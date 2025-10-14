Notizie
Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 1.454,72€ per i Centri Estivi 2025
Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 4.500€ per la gestione del Museo Civico e dell’Ufficio Turistico
Comune di Alfedena: Liquidata la fattura per il taglio colturale della particella 35 – Concluso l’intervento forestale per uso civico legnatico 2023-2025
Angelo Caruso: il sindaco che vuole trasformare Castel di Sangro
Riga oscura – Dentro la Casa dell’Angolo
Kaunas esoterica e il Museo del Diavolo: un viaggio nell’ombra prima di Halloween
Progetto “Bacini Sci Fondo”: inquadramento normativo e domande aperte sul territorio ad Arturo Como, al Sindaco Luigi Milano ed al Vicesindaco Paolo Monacelli
Alfedena, al via la riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente grazie ai fondi “Sport e Periferie 2023”
Alfedena accelera sulla digitalizzazione: affidato il servizio per la banca dati dei numeri civici
“Democrazia o élite? Il paradosso María Corina Machado”, che divide il Venezuela
Alfedena: Scusatemi se partecipo…
Stazione di sci di fondo ad Alfedena: costi, gestione e fattibilità climatica. Un progetto che falllirebbe.
Confiteor, il nuovo film di Bonifacio Angius: un atto d’amore per il cinema e per l’umanità
Origami, debutto con Il Gioco delle Tre Carte: un viaggio nell’alternative rock tra rischio e rinascita
Aoshima, l’isola dei gatti che sfida il tempo
OMAR GALLIANI. Nuovi Angeli – Nuove Carte | Mangano Galleria d’Arte, Cremona | 18 ottobre 2025 – 10 gennaio 2026
Incendi 2025, l’Italia in fiamme: bruciati quasi 900 km². Sicilia, Calabria, Puglia e Campania le più colpite
Le intelligenze per governare le trasformazioni delle città RIGENERAZIONE URBANA, LE INTELLIGENZE AL SERVIZIO DELL’ADATTAMENTO
Comune di Alfedena: Liquidata la fattura per il taglio colturale della particella 35 – Concluso l’intervento forestale per uso civico legnatico 2023-2025

di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Il Comune di Alfedena ha ufficialmente concluso il ciclo amministrativo relativo al taglio colturale della particella 35 del Piano di Assestamento Forestale destinato all’uso civico legnatico per il triennio 2023-2025.

Con la determinazione n. 167 del 9 ottobre 2025, firmata dal Responsabile dell’Area Tecnica dott. Paolo Monacelli, è stata disposta la liquidazione della fattura n. 9BA/25 presentata dal dott. Marco Consalvo, progettista e direttore dei lavori, per un importo complessivo di 5.392,92 euro.

L’intervento, iniziato a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 21 febbraio 2022, ha previsto la gestione sostenibile e programmata del patrimonio boschivo comunale, con affidamento dei lavori alla Impresa Boschiva Di Domenico Gaetano di Villetta Barrea. Il valore complessivo del contratto era pari a 233.627,53 euro, finanziato interamente con fondi comunali provenienti dagli incassi derivanti dalla fornitura della legna ai cittadini per uso civico.

Dopo la verifica della regolare esecuzione dei lavori e l’ottenimento del DURC regolare, il Comune ha completato le procedure di liquidazione, chiudendo un intervento che garantisce sia il rispetto ambientale sia la valorizzazione delle risorse forestali del territorio.

Il provvedimento è stato trasmesso agli uffici comunali competenti, al Sindaco e al Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile, completando così l’iter previsto.

Con questa determinazione, il Comune di Alfedena conferma il proprio impegno nella gestione attiva e sostenibile del patrimonio boschivo, a beneficio della collettività e nel rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela ambientale.

