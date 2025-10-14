Il mistero del passo Dyatlov: la notte in cui il gelo parlò

Notizie
di Miguel Raimon

Ci sono storie che, anche dopo decenni, continuano a gelare il sangue e ad accendere l’immaginazione.
Il caso del passo Dyatlov, avvenuto nel febbraio del 1959 tra le montagne innevate degli Urali, è una di quelle storie. Un enigma che mescola paura, scienza e suggestione, e che ancora oggi resiste a ogni spiegazione definitiva.

Tutto ebbe inizio quando nove giovani escursionisti sovietici, guidati da Igor Dyatlov, si avventurarono per un trekking invernale di oltre 300 chilometri. Erano esperti, ben equipaggiati, determinati a raggiungere la cima dell’Otorten, una montagna che in lingua mansi significa “Non andare lì”.
Un presagio? Forse.
Perché da quella spedizione nessuno di loro fece ritorno.

Dopo giorni di silenzio, i soccorritori trovarono la loro tenda squarciata dall’interno, come se i ragazzi fossero fuggiti nel panico.
Nella neve, impronte di piedi nudi e calze conducevano verso il bosco.
Poi, uno alla volta, i corpi: alcuni quasi nudi, altri con segni inspiegabili di traumi interni devastanti, ma senza ferite esterne.
A uno mancava la lingua, a un’altra gli occhi.
Nessuna traccia di scontro, nessun segno chiaro di lotta. Solo silenzio, neve e mistero.

Da oltre sessant’anni, il mistero Dyatlov è stato terreno fertile per ipotesi di ogni genere. Gli studiosi si dividono tra spiegazioni razionali e suggestioni da brivido.
La teoria della valanga è oggi la più accreditata: secondo studi recenti, una valanga a lastra ritardata avrebbe compresso la tenda, costringendo gli escursionisti a uscire in preda al panico e lasciandoli morire assiderati.
Ma resta un dubbio: la zona non mostra pendenze tipiche da valanga, e i soccorritori non trovarono segni di un grande distacco di neve.

C’è chi parla invece di esperimenti militari segreti: test sovietici, esplosioni aeree, armi a infrasoni. In molti riferirono di aver visto “sfere di luce arancione” solcare il cielo quella notte.
Un caso di copertura governativa? O solo suggestione collettiva?

Altri credono che i ragazzi siano stati vittime di panico e disorientamento, forse causati da fenomeni atmosferici rari o suoni a bassa frequenza. Spaventati, avrebbero abbandonato la tenda e vagato nel gelo fino alla morte.
E poi ci sono le ipotesi più inquietanti, quelle che non si lasciano spiegare: attacchi di creature sconosciute, o forse di qualcosa venuto dal cielo.
Nei rapporti originali si parla di una strana radiazione presente su alcuni vestiti e di colorazioni anomale sulla pelle dei corpi. Coincidenze o indizi di un mistero più grande?

Nel 2019 le autorità russe hanno riaperto il caso e, due anni dopo, lo hanno chiuso con la spiegazione ufficiale della valanga.
Ma per molti, la verità non è così semplice. Le incongruenze restano, e ogni dettaglio — la tenda tagliata dall’interno, le ferite inspiegabili, le luci nel cielo — continua a sollevare domande.

Più che un caso di cronaca, il passo Dyatlov è diventato una leggenda moderna, un racconto di paura e silenzio che attraversa generazioni.
Forse non sapremo mai cosa è davvero accaduto quella notte del 1959, ma una cosa è certa: tra le nevi degli Urali, qualcosa di terribile e incomprensibile ha parlato — e lo ha fatto “a mani nude”, con il gelo e il silenzio.

 “Non andare lì” diceva la montagna Otorten.
E forse, ancora oggi, c’è una ragione se quel passo porta il nome di chi non tornò mai indietro.

