“Democrazia o élite? Il paradosso María Corina Machado”, che divide il Venezuela

María Corina Machado incarna, come pochi, la frattura del Venezuela contemporaneo. Ingegnere industriale cresciuta nell’imprenditoria benestante di Caracas, entra nella vita pubblica con l’ONG Súmate per la trasparenza elettorale, poi approda in Parlamento e guida la formazione liberale Vente Venezuela. L’elemento sociale — provenienza “upper class”, linguaggio da riformatrice pro-mercato — è parte della sua identità politica tanto quanto l’opposizione frontale al chavismo: per i sostenitori è segno di competenza e indipendenza dalle rendite di potere, per i critici la prova di un’élite che non parla ai quartieri popolari.

Il tratto che più la rende divisiva è la sua nettezza strategica. Machado ha sempre legato diritti politici, separazione dei poteri e stato di diritto a un’agenda economica di riapertura agli investimenti e di lotta alla corruzione. Ma la fermezza si traduce in durezza tattica: scetticismo verso negoziati senza garanzie, rifiuto di compromessi che possano legittimare lo status quo, e sostegno alla leva delle sanzioni internazionali come pressione sulle élite del regime. È qui che la figura si polarizza: per una parte del Paese incarna la resilienza democratica; per un’altra è un’oppositrice intransigente che alza i costi sociali senza offrire un ponte credibile alle fasce più vulnerabili.

Il suo posizionamento internazionale acuisce la spaccatura. Machado è inequivocabilmente filo-occidentale: ha costruito relazioni con parlamentari, diplomatici e organismi di Stati Uniti, Unione Europea e Organizzazione degli Stati Americani. Con l’amministrazione Trump le convergenze sono state marcate: riconoscimento politico dell’opposizione, sanzioni mirate, pressione multilaterale per aprire spazi elettorali. Non serve un rapporto personale per capire la sintonia: la sua diagnosi — “senza pressione esterna non cambierà nulla” — coincideva con la dottrina di Washington in quegli anni. Questo allineamento, per i sostenitori, ha dato ossigeno alla causa democratica; per i detrattori ha incardinato l’opposizione su una strategia percepita come eterodiretta e polarizzante.

All’estremo opposto, con la Cina non c’è prossimità. Machado è critica verso l’asse internazionale del governo Maduro — Pechino, Mosca, Teheran, L’Avana — e contesta opacità e rischi di dipendenza associati a parte degli accordi economici. Nel suo lessico, la ricostruzione richiede pluralità di partner, trasparenza contrattuale, arbitri indipendenti; è una grammatica che parla la lingua dei mercati globali e che, proprio per questo, le attira accuse di “occidentalismo” o di insensibilità alle ferite sociali interne. Al tempo stesso, questo orientamento la rende un referente naturale per chi vede nel riallineamento con Occidente e istituzioni finanziarie il passaggio obbligato per riavviare crescita e servizi.

La dimensione interna dell’opposizione riflette lo stesso dualismo. Machado ha dimostrato capacità di mobilitazione e, in momenti chiave, di unificazione — la vittoria nelle primarie del 2023 resta un punto di svolta — ma la sua leadership è percepita come esigente, talvolta spigolosa, poco accomodante con i partner che privilegiano la gradualità. È un carisma che convince chi chiede rottura e regole, ma fatica a trattenere chi teme i costi di una transizione rapida senza ammortizzatori sociali. Anche qui, la domanda restata aperta è se la chiarezza etica possa diventare ingegneria politica inclusiva.

La controversia si è amplificata con il Nobel per la Pace. Per chi applaude, è il riconoscimento di un percorso non-violento in difesa di libertà fondamentali; per chi contesta, è un premio “politico” che prende posizione nel conflitto venezuelano, legittimando un’opzione filo-occidentale e sanzionatoria. La verità scomoda è che i Nobel per la Pace sono sempre anche messaggi geopolitici: qui il messaggio è che la democrazia (secondo i valori occidentali) è considerata condizione di pace?. Ma un messaggio, da solo, non costruisce ponti; anzi, può irrigidire gli schieramenti se non si traduce in processi credibili e verificabili.

Il nodo di fondo rimane sociale ed economico. Machado promette riforme di mercato, disciplina fiscale, attrazione di capitali nel petrolio e nei settori non-oil, ricostruzione di acqua, energia, trasporti, scuola e sanità. Per riuscirci, serve capitale politico, tempo, fiducia: una sequenza che accompagni i perdenti del cambiamento, istituzioni che funzionino, giustizia che protegga investimenti e cittadini. Chi la sostiene vede in questo un disegno di “diritti + crescita”; chi la osteggia teme shock senza rete e una torsione classista delle priorità pubbliche.

In definitiva, Machado è insieme icona e bersaglio. Icona per chi ravvisa in lei la possibilità di riallacciare il Venezuela al circuito delle democrazie liberali e degli investimenti trasparenti; bersaglio per chi teme una leadership che parla ai ceti medi urbani più che alle periferie, in sintonia con Washington e in frizione con la Cina, e dunque incapace di cucire il Paese. Il suo futuro politico si giocherà su un passaggio strettissimo: trasformare l’energia del dissenso in consenso largo, dal centro alle periferie, senza perdere il filo delle riforme. Se saprà farlo, il suo allineamento occidentale apparirà come un ancoraggio, non come un marchio; se non ci riuscirà, il suo profilo resterà impattante ma minoritario, e la domanda: democrazia o élite” continuerà a definire, più che a spiegare, la sua eredità?.