Alfedena: l’Amministrazione Comunale sostiene lo Sci Club con 1.454,72€ per i Centri Estivi 2025

Il Comune di Alfedena rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie e dei più giovani, sostenendo la realizzazione dei Centri Estivi 2025 con un contributo economico dedicato.
Con la determinazione n. 169 del 10 ottobre 2025, il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo, Luigi Milano, ha disposto la liquidazione della somma complessiva di 1.454,72 euro a favore dell’A.S.D. Sci Club di Alfedena, per l’organizzazione e la gestione del Centro Estivo per l’Infanzia.
L’iniziativa, finanziata in parte dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con un contributo ministeriale di 454,72 euro e integrata da un ulteriore stanziamento comunale di 1.000 euro, ha consentito di offrire ai bambini del territorio un’estate all’insegna dell’educazione, dello sport e del divertimento in sicurezza.
Il progetto, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 42 del 26 giugno 2025, rientra tra le attività socioeducative e ricreative promosse dal Comune per favorire la crescita e l’inclusione dei più piccoli, garantendo al contempo un supporto concreto alle famiglie.
Come sottolineato nel provvedimento, tali contributi rappresentano un investimento diretto negli interessi della collettività, contribuendo al benessere della comunità e alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente.
La Responsabile del Servizio Finanziario, Valeria D’Angelo, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, confermando la copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027.
Con questo intervento, l’Amministrazione comunale ribadisce la propria volontà di sostenere le attività educative e sociali che valorizzano i giovani cittadini e rafforzano il tessuto comunitario di Alfedena.