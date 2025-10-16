La fame che non si vede: quando non poter scegliere cosa mangiare diventa una ferita invisibile

La povertà alimentare non è solo una questione di quantità o di prezzo del cibo. È un’esperienza complessa, fatta di emozioni, relazioni e mancanza di libertà. È l’impossibilità di scegliere cosa, come, quando e con chi mangiare. Quando la scelta scompare, anche la dignità comincia a svanire.

Dietro le statistiche si nasconde un mondo di rinunce silenziose: adolescenti che fingono di non avere fame per lasciare il cibo ai fratelli, che evitano gli amici per vergogna di non potersi permettere una pizza, o che si assumono responsabilità da adulti, cucinando e proteggendo i più piccoli. La fame, oggi, non è sempre quella dello stomaco: è fame di possibilità, di normalità, di appartenenza.

Quando un ragazzo rinuncia a un momento con gli amici per imbarazzo, non perde solo un pasto, ma un pezzo di sé. Queste esclusioni invisibili lasciano segni profondi sulla salute mentale e sull’autostima, generando isolamento e vergogna. Le storie raccolte raccontano anche il peso che grava sulle donne e sulle madri, prime a rinunciare per proteggere i figli. “Mi diceva ‘tieni amore, non ho fame’, ma lo faceva per non farmi mancare nulla”, racconta una giovane intervistata. Questi gesti, teneri e dolorosi, mostrano il sacrificio quotidiano di chi tiene insieme la famiglia rinunciando a se stessa.

Combattere la povertà alimentare non significa soltanto distribuire cibo, ma ricostruire legami, restituire dignità e creare spazi di condivisione. Le mense scolastiche inclusive e i progetti di quartiere dimostrano che è possibile far sentire i ragazzi protagonisti, non beneficiari passivi. L’aiuto alimentare è fondamentale, ma se rimane solo assistenza rischia di cristallizzare le disuguaglianze anziché superarle. La vera sfida è trasformarlo in opportunità: offrire un piatto caldo, ma anche un posto a tavola nella società.

Oggi la povertà alimentare assume anche una dimensione digitale. I social amplificano il senso di inadeguatezza: quasi la metà dei ragazzi si sente spinta ad acquistare cibi pubblicizzati, mentre oltre un terzo prova disagio confrontandosi con ciò che gli altri mostrano di mangiare online. La fame si intreccia così con il bisogno di appartenenza e la paura del giudizio, rendendo ancora più difficile il rapporto con se stessi e con gli altri.

Perché nessun adolescente debba più dire “non ho fame” per nascondere la mancanza, servono politiche strutturali, non soluzioni temporanee: reddito dignitoso, case accessibili, mense scolastiche universali, servizi che garantiscano equità e rispetto. La fame materiale si può colmare, ma la fame di dignità richiede qualcosa di più profondo: ascolto, comunità e giustizia sociale.