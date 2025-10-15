Pignoramenti senza giudice: la nuova idea della destra che fa discutere

In Italia si torna a parlare di pignoramenti, ma questa volta con una novità che sta facendo molto discutere. La maggioranza di destra, con la Lega in prima fila, ha dato il via libera in commissione Giustizia del Senato a una proposta di legge che consentirebbe di pignorare i beni e i conti di chi non paga le bollette senza passare da un giudice. Sulla carta sembra una misura per semplificare e velocizzare le procedure, ma nella sostanza potrebbe trasformarsi in un meccanismo pericoloso per i cittadini più fragili.

La norma prevede che un creditore, come un’azienda o un fornitore di servizi, possa incaricare un avvocato di inviare al debitore una lettera ufficiale di intimazione di pagamento, allegando le prove del debito. Da quel momento, la persona destinataria avrebbe quaranta giorni per pagare o per fare opposizione davanti al giudice di pace. Se non reagisce, scatterebbe automaticamente il pignoramento, senza che alcun giudice abbia verificato la legittimità della richiesta. In pratica, l’avvocato del creditore assumerebbe un ruolo che finora è sempre stato riservato ai magistrati: decidere se un debito è fondato e se può essere eseguito forzatamente.

Secondo i promotori, il sistema servirebbe a “snellire” la macchina della giustizia, troppo lenta e intasata. Ma le critiche non mancano, e sono pesanti. Le associazioni dei consumatori e diversi esperti di diritto mettono in guardia dai rischi di un simile meccanismo: molti cittadini, soprattutto anziani o persone in difficoltà economica, potrebbero non capire cosa fare o non avere le risorse per rivolgersi a un avvocato. Potrebbero così subire pignoramenti anche per somme non dovute, solo perché non hanno risposto in tempo.

C’è poi il rischio concreto di abusi. Senza il controllo di un giudice, basterebbe una lettera scritta in modo convincente per far partire le procedure. In un Paese in cui le truffe legate a bollette o contratti falsi sono all’ordine del giorno, aprire la porta a un simile sistema significa rendere tutto più vulnerabile.

La norma non riguarderebbe tutti i debiti: restano esclusi quelli con le banche o i mutui, ma rientrano bollette, forniture e piccoli crediti, quelli di competenza del giudice di pace, fino a circa diecimila euro. Tuttavia, questo significa che molti debiti da contratti di servizi, come quelli delle società energetiche o delle telecomunicazioni, potrebbero essere colpiti.

Il ddl porta la firma della senatrice leghista Erika Stefani ed è già stato approvato in commissione. Ora dovrà passare in Aula al Senato e poi alla Camera. Se l’iter proseguisse senza intoppi, la legge potrebbe diventare operativa non prima della seconda metà del 2026, dopo l’emanazione di un decreto attuativo del Ministero della Giustizia.

Le opposizioni e diversi giuristi denunciano che la norma rischia di minare principi costituzionali fondamentali, perché l’esecuzione forzata di un debito dovrebbe sempre passare da un giudice. Leonardo Cecchi, del Tavolo parlamentare sul sovraindebitamento, ha ricordato che in nessuno Stato di diritto si permette di eseguire un pignoramento solo perché il debitore non ha reagito.

Il centrodestra, però, sembra intenzionato ad andare avanti, convinto che la misura possa alleggerire i tribunali e rendere più efficiente il recupero crediti. Ma la domanda resta: vale davvero la pena guadagnare in velocità se il prezzo è perdere la tutela di un giudice?

Molti temono che dietro la promessa di semplificare si nasconda un’idea più profonda e preoccupante: quella di uno Stato che affida ai privati il potere di colpire i cittadini senza controllo. In nome dell’efficienza, si rischia di cancellare una delle garanzie più importanti della nostra democrazia.