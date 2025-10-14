Comune di Alfedena: Liquidata la fattura per il taglio colturale della particella 35 – Concluso l’intervento forestale per uso civico legnatico 2023-2025

Il Comune di Alfedena ha ufficialmente concluso il ciclo amministrativo relativo al taglio colturale della particella 35 del Piano di Assestamento Forestale destinato all’uso civico legnatico per il triennio 2023-2025.

Con la determinazione n. 167 del 9 ottobre 2025, firmata dal Responsabile dell’Area Tecnica dott. Paolo Monacelli, è stata disposta la liquidazione della fattura n. 9BA/25 presentata dal dott. Marco Consalvo, progettista e direttore dei lavori, per un importo complessivo di 5.392,92 euro.

L’intervento, iniziato a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 21 febbraio 2022, ha previsto la gestione sostenibile e programmata del patrimonio boschivo comunale, con affidamento dei lavori alla Impresa Boschiva Di Domenico Gaetano di Villetta Barrea. Il valore complessivo del contratto era pari a 233.627,53 euro, finanziato interamente con fondi comunali provenienti dagli incassi derivanti dalla fornitura della legna ai cittadini per uso civico.

Dopo la verifica della regolare esecuzione dei lavori e l’ottenimento del DURC regolare, il Comune ha completato le procedure di liquidazione, chiudendo un intervento che garantisce sia il rispetto ambientale sia la valorizzazione delle risorse forestali del territorio.

Il provvedimento è stato trasmesso agli uffici comunali competenti, al Sindaco e al Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile, completando così l’iter previsto.

Con questa determinazione, il Comune di Alfedena conferma il proprio impegno nella gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, a beneficio della collettività e nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela ambientale.