MondoRaro.org

Dal 2008 BlogZine indipendente di cultura, informazione, arte, cinema e molto altro

Viaggiando

Arezzo, la Città del Natale: un viaggio tra luci, arte e magia

DiIreneo Zelbo

Ott 16, 2025

Ci sono luoghi che in inverno sembrano fermarsi nel tempo, e altri che invece si accendono, si trasformano, respirano magia.
Arezzo, nel cuore della Toscana, appartiene a questa seconda categoria.
Dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, la città diventa un grande palcoscenico natalizio grazie ad Arezzo Città del Natale, una rassegna che ogni anno conquista visitatori di tutte le età con luci, mercatini, installazioni e una dose infinita di meraviglia.

Il Natale delle Arti: un’esperienza da vivere

Giunta alla sua decima edizione, l’edizione 2025 porta con sé un tema affascinante: “Il Natale delle Arti”.
Arezzo diventa così un museo a cielo aperto dove arte e artigianato si intrecciano in un percorso emozionante che attraversa piazze, palazzi e vicoli storici.
Le facciate degli edifici si illuminano con proiezioni artistiche, regalando una nuova vita alle architetture che raccontano secoli di storia.

Il Bosco delle Emozioni: la magia nel cuore verde di Arezzo

Il Prato, la grande area verde che domina la città, si trasforma in uno spettacolo di luci e fantasia.
Ben 640.000 luci led illuminano oltre 8.000 metri quadrati, creando uno dei percorsi luminosi più spettacolari d’Italia.
Camminare nel Bosco delle Emozioni è come entrare in una fiaba: tra giochi di luce, installazioni interattive e nuove attrazioni come il Castello Illuminato e la Piazzetta del Vischio, dove lasciare un pensiero o un desiderio, il tempo sembra sospeso.

Per i più piccoli (e non solo), non mancano la pista di pattinaggio, la ruota panoramica e il Mercato delle Arti, dove si trovano creazioni uniche di artigianato locale: perfette per un regalo fatto con il cuore.

Natale in Fortezza: la casa di Babbo Natale e il Villaggio degli Elfi

La scenografica Fortezza Medicea, che domina Arezzo dall’alto, ospita Natale in Fortezza.
Qui tutto profuma di fiaba: fino al 24 dicembre si può visitare la Casa di Babbo Natale, mentre fino al 6 gennaio rimane aperto il Villaggio degli Elfi, un mondo fatto di luci, letterine e sorrisi.

Mercatini e atmosfera tirolese in Piazza Grande

Poi c’è Piazza Grande, una delle piazze più belle d’Italia, che si veste a festa con i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo (fino al 28 dicembre).
Tra casette in legno, decorazioni e specialità gastronomiche del Villaggio Tirolese, si respira un’atmosfera calda e accogliente.
Nello stesso spazio, il Palazzo di Fraternita ospita la Brick House, il regno dei mattoncini LEGO, con laboratori e attività per i più piccoli.

Artigiani, presepi e sorprese in ogni angolo

Nei tre weekend che precedono il Natale, il Chiostro della Biblioteca accoglie la mostra-mercato Artigiani di Natale, un piccolo gioiello dedicato alla creatività locale.
Le chiese della città ospitano presepi originali, mentre in piazza San Jacopo e piazza Risorgimento si passeggia tra casette in legno, luci calde e musica dal vivo.
E poi ci sono gli eventi a sorpresa: spettacoli, cori e performance in Piazza della Libertà e Piazza Sant’Agostino, dove il Natale si manifesta in mille forme d’arte.

Una città che brilla insieme

Dietro le quinte di questa grande magia c’è la collaborazione di un’intera comunità: la Fondazione Arezzo Intour, il Comune di Arezzo, la Fondazione Arezzo Comunità, le associazioni culturali e gli artigiani del territorio.
Un lavoro di squadra che trasforma la città in un luogo accogliente, sicuro e meravigliosamente vivo.

Arezzo Città del Natale
Dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026
Scopri tutte le informazioni e il programma completo su www.arezzocittadelnatale.it

Di Ireneo Zelbo

Articoli correlati

Viaggiando

Kaunas esoterica e il Museo del Diavolo: un viaggio nell’ombra prima di Halloween

Ott 13, 2025 Gianni Leone, fondatore
Viaggiando

Aoshima, l’isola dei gatti che sfida il tempo

Ott 9, 2025 Ireneo Zelbo
Viaggiando

Père Lachaise: il cimitero parigino che racconta la storia attraverso i suoi immortali

Set 24, 2025 Ireneo Zelbo

You missed

Ambiente e Tutela Animali

Il commercio illecito di animali e la necessità di una tutela reale del loro benessere

16 Ottobre 2025 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Costume e Società

La fame che non si vede: quando non poter scegliere cosa mangiare diventa una ferita invisibile

16 Ottobre 2025 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Costume e Società

Porno e minori: un pericolo silenzioso che cresce online. Il primo contatto con la pornografia avviene in media tra i 10 e i 12 anni.

16 Ottobre 2025 L'Alchimista Associazione di Promozione Sociale e Culturale
Ambiente e Tutela Animali

Ape mellifera selvatica, un passo avanti per la sua salvaguardia

16 Ottobre 2025 Redazione Cultura