svegliaginevra – Da domani cosa farai?

n nuovo inno indie-pop tra nostalgia e speranza

Da domani cosa farai? è il nuovo singolo di svegliaginevra, pubblicato per Nigiri e distribuito da Columbia Records/Sony Music Italy. Con la sua scrittura intima e malinconica, la cantautrice napoletana torna a raccontare l’amore in tutte le sue forme, spogliato di certezze ma pieno di verità, in un brano che non cerca risposte, trovando senso solo nella musica.

Il brano esplora quel fragile equilibrio che segue la fine di una relazione: un territorio sospeso tra nostalgia e rinascita, tra ricordi che affiorano e la possibilità di ricominciare. Da domani cosa farai? è una domanda che resta nell’aria, come un pensiero che non trova risposta ma che si trasforma in melodia.

Le parole di svegliaginevra diventano confessione e rifugio, costruendo un testo fatto di immagini, rimpianti e piccole consapevolezze. “Abbiamo fatto bene a dire basta o avremmo dovuto lottare ancora un po’?”, sembra chiedersi mentre la musica accompagna il flusso dei ricordi.

Le chitarre e le tastiere si intrecciano in un dialogo delicato, mentre un suono di goccia scandisce il tempo all’inizio del ritornello: un dettaglio semplice ma incisivo, che amplifica l’emotività del brano. Nelle battute finali, la voce di svegliaginevra resta sospesa su un interrogativo che sa di dolcezza e resa: “Quindi cosa farai tu domani? Quindi cosa farò io domani se resto qua?” — una domanda che porta con sé amore, cura e il desiderio di lasciare una traccia anche quando tutto cambia.

Crediti

Autore: Ginevra Scognamiglio

Compositori: Ginevra Scognamiglio, Elia D’Ovidio

Produttori: PAGA, elia.wave

Foto: Claudia Mazza

Artwork: Chiara Ceccaioni

svegliaginevra è il progetto di Ginevra Scognamiglio, un nome che racchiude un mondo interiore fatto di sogni, canzoni e riflessioni sulla fragilità umana. “svegliaginevra è la mia sveglia personale, non quella alle sette del mattino ma quella che mi salva quando tutto sembra crollare”, racconta l’artista. La musica, per lei, è un risveglio emotivo, un modo per fare pace con il caos dei pensieri e con la propria imperfezione.

Dopo l’esordio con Le tasche bucate di felicità, che ha conquistato Netflix Italia e USA con i brani Come fanno le onde (in Summertime 2) e Elastico (nel film From Scratch), svegliaginevra ha pubblicato il secondo album Pensieri sparsi sulla tangenziale, che ha ottenuto milioni di stream e la scelta del singolo Quello che volevi come miglior canzone internazionale del 2022 da Cadena SER.

Negli ultimi anni si è esibita in oltre trenta date in tutta Italia, aprendo i concerti di artisti come Jack Savoretti, Paolo Nutini, Alessandra Amoroso, Frah Quintale e The Zen Circus, diventando una delle voci più riconoscibili della scena indie-pop italiana.

Dopo i successi di Pessima idea e A cosa serve l’estate (in collaborazione con Leo Gassmann), Da domani cosa farai? segna un nuovo capitolo nella sua crescita artistica: una canzone che sa essere leggera e profonda, come un pensiero che ritorna la mattina dopo, quando il cuore deve ancora decidere da che parte stare.