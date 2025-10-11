Notizie
Alfedena, al via la riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente grazie ai fondi “Sport e Periferie 2023”

Il Comune di Alfedena compie un passo importante verso la valorizzazione delle proprie strutture sportive. Con una determina approvata il 9 ottobre 2025, è stato infatti formalizzato il pagamento del contributo gara necessario per avviare i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente comunale, nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2023”.

Il progetto, del valore complessivo di 289.980 euro, è finanziato con un contributo statale di 219.980 euro e una compartecipazione comunale di 70.000 euro. L’intervento mira a restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e accessibile, destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport e l’aggregazione sociale.

La procedura, gestita dal Responsabile del Servizio Tecnico Paolo Monacelli, prevede l’affidamento dei lavori tramite procedura negoziata secondo il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), con il criterio del minor prezzo. È stato inoltre versato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il contributo di gara di 250 euro, atto formale che segna l’avvio operativo dell’iter.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione urbana e sociale, sostenuto dal Dipartimento per lo Sport e volto a potenziare la pratica sportiva nei piccoli centri, in particolare nelle aree montane e periferiche.

Per Alfedena, l’intervento rappresenta un investimento nel benessere e nella coesione della comunità locale. L’impianto polivalente, una volta rinnovato, offrirà nuove opportunità di attività fisica e socializzazione, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale per lo sport come strumento di crescita e inclusione.

