confiteor, il nuovo film di Bonifacio Angius: un atto d’amore per il cinema e per l’umanità

di Manlio Renzoni

Con Confiteor – Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione, Bonifacio Angius firma un film che ha la forza di un’opera necessaria. È un viaggio dentro le ombre e le luci dell’essere umano, un racconto che sa oscillare tra poesia e crudeltà, dramma e ironia, senza mai perdere di vista la verità dei sentimenti.

La pellicola mette in scena personaggi fragili, ingenui, talvolta spietati, ma sempre profondamente umani. Angius ha il dono raro di raccontare le contraddizioni senza giudicare, restituendo allo spettatore un’umanità pulsante, viva, che non teme di mostrare la sua ferocia accanto alla sua tenerezza. Ogni personaggio diventa specchio di una condizione universale: la caduta, la ricerca di senso, il bisogno d’amore.

Il cast contribuisce in maniera decisiva alla riuscita del film: Giuliana De Sio, Edoardo Pesce, Geppi Cucciari, Simonetta Columbu, Michele Manca, lo stesso Angius e il piccolo Antonio compongono un mosaico corale in cui la forza espressiva e la credibilità attoriale si fondono con naturalezza. È un ensemble che cattura, perché si percepisce la sincerità di ogni interpretazione.

Visivamente, Confiteor sorprende. La cura scenografica, le atmosfere evocative e l’uso sapiente della fotografia richiamano l’ambizione dei grandi sogni del cinema italiano, ma filtrati dallo sguardo personale di Angius, che riesce a rendere intimo anche ciò che è spettacolare.

Nato da una gestazione lunga e complessa, il film porta con sé tutta la caparbietà del suo autore. Angius non si limita a raccontare una storia: costruisce un’esperienza cinematografica che avvolge lo spettatore e lo accompagna in un’altalena emotiva dove il dolore e la speranza convivono.

In definitiva, Confiteor – Come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione è un atto d’amore verso il cinema e verso l’essere umano, con le sue fragilità e i suoi slanci vitali. Angius conferma di essere una delle voci più autentiche e potenti del panorama italiano, capace di parlare a un pubblico ampio senza rinunciare alla profondità. È un film che commuove, scuote e lascia dietro di sé un’eco luminosa, come la promessa di una rivoluzione intima e possibile: quella dell’amore.

di Manlio Renzoni

