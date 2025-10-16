ART.IT – Art in transition. Le arti tra sostenibilità ambientale e innovazione digitale | Ravenna, 20–26 ottobre 202

Laboratorio con l'artista Jorge Orta presso lo Studio Orta Les Moulins di Lucy+Jorge Orta (Francia) © ABA Catania

Dopo le prime due tappe internazionali, il progetto di ricerca e formazione ART.IT – Art in transition. Le arti tra sostenibilità ambientale e innovazione digitale approda a Ravenna, dal 20 al 26 ottobre 2025, per una nuova e intensa settimana di lavoro dedicata al tema Arte e Rigenerazione.

Promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca per le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e finanziato nell’ambito del PNNR, il progetto vede come ente capofila l’Accademia di Belle Arti di Bologna e come partner l’Accademia di Belle Arti di Catania, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, l’Università di Bologna e l’Università di Macerata. Arte e Ambiente, Arte e Inclusione, Arte e Rigenerazione, Arte e Tecnologie contemporanee sono le aree tematiche indagate attraverso un percorso di formazione e ricerca internazionale rivolto a un gruppo di 24 tra studentesse e studenti, dottorande e dottorandi delle Accademie e di ricercatrici e ricercatori delle Università coinvolte, portato avanti in collaborazione con prestigiose realtà europee quali il Louisiana Museum of Modern Art (Danimarca), lo Studio Orta Les Moulins di Lucy+Jorge Orta (Francia) e il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.

La tappa ravennate, a cura di Maria Rita Bentini e Silvia Naddeo in collaborazione con la Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna Paola Babini, è dedicata alla sostenibilità nella creazione artistica e nella conservazione del patrimonio artistico contemporaneo, con particolare attenzione al mosaico, inteso sia come linguaggio legato alla tradizione della città, sia come pratica contemporanea aperta all’uso di materiali innovativi ed ecocompatibili, con una specifica attenzione a quelli provenienti dal territorio.

Le tre giornate di studio dal titolo “Sensibile materia. Dialoghi sull’arte e la sostenibilità”, che si svolgeranno dal 21 al 23 ottobre 2025, vedranno la partecipazione di personalità appartenenti a diversi ambiti, dalla pratica alla curatela dell’arte, dalla filosofia alla comunicazione fino al restauro del contemporaneo, che si confronteranno sul tema della materia nell’arte intorno a pratiche, ricerche e sperimentazioni finalizzate a intrecciare – nell’odierna catastrofe planetaria – creatività, cura dell’ambiente e processi di rigenerazione: Alessandro Bergonzoni, Francesca Brancaccio (conservatrice e architetto), Bianca Gonçalves (paintings’ Conservator e Junior Researcher, Rijksmuseum, Amsterdam), Gianfranco Maraniello (critico d’arte e museologo, Direttore musei d’arte moderna e contemporanea di Milano), Luciano Pensabene Buemi (senior Conservator, Peggy Guggenheim Collection, Venezia), Andrea Colamedici (filosofo e saggista), Alessandra Viola (scrittrice e giornalista scientifica), e le artiste e gli artisti Marco Bravura, Loris Cecchini, Oscar Dominguez, Takako Hirai, Cristiane Löhr, Giorgia Severi. Al mosaico verrà data una considerazione speciale, dal momento che l’Accademia di Belle Arti di Ravenna si connota a livello nazionale e internazionale per la centralità del mosaico come linguaggio artistico contemporaneo e come patrimonio da conservare e restaurare.

Durante la settimana, dal 20 al 26 ottobre 2025 (con possibilità di estensione fino al 27 e 28 ottobre), si svolgerà anche un workshop artistico intensivo con Leonardo Pivi e Silvia Naddeo, dedicato alla sperimentazione con materiali sostenibili applicati alla tecnica musiva, attraverso la creazione di opere individuali o di un’installazione collettiva. Il laboratorio si articolerà tra attività pratiche, momenti di confronto e visite guidate alla Collezione dei Mosaici Moderni e Contemporanei del MAR, ai Monumenti UNESCO, alla Riserva Naturale delle Saline di Cervia e ad atelier artistici locali.

Ideato da Cristina Francucci, al tempo Direttrice dell’Accademia bolognese, insieme a un gruppo di lavoro composto da Maria Rita Bentini, Daniele Campagnoli, Ilaria del Gaudio e Marinella Paderni (docenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna), ART.IT – Art in transition promuove percorsi di mobilità, azioni di ricerca, innovazione e produzione artistica, con specifici obiettivi, come la creazione di nuovi modelli di educazione e indagine, con ciò promuovendo occasioni di incontro e scambio internazionale.

Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un sito web dedicato – che sarà presentato per la prima volta a Ravenna – e tre pubblicazioni tematiche conclusive come parte del programma di comunicazione e disseminazione dei risultati dell’esperienza di ricerca e di produzione artistica, coordinato da Marco Lo Curzio e Ambra Stazzone, docenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

La prima residenza internazionale di ART.IT – Art in transition si è svolta in Danimarca dal 17 al 23 marzo 2025, all’interno di uno dei più importanti musei del mondo, il Louisiana Museum of Modern Art. La seconda residenza internazionale si è svolta in Francia dal 30 giugno al 13 luglio presso lo Studio Orta Les Moulins di Lucy+Jorge Orta. Dopo le giornate di studio e residenza ravennati, il progetto si declinerà in quattro incontri aperti al pubblico con Marjetica Potrč, Tomás Saraceno, Caretto Spagna e Timothy Ingold presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna (5, 14, 17 novembre e 10 dicembre), in un convegno su arte, comunità e nuove tecnologie presso l’Accademia di Belle Arti di Catania (15-16 gennaio 2026), per concludersi a marzo 2026 con un evento finale di restituzione dell’intero progetto presso il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna.