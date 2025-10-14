Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 4.500€ per la gestione del Museo Civico e dell’Ufficio Turistico

Il Comune di Alfedena rinnova il proprio impegno a favore della cultura e della promozione turistica del territorio. Con la determinazione n. 168 del 10 ottobre 2025, il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, Luigi Milano, ha disposto la liquidazione di un contributo di 4.500 euro a favore dell’A.S.D. Sci Club di Alfedena.

Il sostegno economico, deliberato dalla Giunta comunale con atto n. 43 del 7 luglio 2025, è finalizzato a garantire la continuità gestionale del Museo Civico Archeologico “Antonio De Nino”, del Palazzo De Amicis, dell’Ufficio Turistico – Info Point del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e della Sala Espositiva.

L’Amministrazione comunale riconosce il valore culturale e sociale delle attività svolte dallo Sci Club, che da anni contribuisce alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Alfedena e alla promozione dell’offerta turistica locale. Le iniziative curate dall’associazione rappresentano un importante punto di riferimento per la comunità, favorendo l’aggregazione, la conoscenza e la crescita del territorio.

Come evidenziato nel provvedimento, il contributo comunale si configura come una forma di sostegno pubblico a soggetti che operano per la collettività, pienamente conforme ai principi della contabilità pubblica e ai regolamenti comunali vigenti.

La Responsabile del Servizio Finanziario, Valeria D’Angelo, ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dell’atto, assicurando la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027.

Con questo intervento, il Comune di Alfedena conferma la volontà di sostenere le realtà locali impegnate nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, rafforzando il legame tra istituzioni, associazioni e cittadini.