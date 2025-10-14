Recensione: A mani nude – Nek (Filippo Neviani)

Quando ho iniziato a leggere A mani nude, pensavo di trovare un semplice racconto autobiografico, ma ho scoperto molto di più: una storia di rinascita, coraggio e vulnerabilità che mi ha toccato profondamente. Nek riesce a raccontarsi con una sincerità disarmante, senza costruzioni o pose da artista. Ti sembra quasi di averlo davanti, mentre parla con calma e onestà delle sue paure, del dolore provato, ma anche della forza che nasce proprio nei momenti più bui.

Il modo in cui descrive l’incidente, la paura di perdere l’uso della mano e quindi una parte della sua identità di musicista, mi ha davvero emozionato. Ho sentito la sua angoscia, ma anche la determinazione con cui ha affrontato la riabilitazione e la voglia di tornare a suonare, a vivere, a essere sé stesso.

Quello che più mi è piaciuto è che il libro non parla solo di un episodio doloroso, ma di vita vera: delle persone che ci stanno accanto, della fede, della fragilità e della bellezza di rialzarsi. È scritto con semplicità, ma ogni parola arriva dritta al cuore.

Alla fine della lettura, mi sono sentito ispirato. A mani nude mi ha ricordato che anche quando tutto sembra perduto, possiamo ritrovare noi stessi, magari in una forma nuova, più autentica. È un libro che lascia dentro una luce.

Potete trovare il libro autografato dall’artista su https://heartsocial.charity/categoria-prodotto/autografi/italian-music/nek/