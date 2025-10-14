Notizie
Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 1.454,72€ per i Centri Estivi 2025
Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 4.500€ per la gestione del Museo Civico e dell’Ufficio Turistico
Comune di Alfedena: Liquidata la fattura per il taglio colturale della particella 35 – Concluso l’intervento forestale per uso civico legnatico 2023-2025
Angelo Caruso: il sindaco che vuole trasformare Castel di Sangro
Riga oscura – Dentro la Casa dell’Angolo
Kaunas esoterica e il Museo del Diavolo: un viaggio nell’ombra prima di Halloween
Progetto “Bacini Sci Fondo”: inquadramento normativo e domande aperte sul territorio ad Arturo Como, al Sindaco Luigi Milano ed al Vicesindaco Paolo Monacelli
Alfedena, al via la riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente grazie ai fondi “Sport e Periferie 2023”
Alfedena accelera sulla digitalizzazione: affidato il servizio per la banca dati dei numeri civici
“Democrazia o élite? Il paradosso María Corina Machado”, che divide il Venezuela
Alfedena: Scusatemi se partecipo…
Stazione di sci di fondo ad Alfedena: costi, gestione e fattibilità climatica. Un progetto che falllirebbe.
Confiteor, il nuovo film di Bonifacio Angius: un atto d’amore per il cinema e per l’umanità
Origami, debutto con Il Gioco delle Tre Carte: un viaggio nell’alternative rock tra rischio e rinascita
Aoshima, l’isola dei gatti che sfida il tempo
OMAR GALLIANI. Nuovi Angeli – Nuove Carte | Mangano Galleria d’Arte, Cremona | 18 ottobre 2025 – 10 gennaio 2026
Incendi 2025, l’Italia in fiamme: bruciati quasi 900 km². Sicilia, Calabria, Puglia e Campania le più colpite
Le intelligenze per governare le trasformazioni delle città RIGENERAZIONE URBANA, LE INTELLIGENZE AL SERVIZIO DELL’ADATTAMENTO
Mar. Ott 14th, 2025

MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Alfedena News

Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 4.500€ per la gestione del Museo Civico e dell’Ufficio Turistico

di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Il Comune di Alfedena rinnova il proprio impegno a favore della cultura e della promozione turistica del territorio. Con la determinazione n. 168 del 10 ottobre 2025, il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, Luigi Milano, ha disposto la liquidazione di un contributo di 4.500 euro a favore dell’A.S.D. Sci Club di Alfedena.

Il sostegno economico, deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 43 del 7 luglio 2025, è finalizzato a garantire la continuità gestionale del Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”, del Palazzo De Amicis, dell’Ufficio Turistico – Info Point del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Sala Espositiva.

L’Amministrazione comunale riconosce il valore culturale e sociale delle attività svolte dallo Sci Club, che da anni contribuisce alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Alfedena e alla promozione dell’offerta turistica locale. Le iniziative curate dall’associazione rappresentano un importante punto di riferimento per la comunità, favorendo l’aggregazione, la conoscenza e la crescita del territorio.

Come evidenziato nel provvedimento, il contributo comunale si configura come una forma di sostegno pubblico a soggetti che operano per la collettività, pienamente conforme ai principi della contabilità pubblica e ai regolamenti comunali vigenti.

La Responsabile del Servizio Finanziario, Valeria D’Angelo, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dell’atto, assicurando la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027.

Con questo intervento, il Comune di Alfedena conferma la volontà di sostenere le realtà locali impegnate nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini.

di L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Da leggere...

Alfedena News

Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 1.454,72€ per i Centri Estivi 2025

L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Comune di Alfedena: Liquidata la fattura per il taglio colturale della particella 35 – Concluso l’intervento forestale per uso civico legnatico 2023-2025

L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Alfedena News

Progetto “Bacini Sci Fondo”: inquadramento normativo e domande aperte sul territorio ad Arturo Como, al Sindaco Luigi Milano ed al Vicesindaco Paolo Monacelli

L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale

Ti sei perso

Alfedena News

Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 1.454,72€ per i Centri Estivi 2025

Alfedena News

Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 4.500€ per la gestione del Museo Civico e dell’Ufficio Turistico

Alfedena News

Comune di Alfedena: Liquidata la fattura per il taglio colturale della particella 35 – Concluso l’intervento forestale per uso civico legnatico 2023-2025

Gli italioti...e altri "ioti"...

Angelo Caruso: il sindaco che vuole trasformare Castel di Sangro