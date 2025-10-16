Arezzo, la Città del Natale: un viaggio tra luci, arte e magia

Ci sono luoghi che in inverno sembrano fermarsi nel tempo, e altri che invece si accendono, si trasformano, respirano magia.

Arezzo, nel cuore della Toscana, appartiene a questa seconda categoria.

Dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, la città diventa un grande palcoscenico natalizio grazie ad Arezzo Città del Natale, una rassegna che ogni anno conquista visitatori di tutte le età con luci, mercatini, installazioni e una dose infinita di meraviglia.

Il Natale delle Arti: un’esperienza da vivere

Giunta alla sua decima edizione, l’edizione 2025 porta con sé un tema affascinante: “Il Natale delle Arti”.

Arezzo diventa così un museo a cielo aperto dove arte e artigianato si intrecciano in un percorso emozionante che attraversa piazze, palazzi e vicoli storici.

Le facciate degli edifici si illuminano con proiezioni artistiche, regalando una nuova vita alle architetture che raccontano secoli di storia.

Il Bosco delle Emozioni: la magia nel cuore verde di Arezzo

Il Prato, la grande area verde che domina la città, si trasforma in uno spettacolo di luci e fantasia.

Ben 640.000 luci led illuminano oltre 8.000 metri quadrati, creando uno dei percorsi luminosi più spettacolari d’Italia.

Camminare nel Bosco delle Emozioni è come entrare in una fiaba: tra giochi di luce, installazioni interattive e nuove attrazioni come il Castello Illuminato e la Piazzetta del Vischio, dove lasciare un pensiero o un desiderio, il tempo sembra sospeso.

Per i più piccoli (e non solo), non mancano la pista di pattinaggio, la ruota panoramica e il Mercato delle Arti, dove si trovano creazioni uniche di artigianato locale: perfette per un regalo fatto con il cuore.

Natale in Fortezza: la casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Elfi

La scenografica Fortezza Medicea, che domina Arezzo dall’alto, ospita Natale in Fortezza.

Qui tutto profuma di fiaba: fino al 24 dicembre si può visitare la Casa di Babbo Natale, mentre fino al 6 gennaio rimane aperto il Villaggio degli Elfi, un mondo fatto di luci, letterine e sorrisi.

Mercatini e atmosfera tirolese in Piazza Grande

Poi c’è Piazza Grande, una delle piazze più belle d’Italia, che si veste a festa con i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo (fino al 28 dicembre).

Tra casette in legno, decorazioni e specialità gastronomiche del Villaggio Tirolese, si respira un’atmosfera calda e accogliente.

Nello stesso spazio, il Palazzo di Fraternita ospita la Brick House, il regno dei mattoncini LEGO, con laboratori e attività per i più piccoli.

Artigiani, presepi e sorprese in ogni angolo

Nei tre weekend che precedono il Natale, il Chiostro della Biblioteca accoglie la mostra-mercato Artigiani di Natale, un piccolo gioiello dedicato alla creatività locale.

Le chiese della città ospitano presepi originali, mentre in piazza San Jacopo e piazza Risorgimento si passeggia tra casette in legno, luci calde e musica dal vivo.

E poi ci sono gli eventi a sorpresa: spettacoli, cori e performance in Piazza della Libertà e Piazza Sant’Agostino, dove il Natale si manifesta in mille forme d’arte.

Una città che brilla insieme

Dietro le quinte di questa grande magia c’è la collaborazione di un’intera comunità: la Fondazione Arezzo Intour, il Comune di Arezzo, la Fondazione Arezzo Comunità, le associazioni culturali e gli artigiani del territorio.

Un lavoro di squadra che trasforma la città in un luogo accogliente, sicuro e meravigliosamente vivo.

Arezzo Città del Natale

Dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026

Scopri tutte le informazioni e il programma completo su www.arezzocittadelnatale.it