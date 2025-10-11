Notizie
MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Alfedena accelera sulla digitalizzazione: affidato il servizio per la banca dati dei numeri civici

di Redazione Cultura

Il Comune di Alfedena prosegue il suo percorso di innovazione digitale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con una determinazione approvata il 7 ottobre 2025, l’amministrazione ha affidato alla società APKAPPA Srl del Gruppo Maggioli il servizio di costituzione della banca dati dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNCSU), l’attivazione del servizio cartografico e l’erogazione dei servizi digitali integrati con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

L’intervento, finanziato con 4.326 euro, rientra nella Missione 1 – Componente 1 – Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” del PNRR, dedicata alla digitalizzazione dei servizi pubblici e al miglioramento della gestione territoriale. L’obiettivo è costruire una banca dati aggiornata e georeferenziata dei numeri civici comunali, integrata con i sistemi nazionali, per migliorare la qualità delle informazioni e semplificare l’erogazione dei servizi ai cittadini.

Il progetto prevede attività di verifica, confronto e validazione dei dati comunali, oltre alla georeferenziazione dei numeri civici non ancora associati a coordinate. Un passo importante verso una pubblica amministrazione più efficiente, trasparente e digitale, capace di rispondere alle sfide di innovazione richieste dal PNRR.

Con questo intervento, il Comune di Alfedena consolida il suo impegno nella modernizzazione dei processi amministrativi e nella digitalizzazione dei servizi, rafforzando il proprio ruolo di territorio virtuoso nel percorso di transizione digitale dei piccoli comuni italiani.

